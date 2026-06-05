Electronice fără baterii, din energie „care plutește” în jurul nostru. Efectul cuantic descoperit de cercetători

Ce înseamnă electronice fără baterii

Ideea de bază este simplă: unele dispozitive mici ar putea funcționa folosind energia deja prezentă în jurul nostru. În mediu există semnale electromagnetice, vibrații, variații termice și alte forme de energie slabă, care în mod normal se pierd. Cercetătorii caută metode prin care aceste surse să fie convertite în electricitate utilă.

În cazul efectului Hall neliniar, materialul poate transforma direct semnale alternative în curent continuu, fără componente clasice suplimentare. Asta ar putea conta pentru viitoare dispozitive foarte mici, precum senzori pentru Internet of Things, cipuri autonome sau electronice integrate în locuri unde schimbarea bateriei este dificilă.

Subiectul se leagă de direcția mai largă în care gadgeturile trebuie să devină mai durabile și mai ușor de întreținut. Recent, am explicat și cum telefoanele mobile și alte gadgeturi trebuie să aibă baterii ușor de schimbat, o regulă europeană care atacă aceeași problemă din alt unghi: dependența de acumulatori greu de înlocuit.

De ce este important efectul cuantic

Cercetarea arată că defectele microscopice din material, care de obicei ar fi privite ca probleme, pot deveni utile. Împreună cu vibrațiile atomice, acestea pot modifica felul în care materialul transformă energia. Mai interesant, pe măsură ce temperatura se schimbă, direcția semnalului poate chiar să se inverseze, ceea ce oferă o metodă nouă de reglare a performanței.

Asta nu înseamnă că vom scăpa imediat de încărcătoare, prize sau baterii externe. Vorbim despre cercetare fundamentală, aflată încă departe de produse comerciale. Totuși, astfel de rezultate pot deschide drumul către electronice mai mici și mai eficiente, care nu au nevoie de baterii mari sau de alimentare constantă.

Într-un alt domeniu apropiat, cercetătorii au demonstrat și prototipuri de baterii cuantice, capabile să stocheze energie prin efecte cuantice, deși acestea sunt încă departe de utilizarea practică. Direcția generală este clară: fizica cuantică începe să intre tot mai mult în discuțiile despre viitorul energiei pentru dispozitive mici.

Ce gadgeturi ar putea beneficia primele

Cele mai probabile aplicații nu sunt telefoanele, ci dispozitivele mici și specializate. De exemplu, senzori industriali, senzori medicali, cipuri integrate în haine inteligente, dispozitive de monitorizare a mediului sau componente pentru orașe inteligente. În astfel de cazuri, chiar și o cantitate mică de energie recoltată din mediu poate fi suficientă.