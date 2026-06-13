Bateria solidă devine realitate și schimbă total mașinile electrice. Ce promite noua tehnologie solid-state

De ce contează bateria solid-state

Bateriile solid-state sunt văzute drept una dintre soluțiile importante pentru următoarea generație de mașini electrice. În locul electrolitului lichid folosit în multe baterii actuale, aceste celule folosesc un electrolit solid, ceea ce poate aduce densitate energetică mai mare, încărcare mai rapidă și un nivel mai bun de siguranță.

Pentru șoferi, miza este simplă: autonomie mai mare, timpi mai mici la încărcare și, în timp, mașini electrice mai ușoare sau mai eficiente. Playtech.ro a scris recent despre noul Dodge Charger EV, modelul electric de performanță care devine acum și platformă de test pentru această tehnologie.

stellatnis, Stellantis

Ce testează Stellantis pe Dodge Charger Daytona

Bateria solid-state a fost integrată într-un pachet construit special, folosind o arhitectură mecanică patentată de Stellantis. Inginerii au adaptat sistemele de control și designul bateriei pentru ca celulele să poată fi testate în condiții reale, nu doar în laborator.

Testele rutiere sunt esențiale, pentru că o baterie promițătoare pe hârtie trebuie să reziste la temperaturi diferite, vibrații, cicluri repetate de încărcare și utilizare zilnică. Stellantis încearcă astfel să vadă dacă tehnologia poate fi scalată pentru mașini electrice de serie, fără compromisuri majore la siguranță sau costuri.

O cursă importantă pentru mașinile electrice

Stellantis nu este singurul constructor care urmărește bateriile solid-state, dar mutarea arată că producătorii occidentali vor să recupereze rapid teren într-o zonă în care China, Japonia și Coreea de Sud au anunțat proiecte ambițioase. Diferența o va face nu doar cine prezintă primul tehnologia, ci cine o poate produce suficient de ieftin și de sigur pentru publicul larg.

Pentru Stellantis, miza este și mai mare. Grupul are nevoie de modele electrice competitive, într-o perioadă în care infrastructura de încărcare și costul bateriilor rămân probleme importante. Playtech.ro a explicat și ce înseamnă accesul Stellantis la rețeaua Supercharger Tesla, o altă piesă importantă în tranziția către mașini electrice mai ușor de folosit.