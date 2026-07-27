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ENTERTAINMENT

De la Ken la craniul în flăcări: Ryan Gosling devine Ghost Rider în noul film Marvel

De la Ken la craniul în flăcări: Ryan Gosling devine Ghost Rider în noul film Marvel
Ryan Gosling primește rolul Marvel pe care și-l dorea
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Ryan Gosling intră oficial în Universul Cinematografic Marvel. Actorul îl va interpreta pe Ghost Rider într-un film de sine stătător. Producția va fi lansată în cinematografe în 2028. Anunțul a fost făcut de Kevin Feige la San Diego Comic-Con și confirmat printr-un comunicat publicat de Marvel.

Regia va fi semnată de Shawn Levy. Cineastul se află în spatele succesului „Deadpool & Wolverine”. Levy și Gosling au lucrat recent și la „Star Wars: Starfighter”. Marvel nu a anunțat data exactă a premierei. Studioul a confirmat doar că filmul va ajunge pe ecrane în 2028.

Ryan Gosling primește rolul Marvel pe care și-l dorea

Alegerea nu este complet neașteptată. Ryan Gosling vorbește de mai mulți ani despre interesul său pentru Ghost Rider. Primele declarații au apărut în 2022. Actorul a respins atunci zvonurile despre rolul Nova. În schimb, a spus că și-ar dori să joace personajul cu craniul în flăcări.

Kevin Feige a reacționat pozitiv încă de atunci. Președintele Marvel Studios a spus că și-ar dori să găsească un loc pentru Gosling în MCU. În martie 2026, actorul a confirmat că au existat discuții. El a precizat însă că situația era complicată. Câteva luni mai târziu, negocierile s-au transformat într-un anunț oficial.

Gosling a apărut pe scena Hall H de la Comic-Con. Actorul a sugerat că Shawn Levy era singurul regizor alături de care ar fi vrut să facă proiectul. Levy i s-a alăturat apoi pe scenă. Cei doi au confirmat că publicul îi va vedea din nou împreună în 2028.

Actorul vine după un an foarte bun. Gosling a jucat recent în „Project Hail Mary”, marele pariu SF al anului. Filmul i-a oferit un rol vulnerabil și amuzant. Ghost Rider va merge într-o direcție complet diferită. Personajul este violent, tragic și profund legat de zona supranaturală a benzilor desenate Marvel.

Shawn Levy revine în MCU după Deadpool și Wolverine

Shawn Levy cunoaște deja mecanismul filmelor Marvel. El a regizat „Deadpool & Wolverine”. Producția i-a adus împreună pe Ryan Reynolds și Hugh Jackman. Filmul a combinat acțiunea violentă, umorul și nostalgia pentru vechile ecranizări Marvel.

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Ghost Rider îi poate permite lui Levy să exploreze un teritoriu mai întunecat. Personajul este asociat cu demoni, blesteme și răzbunare. El nu este un supererou clasic. Puterile sale vin cu un preț. Multe dintre poveștile sale au elemente de horror și western supranatural.

Levy și Gosling au terminat deja un alt proiect important. Cei doi au lucrat la „Star Wars: Starfighter”. Filmul este programat pentru 2027. Colaborarea anterioară ar putea simplifica dezvoltarea noii producții Marvel.

Studioul nu a dezvăluit scenaristul. Nu există nici informații despre restul distribuției. Filmările nu au o dată anunțată. Proiectul se află încă într-o etapă timpurie. Totuși, numele actorului, regizorul și anul lansării sunt deja stabilite.

Ce versiune a lui Ghost Rider ar putea juca

Marvel nu a precizat ce identitate va avea personajul lui Gosling. Cea mai cunoscută versiune este Johnny Blaze. Acesta este un cascador pe motocicletă. El încheie un pact demonic și ajunge gazda Spiritului Răzbunării. Transformarea îi oferă un craniu în flăcări, forță supraomenească și control asupra focului infernal.

Johnny Blaze a fost interpretat de Nicolas Cage în două filme. Primul „Ghost Rider” a apărut în 2007. Continuarea, „Spirit of Vengeance”, a fost lansată în 2012. Filmele nu făceau parte din MCU. Recepția lor a fost mixtă, iar franciza nu a continuat pe marele ecran.

Există și alte variante importante. Danny Ketch a purtat la rândul său blestemul. Robbie Reyes a fost interpretat de Gabriel Luna în „Agents of S.H.I.E.L.D.”. Acesta conducea o mașină în flăcări, nu motocicleta asociată cu Johnny Blaze.

Alegerea lui Gosling sugerează că Marvel ar putea reveni la Johnny Blaze. Informația nu este însă confirmată. Studioul poate reinventa personajul sau poate combina elemente din mai multe versiuni. Singurul lucru sigur este că Ghost Rider va primi propriul film în 2028. După ani de zvonuri, Ryan Gosling este gata să schimbe costumul roz al lui Ken cu geaca de piele și focul iadului.

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