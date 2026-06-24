Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie. Cât ar putea ajunge să coste un litru la pompă

După aplicarea TVA, impactul total asupra prețului final plătit de consumatori a ajuns la aproximativ 36 de bani pe litru.

Măsura a fost însă una temporară și este valabilă doar până la data de 30 iunie. În cazul în care nu va fi adoptată o nouă hotărâre de guvern care să prelungească facilitatea, acciza va reveni automat la nivelul anterior.

Până în acest moment, Executivul nu a anunțat oficial dacă reducerea va fi menținută și după expirarea termenului actual. Cu toate acestea, declarațiile reprezentanților Guvernului interimar arată că această posibilitate este analizată.

Cât ar putea costa motorina după 1 iulie

În prezent, prețul motorinei standard se situează în multe benzinării din România în jurul valorii de 9,1 lei pe litru.

Dacă reducerea accizei va dispărea, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. În aceste condiții, prețul motorinei ar putea urca spre nivelul de 9,45-9,50 lei pe litru.

Evoluția exactă va depinde însă și de alți factori, inclusiv de cotațiile internaționale ale petrolului și de politica comercială aplicată de companiile petroliere.

Pentru un conducător auto care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența s-ar traduce printr-un cost suplimentar de aproximativ 18 lei la fiecare alimentare.