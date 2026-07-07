Cu câți bani pleacă românii în concediu în vara lui 2026. Suma pe care cei mai mulți sunt dispuși să o cheltuiască
Vacanța de vară rămâne una dintre principalele priorități pentru români, chiar dacă bugetele sunt atent planificate în contextul creșterii costului vieții. Un sondaj realizat în rândul turiștilor arată că cei mai mulți își stabilesc din timp suma pe care sunt dispuși să o cheltuiască și încearcă să profite de ofertele de tip Early Booking pentru a economisi bani.
Datele arată că aproape opt din zece români intenționează să meargă la mare în această vară, iar cei mai mulți își încadrează concediul într-un buget cuprins între 3.000 și 5.000 de lei.
Între 3.000 și 5.000 de lei este bugetul preferat de cei mai mulți români
Potrivit sondajului, 41,3% dintre respondenți spun că sunt dispuși să cheltuiască între 3.000 și 5.000 de lei pentru vacanța de vară. Acesta este intervalul de buget ales de cele mai multe persoane și confirmă faptul că românii încearcă să găsească un echilibru între confort și costuri.
Alți 33,3% declară că vor aloca între 1.000 și 3.000 de lei, în timp ce 22,5% sunt pregătiți să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru concediu. Doar un procent foarte mic, sub 3%, spune că va avea un buget mai mic de 1.000 de lei.
Specialiștii din turism spun că aceste cifre arată o orientare către vacanțe planificate din timp și către oferte care permit controlul cheltuielilor.
Aproape opt din zece români vor merge la mare
Interesul pentru vacanțele pe litoral rămâne ridicat. Potrivit sondajului, 77,9% dintre români intenționează să își petreacă vacanța de vară la mare, în timp ce 21% nu au luat încă o decizie. Doar 1,1% spun că nu iau în calcul o vacanță pe litoral.
Majoritatea turiștilor preferă să își rezerve concediul cu mai multe luni înainte. Astfel, 62,3% aleg ofertele Early Booking și își cumpără sejurul cu aproximativ șase luni înainte, în timp ce 23,2% rezervă cu o lună înainte de plecare. Doar aproximativ 8% așteaptă ofertele last minute.
Românii sunt tot mai atenți la raportul calitate-preț
Deși intenția de a merge în vacanță rămâne ridicată, turiștii analizează tot mai atent costurile înainte de a face o rezervare. Potrivit sondajului, aproape jumătate dintre respondenți consideră că prețurile au crescut față de anul precedent, iar o proporție similară spune că tarifele au rămas aproximativ la același nivel.
În aceste condiții, mulți români aleg pachetele all inclusive sau ofertele rezervate din timp, pentru a ști dinainte cât vor cheltui pe cazare, mese și alte servicii. Predictibilitatea costurilor a devenit unul dintre cele mai importante criterii în alegerea vacanței, iar interesul pentru acest tip de pachete continuă să crească.
Ce contează cel mai mult atunci când românii își aleg vacanța
În alegerea concediului, prețul rămâne unul dintre cele mai importante criterii, însă turiștii sunt atenți și la serviciile incluse în pachet. Mulți preferă hotelurile care oferă mese, acces la piscină sau facilități pentru copii, astfel încât să evite cheltuielile neprevăzute pe durata sejurului.
În același timp, românii compară tot mai des ofertele înainte de a face o rezervare și urmăresc reducerile disponibile pentru rezervările făcute din timp. Agențiile de turism spun că turiștii caută un raport cât mai bun între preț și calitate și sunt mai puțin dispuși să plătească suplimentar pentru servicii pe care nu le vor folosi. În contextul creșterii costurilor din ultimii ani, bugetul de vacanță este planificat cu mai multă atenție decât în trecut, iar mulți aleg destinații și pachete care le permit să știe încă de la plecare cât vor cheltui pe întreaga perioadă a concediului.