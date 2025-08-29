Un nou film Star Wars, „Starfighter”, intră în producție: Ryan Gosling în rol principal. Când îl poți vedea în cinema

Universul Star Wars se pregătește să se extindă din nou pe marele ecran, iar fanii au un motiv serios de entuziasm. După lansarea filmului „The Mandalorian & Grogu” din 2026, Lucasfilm a confirmat oficial începerea filmărilor pentru un nou titlu original: „Star Wars: Starfighter”, programat să ajungă în cinematografe în 2027. Filmul va aduce o poveste complet nouă, plasată într-o perioadă încă neexplorată a sagăi, și îl va avea în rol principal pe actorul Ryan Gosling.

Spre deosebire de alte producții recente care au completat sau reimaginat linii narative deja cunoscute, „Star Wars: Starfighter” promite o abordare cu totul diferită. Filmul va fi o poveste de sine stătătoare, fără legături directe cu evenimentele și personajele iconice ale seriei.

Lucasfilm a precizat că acțiunea se va desfășura într-o eră necercetată până acum pe marele ecran, oferind o oportunitate de a explora noi dinamici și teme narative. Această alegere ar putea să atragă atât fanii hardcore ai francizei, dornici să descopere zone noi din cronologia galactică, cât și publicul mai larg, care caută un film de aventură cu personaje originale.

Regia îi revine lui Shawn Levy, cunoscut pentru succesul filmelor „Free Guy” și „Deadpool and Wolverine”. Scenariul este semnat de Jonathan Topper, recunoscut pentru munca la producții precum „Warrior” și „Your Friends and Neighbors”.

Într-un mesaj postat pe site-ul oficial Star Wars, Levy a mărturisit: „Simt un entuziasm profund și o onoare imensă începând producția lui Starfighter. Star Wars mi-a format încă din copilărie ideea despre ce poate însemna o poveste și cum personajele pot rămâne vii în imaginația noastră pentru totdeauna. Să pot contribui acum la această galaxie cu o echipă atât de talentată este cea mai mare bucurie a vieții mele profesionale.”

O distribuție impresionantă pentru un nou început

Pe lângă Ryan Gosling, care va interpreta probabil pilotul carismatic ce dă titlul filmului, Lucasfilm a confirmat o distribuție de top. Printre actorii principali se regăsesc Matt Smith, cunoscut din „Doctor Who” și „House of the Dragon”, Mia Goth, apreciată pentru rolurile din filme de groază și dramă, dar și laureata premiilor Oscar Amy Adams.

Alături de aceștia vor apărea și Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings și Flynn Gray, actor surprins deja pe platou într-o imagine promoțională alături de Gosling, stând pe un landspeeder. Alegerea acestei distribuții variate arată intenția studioului de a combina actori consacrați cu talente emergente, oferind filmului atât greutate artistică, cât și energie proaspătă.

Este important de menționat că filmul nu are legătură cu jocul video „Star Wars: Starfighter” din 2001, deși poartă același nume. Această decizie confirmă dorința echipei creative de a construi un univers autonom, fără a depinde de nostalgia generațiilor trecute.

Ce înseamnă Starfighter pentru viitorul francizei Star Wars

Stabilit pentru lansare pe 28 mai 2027, filmul va fi un test important pentru direcția viitoare a francizei. După ani de expansiune prin seriale Disney+ și filme care au oscilat între succes și controverse, Lucasfilm pare să mizeze pe o strategie de reinventare prin povești complet noi.

„Starfighter” ar putea marca începutul unei noi ere cinematografice Star Wars, una care îmbină tradiția aventurii spațiale cu ambiția de a crea personaje și mitologii originale. Pentru fanii francizei, vestea aduce promisiunea unei experiențe inedite, care nu doar completează trecutul, ci deschide drumuri nebătute.

Dacă va reuși să capteze atât nostalgia fanilor vechi, cât și curiozitatea unei generații care descoperă acum universul creat de George Lucas, „Star Wars: Starfighter” ar putea deveni unul dintre cele mai importante titluri lansate de Lucasfilm în ultimul deceniu.