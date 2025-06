Bateria care se încarcă în 18 secunde – Cum va transforma complet piața mașinilor electrice și ideea de autonomie

Bateria britanică VarEVolt a primit certificarea pentru producția de masă, promițând încărcare completă în doar 18 secunde și performanțe fără precedent pentru vehiculele electrice.

O companie britanică a obținut aprobarea oficială pentru a produce în masă una dintre cele mai avansate baterii pentru vehicule electrice (EV) din lume, scrie publicația Live Science.

Bateria revoluționară care promite să schimbe tot ceea ce știai despre mașinile electrice și autonomie

Este vorba despre VarEVolt, un model dezvoltat de RML Group, care poate fi încărcat complet în doar 18 secunde. Certificarea, obținută pe 2 iunie 2025, poartă numele Conformity of Production și confirmă că bateriile respectă standardele necesare pentru fabricație la scară largă.

Bateria VarEVolt este remarcabilă prin densitatea sa extrem de ridicată de putere și prin capacitatea de a livra rapid energie.

Potrivit RML, acest model are un rating C de 200, ceea ce înseamnă că se poate încărca sau descărca complet în 18 secunde. În comparație, bateriile unui Porsche Taycan au un rating C de doar 4–5, necesitând aproximativ 12–15 minute pentru o încărcare completă.

Michael Mallock, membru al consiliului de administrație RML, a declarat pentru Autocar că bateria poate „elibera toată energia foarte, foarte repede” și furnizează o putere de 6 kilowați per kilogram. Această caracteristică o face ideală pentru vehicule de înaltă performanță, cum ar fi hypercarurile electrice sau hibride.

Unul dintre modelele care deja utilizează această tehnologie este Czinger 21C, un hypercar hibrid care combină un motor pe benzină cu unul electric alimentat de bateria VarEVolt. Deși RML produce momentan aceste baterii în cantități reduse, certificarea deschide calea extinderii către producători de volum.

Viitorul este, fără dar și poate, aici

Directorul executiv al RML Group, Paul Dickinson, a vorbit la rândul său despre caracterul modular al bateriei, care permite personalizarea în funcție de nevoile fiecărei mașini: accent pe autonomie, pe putere sau pe un echilibru între cele două. Acest lucru face ca VarEVolt să poată fi utilizată nu doar în hypercaruri, ci și în alte categorii de mașini electrice.

RML lucrează și la un pachet de conversie pentru modele clasice precum LaFerrari sau McLaren P1. Acesta ar permite înlocuirea bateriilor originale cu unele moderne, capabile să mărească autonomia și, acolo unde este posibil, să ofere o putere de până la opt ori mai mare.

Cu această evoluție la activ, RML Group ar putea influența semnificativ ritmul de adoptare a vehiculelor electrice de înaltă performanță, reducând una dintre cele mai mari bariere tehnologice: timpul de încărcare.