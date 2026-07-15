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Insula din Grecia cu plaje spectaculoase și mâncare ieftină. Aici poți găsi preparate delicioase la doar 3 euro

Insula din Grecia cu plaje spectaculoase și mâncare ieftină. Aici poți găsi preparate delicioase la doar 3 euro
Grecia are sute de insule, însă doar câteva reușesc să păstreze atmosfera autentică și să ofere în același timp prețuri accesibile
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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Grecia are sute de insule, însă doar câteva reușesc să păstreze atmosfera autentică și să ofere în același timp prețuri accesibile. Una dintre ele este Sifnos, o insulă din arhipelagul Cicladelor care începe să fie descoperită de tot mai mulți turiști datorită plajelor spectaculoase, satelor tradiționale și gastronomiei locale.

Departe de aglomerația din Mykonos sau Santorini, Sifnos este o alegere potrivită pentru cei care își doresc o vacanță liniștită, peisaje impresionante și preparate tradiționale la prețuri surprinzător de mici.

O destinație unde poți mânca bine fără să cheltuiești mult

Insula este recunoscută în Grecia pentru tradiția sa culinară, iar numeroși turiști spun că aici pot fi gustate unele dintre cele mai bune preparate din Ciclade.

Un exemplu este celebra bougatsa, un desert cu cremă și foi crocante, care poate fi cumpărată chiar din port cu doar 3 euro. Tocmai astfel de prețuri îi surprind pe vizitatori, mai ales în contextul în care multe destinații turistice din Grecia au devenit considerabil mai scumpe în ultimii ani.

Pe lângă bougatsa, restaurantele și tavernele locale servesc preparate tradiționale pregătite după rețete vechi, folosind ingrediente produse pe insulă.

Cum ajungi pe insula Sifnos

Sifnos nu are aeroport, astfel că singura modalitate de a ajunge aici este cu feribotul.

Cea mai populară rută pleacă din Portul Pireu, din Atena, iar călătoria durează aproximativ două ore și jumătate. Insula poate fi inclusă și într-un circuit prin Ciclade, existând legături regulate cu Serifos, Milos și alte insule din apropiere.

Pentru cei care vor să descopere toate atracțiile, închirierea unei mașini este una dintre cele mai bune opțiuni, deoarece multe dintre plaje și sate sunt răspândite pe întreaga insulă.

Ce merită să vizitezi

Printre cele mai cunoscute locuri din Sifnos se află satul medieval Kastro, construit pe un promontoriu stâncos și apreciat pentru străduțele înguste, casele albe și priveliștile spectaculoase asupra Mării Egee.

Un alt simbol al insulei este Biserica Celor Șapte Martiri, amplasată pe o stâncă deasupra mării și fotografiată de mii de turiști în fiecare an.

Cei care preferă plaja pot alege Platis Gialos, una dintre cele mai întinse plaje cu nisip din Ciclade, sau pot explora golfurile ascunse și traseele de coastă care oferă panorame spectaculoase.

Sifnos, una dintre capitalele gastronomiei din Ciclade

Sifnos este considerată una dintre cele mai importante destinații culinare din Grecia. Insula este locul de naștere al celebrului bucătar Nikolaos Tselementes, autorul uneia dintre primele cărți moderne de gastronomie grecească.

Printre preparatele pe care turiștii nu ar trebui să le rateze se numără Revithada, o supă de năut gătită lent în vase de lut, Mastelo, preparat din miel sau ied marinat în vin și mărar, dar și Manoura, o brânză locală maturată în sedimente de vin roșu.

Pentru cei care își doresc o vacanță într-un loc autentic, cu peisaje spectaculoase, plaje liniștite și preparate tradiționale la prețuri încă accesibile, Sifnos rămâne una dintre cele mai interesante insule ale Greciei.

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