Cu câți bani pleacă românii în concediu în vara lui 2026. Suma pe care cei mai mulți sunt dispuși să o cheltuiască

Între 3.000 și 5.000 de lei este bugetul preferat de cei mai mulți români

Potrivit sondajului, 41,3% dintre respondenți spun că sunt dispuși să cheltuiască între 3.000 și 5.000 de lei pentru vacanța de vară. Acesta este intervalul de buget ales de cele mai multe persoane și confirmă faptul că românii încearcă să găsească un echilibru între confort și costuri.

Alți 33,3% declară că vor aloca între 1.000 și 3.000 de lei, în timp ce 22,5% sunt pregătiți să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru concediu. Doar un procent foarte mic, sub 3%, spune că va avea un buget mai mic de 1.000 de lei.

Specialiștii din turism spun că aceste cifre arată o orientare către vacanțe planificate din timp și către oferte care permit controlul cheltuielilor.

Aproape opt din zece români vor merge la mare

Interesul pentru vacanțele pe litoral rămâne ridicat. Potrivit sondajului, 77,9% dintre români intenționează să își petreacă vacanța de vară la mare, în timp ce 21% nu au luat încă o decizie. Doar 1,1% spun că nu iau în calcul o vacanță pe litoral.

Majoritatea turiștilor preferă să își rezerve concediul cu mai multe luni înainte. Astfel, 62,3% aleg ofertele Early Booking și își cumpără sejurul cu aproximativ șase luni înainte, în timp ce 23,2% rezervă cu o lună înainte de plecare. Doar aproximativ 8% așteaptă ofertele last minute.

Românii sunt tot mai atenți la raportul calitate-preț

Deși intenția de a merge în vacanță rămâne ridicată, turiștii analizează tot mai atent costurile înainte de a face o rezervare. Potrivit sondajului, aproape jumătate dintre respondenți consideră că prețurile au crescut față de anul precedent, iar o proporție similară spune că tarifele au rămas aproximativ la același nivel.

În aceste condiții, mulți români aleg pachetele all inclusive sau ofertele rezervate din timp, pentru a ști dinainte cât vor cheltui pe cazare, mese și alte servicii. Predictibilitatea costurilor a devenit unul dintre cele mai importante criterii în alegerea vacanței, iar interesul pentru acest tip de pachete continuă să crească.