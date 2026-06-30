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Cât costă motorina și benzina azi, 29 iunie 2026. Sunt anunțate scumpiri, cât plătești în plus la un plin

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Cât costă motorina și benzina azi, 29 iunie 2026. Sunt anunțate scumpiri, cât plătești în plus la un plin
Motorina se scumpește după expirarea reducerii de acciză (Foto: Profimedia)

Șoferii din România se pregătesc pentru o nouă scumpire a motorinei, după ce reducerea temporară a accizei, introdusă de Guvern în urmă cu trei luni, urmează să expire. Măsura va avea efect direct la pompă, iar cei care alimentează un rezervor de 50 de litri ar putea plăti cu cel puțin 18 lei în plus, dacă prețul motorinei standard va crește cu aproximativ 0,36 lei pe litru.

Cuprins
  1. Motorina se scumpește după expirarea reducerii de acciză
  2. Cât costă carburanții în București
  3. Cât plătești în plus la un plin
  4. Benzina rămâne mai ieftină decât motorina
  5. Petrolul s-a ieftinit, dar efectul nu se vede imediat

Motorina se scumpește după expirarea reducerii de acciză

Reducerea accizei la motorină a fost introdusă în luna aprilie, ca măsură temporară pentru a limita efectele scumpirii petrolului, pe fondul tensiunilor internaționale și al războiului din Iran. Ordonanța adoptată de Guvern expiră la 1 iulie, iar efectul se va vedea în prețurile afișate în benzinării.

Potrivit Digi24, motorina standard ar urma să se scumpească cu cel puțin 0,36 lei pe litru. Asta înseamnă că un șofer care alimentează 50 de litri va plăti în plus aproximativ 18 lei față de prețul actual.

Scumpirea ar putea fi însă mai mare, deoarece în perioada în care reducerea de acciză a fost în vigoare, benzinăriile au avut marja comercială limitată la media de anul trecut, iar după expirarea măsurii, o parte din aceste costuri ar putea fi recuperate treptat.

Cât costă carburanții în București

Prețurile diferă ușor de la o companie la alta, însă motorina standard se vinde în prezent în București cu prețuri de peste 9 lei pe litru, iar motorina premium depășește deja pragul de 10 lei pe litru în unele benzinării.

Benzinărie Motorină standard Motorină premium Benzină standard Benzină premium
Petrom 9,18 lei/l 9,95 lei/l 8,62 lei/l 9,10 lei/l
OMV 9,24 lei/l 10,05 lei/l 8,68 lei/l 9,25 lei/l
Rompetrol 9,24 lei/l 10,20 lei/l 8,68 lei/l 9,75 lei/l
MOL 9,24 lei/l 10,09 lei/l 8,63 lei/l 9,40 lei/l
Lukoil 9,24 lei/l 10,09 lei/l 8,68 lei/l 9,45 lei/l
Socar 9,24 lei/l 9,99 lei/l 8,68 lei/l 9,85 lei/l

Cât plătești în plus la un plin

Dacă motorina se scumpește cu 0,36 lei pe litru, un plin de 50 de litri va costa cu 18 lei mai mult. Pentru un șofer care alimentează de patru ori pe lună, diferența poate ajunge la aproximativ 72 de lei lunar, doar din această majorare.

De exemplu, la un preț actual de 9,18 lei pe litru, un plin de 50 de litri costă 459 de lei. După o scumpire de 0,36 lei pe litru, prețul ar urca la 9,54 lei pe litru, iar același plin ar ajunge la 477 de lei.

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Benzina rămâne mai ieftină decât motorina

Benzina standard este mai ieftină decât motorina, cu prețuri care pornesc de la 8,62 lei pe litru la Petrom și ajung la 8,68 lei pe litru la OMV, Socar, Lukoil și Rompetrol. Benzina premium este considerabil mai scumpă, cu prețuri între 9,10 lei și 9,85 lei pe litru. Pentru un plin de 50 de litri de benzină standard, șoferii plătesc în prezent între 431 și 434 de lei, în funcție de benzinărie.

Petrolul s-a ieftinit, dar efectul nu se vede imediat

Deși pe bursele internaționale prețul petrolului a început să scadă, efectele nu se văd imediat în benzinăriile din România. De regulă, modificările din piețele externe ajung la pompă cu o întârziere care poate fi chiar și de două săptămâni.

Până atunci, expirarea reducerii accizei va fi principalul factor care va influența prețul motorinei, iar șoferii trebuie să se aștepte la costuri mai mari pentru alimentare începând cu 1 iulie.

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