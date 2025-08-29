Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 11:56
de Ozana Mazilu

Un nou film Star Wars, „Starfighter”, intră în producție: Ryan Gosling în rol principal. Când îl poți vedea în cinema

ENTERTAINMENT
Un nou film Star Wars, „Starfighter”, intră în producție: Ryan Gosling în rol principal. Când îl poți vedea în cinema
O poveste originală, într-o eră neexplorată a galaxiei

Universul Star Wars se pregătește să se extindă din nou pe marele ecran, iar fanii au un motiv serios de entuziasm. După lansarea filmului „The Mandalorian & Grogu” din 2026, Lucasfilm a confirmat oficial începerea filmărilor pentru un nou titlu original: „Star Wars: Starfighter”, programat să ajungă în cinematografe în 2027. Filmul va aduce o poveste complet nouă, plasată într-o perioadă încă neexplorată a sagăi, și îl va avea în rol principal pe actorul Ryan Gosling.

Spre deosebire de alte producții recente care au completat sau reimaginat linii narative deja cunoscute, „Star Wars: Starfighter” promite o abordare cu totul diferită. Filmul va fi o poveste de sine stătătoare, fără legături directe cu evenimentele și personajele iconice ale seriei.

Lucasfilm a precizat că acțiunea se va desfășura într-o eră necercetată până acum pe marele ecran, oferind o oportunitate de a explora noi dinamici și teme narative. Această alegere ar putea să atragă atât fanii hardcore ai francizei, dornici să descopere zone noi din cronologia galactică, cât și publicul mai larg, care caută un film de aventură cu personaje originale.

Vezi și:
Muzicianul care a compus coloanele sonore pentru Star Wars, Harry Potter sau Lista lui Schindler își șochează fanii: „Niciodată nu mi-a plăcut muzica de film prea mult”
Matt Smith va juca rolul negativ în noul film Star Wars: Starfighter

Regia îi revine lui Shawn Levy, cunoscut pentru succesul filmelor „Free Guy” și „Deadpool and Wolverine”. Scenariul este semnat de Jonathan Topper, recunoscut pentru munca la producții precum „Warrior” și „Your Friends and Neighbors”.

Într-un mesaj postat pe site-ul oficial Star Wars, Levy a mărturisit: „Simt un entuziasm profund și o onoare imensă începând producția lui Starfighter. Star Wars mi-a format încă din copilărie ideea despre ce poate însemna o poveste și cum personajele pot rămâne vii în imaginația noastră pentru totdeauna. Să pot contribui acum la această galaxie cu o echipă atât de talentată este cea mai mare bucurie a vieții mele profesionale.”

O distribuție impresionantă pentru un nou început

Pe lângă Ryan Gosling, care va interpreta probabil pilotul carismatic ce dă titlul filmului, Lucasfilm a confirmat o distribuție de top. Printre actorii principali se regăsesc Matt Smith, cunoscut din „Doctor Who” și „House of the Dragon”, Mia Goth, apreciată pentru rolurile din filme de groază și dramă, dar și laureata premiilor Oscar Amy Adams.

Alături de aceștia vor apărea și Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings și Flynn Gray, actor surprins deja pe platou într-o imagine promoțională alături de Gosling, stând pe un landspeeder. Alegerea acestei distribuții variate arată intenția studioului de a combina actori consacrați cu talente emergente, oferind filmului atât greutate artistică, cât și energie proaspătă.

Este important de menționat că filmul nu are legătură cu jocul video „Star Wars: Starfighter” din 2001, deși poartă același nume. Această decizie confirmă dorința echipei creative de a construi un univers autonom, fără a depinde de nostalgia generațiilor trecute.

Ce înseamnă Starfighter pentru viitorul francizei Star Wars

Stabilit pentru lansare pe 28 mai 2027, filmul va fi un test important pentru direcția viitoare a francizei. După ani de expansiune prin seriale Disney+ și filme care au oscilat între succes și controverse, Lucasfilm pare să mizeze pe o strategie de reinventare prin povești complet noi.

„Starfighter” ar putea marca începutul unei noi ere cinematografice Star Wars, una care îmbină tradiția aventurii spațiale cu ambiția de a crea personaje și mitologii originale. Pentru fanii francizei, vestea aduce promisiunea unei experiențe inedite, care nu doar completează trecutul, ci deschide drumuri nebătute.

Dacă va reuși să capteze atât nostalgia fanilor vechi, cât și curiozitatea unei generații care descoperă acum universul creat de George Lucas, „Star Wars: Starfighter” ar putea deveni unul dintre cele mai importante titluri lansate de Lucasfilm în ultimul deceniu.

Toamnă atipică în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie, ce schimbări ne așteaptă
Recomandări
Două tramvaie s-au ciocnit în Timișoara. Trei persoane au fost rănite
Două tramvaie s-au ciocnit în Timișoara. Trei persoane au fost rănite
Wi-Fi instabil pe iPhone: pașii corecți pentru diagnostic și rezolvare
Wi-Fi instabil pe iPhone: pașii corecți pentru diagnostic și rezolvare
Trailerul comediei românești „Vecina” dezvăluie povestea absurdă inspirată din coșmarul trăit de Mircea Bravo. Când îl vezi la cinema
Trailerul comediei românești „Vecina” dezvăluie povestea absurdă inspirată din coșmarul trăit de Mircea Bravo. Când îl vezi la cinema
O tehnologie care a luat naștere în 1957, pusă în practică abia acum. Cum au reușit chinezii să creeze turbina eoliană suspendată în aer, la 1.500 de metri, capabilă să genereze 1 MW
O tehnologie care a luat naștere în 1957, pusă în practică abia acum. Cum au reușit chinezii să creeze turbina eoliană suspendată în aer, la 1.500 de metri, capabilă să genereze 1 MW
Facturile la curent s-ar putea ieftini. Ministrul Energiei anunță un pachet legislativ pentru reducerea costurilor la energie
Facturile la curent s-ar putea ieftini. Ministrul Energiei anunță un pachet legislativ pentru reducerea costurilor la energie
Un bărbat suspectat că și-a ucis copilul s-a baricadat în casă și amenință că se aruncă de la balcon cu celălalt. Poliția a adus negociatorii
Un bărbat suspectat că și-a ucis copilul s-a baricadat în casă și amenință că se aruncă de la balcon cu celălalt. Poliția a adus negociatorii
Piața IT din România în 2025: de la recrutări masive la selecție strategică
Piața IT din România în 2025: de la recrutări masive la selecție strategică
DNSC avertizează: atacatorii cibernetici nu au nevoie de coduri complicate, ci de încrederea ta
DNSC avertizează: atacatorii cibernetici nu au nevoie de coduri complicate, ci de încrederea ta
Revista presei
Adevarul
Superstiţii la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce nu ai voie să faci pe 29 august
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025. Zodia cu protecție divină într-o zi de mare sărbătoare, norocul e de partea ei
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!