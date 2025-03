Descoperire uimitoare pe Marte: molecule organice vechi de miliarde de ani

O echipă de cercetători a descoperit pe Marte cele mai lungi molecule organice identificate vreodată pe această planetă. Aceste lanțuri de carbon, asemănătoare celor produse de viața de pe Pământ, ar putea oferi indicii despre condițiile existente pe Marte în urmă cu miliarde de ani. Deși nu reprezintă o dovadă directă a existenței vieții, descoperirea arată că ingredientele necesare formării acesteia au fost prezente pe Planeta Roșie.

Cercetarea, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, relevă că aceste molecule au o vechime de aproximativ 3,7 miliarde de ani, ceea ce coincide cu perioada în care au apărut primele forme de viață pe Pământ. Moleculele sunt lanțuri lungi de carbon, unele având până la 12 atomi consecutivi. Acestea au fost descoperite într-o stare remarcabil de bine conservată, nefiind afectate de activitatea geologică sau de condițiile dure de pe Marte.

Roverul Curiosity, aflat pe Marte din 2012, a fost responsabil pentru această descoperire. Laboratorul său de analiză, Sample Analysis at Mars (SAM), a identificat aceste molecule organice folosind un cromatograf de gaze și un spectrometru de masă. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Cercetare Științifică din Franța (CNRS), moleculele descoperite ar putea avea caracteristici similare cu acizii grași produși pe Pământ prin procese biologice.

Ce înseamnă această descoperire pentru căutarea vieții pe Marte?

Deși aceste molecule nu confirmă existența vieții, ele demonstrează că Marte a avut, la un moment dat, condițiile necesare pentru apariția acesteia. Există trei ipoteze principale legate de originea acestor compuși:

Proces geologic – moleculele s-ar fi format prin reacții chimice non-biologice, precum activitatea hidrotermală. Aport extraterestru – ar fi putut ajunge pe Marte prin intermediul meteoriților. Rămășițe ale unei vieți străvechi – ar putea fi urme ale unei biologii marțiene antice.

Daniel Glavin, cercetător NASA și coautor al studiului, a subliniat că aceste descoperiri susțin strategia actuală de căutare a semnelor vieții pe Marte. Similaritățile cu moleculele de pe Pământ sugerează că procesele chimice necesare pentru apariția vieții au fost răspândite în întregul Sistem Solar. De exemplu, analiza meteoriților și a mostrelor colectate de sondele OSIRIS-REx și Hayabusa2 a arătat că aminoacizii, acizii carboxilici și bazele azotate – componente esențiale ale ADN-ului și ARN-ului – au fost omniprezente în spațiu și ar fi putut ajunge și pe Marte.

Ce urmează pentru explorarea marțiană?

Curiosity continuă să exploreze Planeta Roșie, dar noi misiuni sunt deja pregătite pentru a investiga în detaliu aceste descoperiri. Printre cele mai așteptate proiecte se numără:

ExoMars (2028) – misiunea Agenției Spațiale Europene (ESA) va trimite un nou rover care va fora sub suprafața marțiană pentru a analiza potențiale urme de viață.

– misiunea Agenției Spațiale Europene (ESA) va trimite un nou rover care va fora sub suprafața marțiană pentru a analiza potențiale urme de viață. NASA-ESA Mars Sample Return – această misiune comună își propune să aducă pe Pământ mostre de sol marțian pentru o analiză detaliată în laboratoare avansate.

– această misiune comună își propune să aducă pe Pământ mostre de sol marțian pentru o analiză detaliată în laboratoare avansate. Dragonfly (2030s) – un proiect NASA destinat explorării satelitului Titan al lui Saturn, care va utiliza o tehnologie similară cu cea folosită de Curiosity.

Descoperirea moleculelor organice de pe Marte este un pas important în căutarea vieții extraterestre. Următorii ani vor aduce misiuni și tehnologii care ne vor ajuta să înțelegem mai bine istoria chimică a Planetei Roșii și, posibil, să răspundem la întrebarea fundamentală: a existat vreodată viață pe Marte?