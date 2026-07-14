Descoperire dulce în Calea Lactee: zahărul din zmeură, găsit în apropierea centrului galaxiei

Primul zahăr adevărat descoperit în spațiul interstelar

Eritruloza este un zahăr format din patru atomi de carbon. Pe Pământ, se găsește în mod natural în unele fructe, inclusiv în zmeură. În spațiu, prezența sa a fost confirmată cu ajutorul radiotelescoapelor Yebes, cu diametrul de 40 de metri, și IRAM, cu diametrul de 30 de metri.

Cele două instrumente se află în Spania. Ele au analizat semnalele radio provenite din norul molecular. Cercetătorii au comparat apoi aceste semnale cu amprenta spectrală a eritrulozei, măsurată în laborator. Au fost identificate mai multe tranziții moleculare care corespund substanței.

Zaharurile au mai fost găsite în meteoriți și în mostre prelevate de pe asteroizi. Totuși, până acum, niciun zahăr nu fusese confirmat direct în mediul interstelar. Noua descoperire arată că asemenea molecule se pot forma înainte de apariția planetelor.

De ce sunt zaharurile importante pentru viață

Când caută semne ale vieții, oamenii de știință vorbesc frecvent despre apă, carbon și aminoacizi. Zaharurile sunt însă la fel de importante. Ele oferă energie organismelor și participă la formarea unor structuri biologice esențiale.

Riboza, de exemplu, face parte din ARN. Dezoxiriboza este una dintre componentele ADN-ului. Eritruloza nu îndeplinește aceleași funcții directe. Totuși, poate influența structura altor zaharuri implicate în reacții chimice prebiotice.

Descoperirea întărește ideea că ingredientele vieții ar putea fi răspândite în Univers. O concluzie asemănătoare a apărut după analiza mostrelor de pe asteroidul Bennu. În acestea au fost identificate baze nucleice, aminoacizi și alte substanțe organice importante.

Prezența acestor molecule nu demonstrează că viața există în spațiul interstelar. Arată însă că materia necesară apariției sale se poate forma în medii foarte diferite. Unele dintre aceste ingrediente ar putea ajunge ulterior pe planete prin asteroizi și comete.