De ce unele baterii sunt AA și altele AAA. Explicația pe care puțini o cunosc, denumirile nu sunt alese întâmplător

Astfel, bateria AA este mai mare decât bateria AAA, chiar dacă la prima vedere diferența pare redusă. Este important de menţionat faptul că în prezent, standardele sunt stabilite la nivel internațional pentru ca bateriile produse de companii diferite să poată fi utilizate în aceleași dispozitive.

Care este diferența dintre AA și AAA?

Cea mai evidentă diferență este dimensiunea. O baterie AA are aproximativ 50,5 milimetri lungime și 14,5 milimetri diametru. În schimb, o baterie AAA are aceeași lungime aproximativă, dar un diametru mai mic, de circa 10,5 milimetri.

De asemenea, diferența de volum înseamnă și o diferență de capacitate. Practic, bateriile AA pot stoca mai multă energie și, în general, rezistă mai mult timp în dispozitivele care consumă mult curent. De aceea sunt utilizate frecvent în jucării electrice, aparate foto, lanterne sau alte echipamente care au nevoie de mai multă energie.

Bateriile AAA sunt preferate pentru telecomenzi, mouse-uri wireless, tastaturi sau alte dispozitive cu consum redus.

De ce ambele au 1,5 volți?

Mulți utilizatori sunt surprinși să afle că atât bateriile AA, cât și cele AAA oferă, de regulă, aceeași tensiune nominală de 1,5 volți. Diferența nu este dată de tensiune, ci de cantitatea de energie pe care o pot furniza înainte de a se descărca.

Cu alte cuvinte, ambele pot alimenta un dispozitiv la aceeași tensiune, însă bateria AA poate face acest lucru pentru o perioadă mai lungă de timp datorită capacității sale mai mari.

Ce alte tipuri de baterii există

Sistemul de clasificare nu se oprește la AA și AAA. Există și alte dimensiuni foarte cunoscute: