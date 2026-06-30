Cât costă motorina și benzina azi, 29 iunie 2026. Sunt anunțate scumpiri, cât plătești în plus la un plin

Potrivit Digi24, motorina standard ar urma să se scumpească cu cel puțin 0,36 lei pe litru. Asta înseamnă că un șofer care alimentează 50 de litri va plăti în plus aproximativ 18 lei față de prețul actual.

Scumpirea ar putea fi însă mai mare, deoarece în perioada în care reducerea de acciză a fost în vigoare, benzinăriile au avut marja comercială limitată la media de anul trecut, iar după expirarea măsurii, o parte din aceste costuri ar putea fi recuperate treptat.

Cât costă carburanții în București

Prețurile diferă ușor de la o companie la alta, însă motorina standard se vinde în prezent în București cu prețuri de peste 9 lei pe litru, iar motorina premium depășește deja pragul de 10 lei pe litru în unele benzinării.

Benzinărie Motorină standard Motorină premium Benzină standard Benzină premium Petrom 9,18 lei/l 9,95 lei/l 8,62 lei/l 9,10 lei/l OMV 9,24 lei/l 10,05 lei/l 8,68 lei/l 9,25 lei/l Rompetrol 9,24 lei/l 10,20 lei/l 8,68 lei/l 9,75 lei/l MOL 9,24 lei/l 10,09 lei/l 8,63 lei/l 9,40 lei/l Lukoil 9,24 lei/l 10,09 lei/l 8,68 lei/l 9,45 lei/l Socar 9,24 lei/l 9,99 lei/l 8,68 lei/l 9,85 lei/l

Cât plătești în plus la un plin

Dacă motorina se scumpește cu 0,36 lei pe litru, un plin de 50 de litri va costa cu 18 lei mai mult. Pentru un șofer care alimentează de patru ori pe lună, diferența poate ajunge la aproximativ 72 de lei lunar, doar din această majorare.

De exemplu, la un preț actual de 9,18 lei pe litru, un plin de 50 de litri costă 459 de lei. După o scumpire de 0,36 lei pe litru, prețul ar urca la 9,54 lei pe litru, iar același plin ar ajunge la 477 de lei.

Benzina rămâne mai ieftină decât motorina

Benzina standard este mai ieftină decât motorina, cu prețuri care pornesc de la 8,62 lei pe litru la Petrom și ajung la 8,68 lei pe litru la OMV, Socar, Lukoil și Rompetrol. Benzina premium este considerabil mai scumpă, cu prețuri între 9,10 lei și 9,85 lei pe litru. Pentru un plin de 50 de litri de benzină standard, șoferii plătesc în prezent între 431 și 434 de lei, în funcție de benzinărie.

Petrolul s-a ieftinit, dar efectul nu se vede imediat

Deși pe bursele internaționale prețul petrolului a început să scadă, efectele nu se văd imediat în benzinăriile din România. De regulă, modificările din piețele externe ajung la pompă cu o întârziere care poate fi chiar și de două săptămâni.