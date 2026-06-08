Cum verifici dacă un hotel există cu adevărat înainte să plătești avansul. Pașii care te pot feri de o înșelătorie

Verifică locația pe Google Maps și Street View

Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să cauți hotelul pe Google Maps. Introdu numele unității de cazare și verifică dacă aceasta apare în mod oficial pe hartă.

Dacă hotelul există, vei găsi de regulă:

fotografii încărcate de turiști;

recenzii autentice;

date de contact;

informații despre program și servicii.

Google Street View poate oferi indicii suplimentare. Dacă în imagini apare o clădire abandonată, un teren gol sau o locație complet diferită de cea prezentată în anunț, este un semnal de alarmă.

Analizează cu atenție recenziile

Recenziile false reprezintă una dintre cele mai frecvente metode prin care escrocii încearcă să câștige încrederea turiștilor.

Fii atent la:

zeci de recenzii publicate în aceeași perioadă;

comentarii foarte scurte și generale;

profiluri fără activitate anterioară;

evaluări exclusiv de cinci stele.

În schimb, recenziile autentice conțin detalii despre camere, servicii, personal, plajă sau restaurante și sunt publicate pe o perioadă mai lungă de timp.

Caută hotelul pe mai multe platforme

O unitate de cazare reală apare, de regulă, pe mai multe site-uri de rezervări.