Cum verifici dacă un hotel există cu adevărat înainte să plătești avansul. Pașii care te pot feri de o înșelătorie
Rezervările online au făcut vacanțele mai accesibile ca niciodată, însă au creat și oportunități pentru escroci. În fiecare an, mii de turiști din întreaga lume descoperă prea târziu că hotelul sau apartamentul pentru care au plătit un avans nu există sau nu are nicio legătură cu fotografiile și descrierea prezentate pe internet.
În sezonul estival, numărul tentativelor de fraudă crește semnificativ, iar specialiștii în securitate cibernetică recomandă verificări suplimentare înainte de a trimite bani pentru o rezervare.
Verifică locația pe Google Maps și Street View
Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să cauți hotelul pe Google Maps. Introdu numele unității de cazare și verifică dacă aceasta apare în mod oficial pe hartă.
Dacă hotelul există, vei găsi de regulă:
- fotografii încărcate de turiști;
- recenzii autentice;
- date de contact;
- informații despre program și servicii.
Google Street View poate oferi indicii suplimentare. Dacă în imagini apare o clădire abandonată, un teren gol sau o locație complet diferită de cea prezentată în anunț, este un semnal de alarmă.
Analizează cu atenție recenziile
Recenziile false reprezintă una dintre cele mai frecvente metode prin care escrocii încearcă să câștige încrederea turiștilor.
Fii atent la:
- zeci de recenzii publicate în aceeași perioadă;
- comentarii foarte scurte și generale;
- profiluri fără activitate anterioară;
- evaluări exclusiv de cinci stele.
În schimb, recenziile autentice conțin detalii despre camere, servicii, personal, plajă sau restaurante și sunt publicate pe o perioadă mai lungă de timp.
Caută hotelul pe mai multe platforme
O unitate de cazare reală apare, de regulă, pe mai multe site-uri de rezervări.
Verifică dacă hotelul poate fi găsit și pe platforme cunoscute precum:
- Booking;
- Expedia;
- Agoda;
- Hotels.com;
- TripAdvisor.
Dacă unitatea apare doar pe un singur site obscur sau pe o pagină de Facebook creată recent, este recomandat să fii prudent.
Verifică fotografiile prin căutare inversă
Una dintre cele mai eficiente metode este căutarea inversă a imaginilor.
Salvează fotografiile din anunț și încarcă-le în Google Images. Dacă aceleași imagini apar asociate cu alte hoteluri din alte țări sau orașe, există riscul ca anunțul să fie fals.
Escrocii folosesc adesea imagini preluate de pe site-urile unor hoteluri reale pentru a crea oferte atractive.
Contactează direct hotelul
Înainte de a plăti avansul, sună la numărul afișat și trimite un e-mail.
Un hotel real răspunde de regulă la întrebări despre:
- tipurile de camere;
- facilități;
- politica de anulare;
- modalitățile de plată.
Dacă nu primești răspuns sau persoana care răspunde evită să ofere informații clare, este bine să cauți o altă variantă de cazare.
Fii atent la metodele de plată
Specialiștii recomandă să eviți transferurile directe către persoane fizice necunoscute.
Cele mai sigure metode sunt:
- plata prin platforme consacrate de rezervări;
- cardurile bancare;
- sistemele care oferă protecție a cumpărătorului.
Dacă ți se cere să trimiți bani prin transfer rapid, criptomonede sau alte metode greu de urmărit, există un risc ridicat de fraudă.
Verifică existența site-ului oficial
Hotelurile legitime au de obicei un site propriu, cu:
- adresă completă;
- date fiscale;
- fotografii consistente;
- politici de rezervare.
Verifică și vechimea domeniului. Un site creat cu câteva zile înainte de publicarea ofertelor ar trebui să ridice semne de întrebare.
Ce trebuie să faci dacă suspectezi o înșelătorie
Dacă observi nereguli, nu efectua plata și raportează anunțul platformei pe care l-ai găsit.
De asemenea, păstrează toate conversațiile, e-mailurile și capturile de ecran. Acestea pot fi utile în cazul unei reclamații sau al unei sesizări către autorități.
O verificare de câteva minute înainte de achitarea avansului îți poate salva vacanța și te poate feri de pierderea unor sume importante de bani. În sezonul concediilor, prudența este la fel de importantă ca alegerea destinației.