De la Ken la craniul în flăcări: Ryan Gosling devine Ghost Rider în noul film Marvel

Ryan Gosling primește rolul Marvel pe care și-l dorea

Alegerea nu este complet neașteptată. Ryan Gosling vorbește de mai mulți ani despre interesul său pentru Ghost Rider. Primele declarații au apărut în 2022. Actorul a respins atunci zvonurile despre rolul Nova. În schimb, a spus că și-ar dori să joace personajul cu craniul în flăcări.

Kevin Feige a reacționat pozitiv încă de atunci. Președintele Marvel Studios a spus că și-ar dori să găsească un loc pentru Gosling în MCU. În martie 2026, actorul a confirmat că au existat discuții. El a precizat însă că situația era complicată. Câteva luni mai târziu, negocierile s-au transformat într-un anunț oficial.

Gosling a apărut pe scena Hall H de la Comic-Con. Actorul a sugerat că Shawn Levy era singurul regizor alături de care ar fi vrut să facă proiectul. Levy i s-a alăturat apoi pe scenă. Cei doi au confirmat că publicul îi va vedea din nou împreună în 2028.

Actorul vine după un an foarte bun. Gosling a jucat recent în „Project Hail Mary”, marele pariu SF al anului. Filmul i-a oferit un rol vulnerabil și amuzant. Ghost Rider va merge într-o direcție complet diferită. Personajul este violent, tragic și profund legat de zona supranaturală a benzilor desenate Marvel.

Shawn Levy revine în MCU după Deadpool și Wolverine

Shawn Levy cunoaște deja mecanismul filmelor Marvel. El a regizat „Deadpool & Wolverine”. Producția i-a adus împreună pe Ryan Reynolds și Hugh Jackman. Filmul a combinat acțiunea violentă, umorul și nostalgia pentru vechile ecranizări Marvel.

Ghost Rider îi poate permite lui Levy să exploreze un teritoriu mai întunecat. Personajul este asociat cu demoni, blesteme și răzbunare. El nu este un supererou clasic. Puterile sale vin cu un preț. Multe dintre poveștile sale au elemente de horror și western supranatural.

Levy și Gosling au terminat deja un alt proiect important. Cei doi au lucrat la „Star Wars: Starfighter”. Filmul este programat pentru 2027. Colaborarea anterioară ar putea simplifica dezvoltarea noii producții Marvel.