Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie. Cât ar putea ajunge să coste un litru la pompă
Șoferii și transportatorii urmăresc cu atenție deciziile care urmează să fie luate de autorități înainte de începutul lunii iulie. O facilitate fiscală introdusă în primăvară pentru motorină se apropie de termenul de expirare, iar lipsa unei prelungiri ar putea duce la o majorare a prețurilor la pompă. Efectele nu s-ar resimți doar în buzunarele celor care conduc autoturisme, ci și în numeroase domenii economice care depind de acest tip de combustibil.
Reducerea accizei expiră la finalul lunii iunie
În luna aprilie, Guvernul a decis diminuarea accizei pentru motorina standard cu 300 de lei la fiecare 1.000 de litri. Calculată la nivelul unui singur litru, reducerea a fost echivalentă cu 30 de bani.
După aplicarea TVA, impactul total asupra prețului final plătit de consumatori a ajuns la aproximativ 36 de bani pe litru.
Măsura a fost însă una temporară și este valabilă doar până la data de 30 iunie. În cazul în care nu va fi adoptată o nouă hotărâre de guvern care să prelungească facilitatea, acciza va reveni automat la nivelul anterior.
Până în acest moment, Executivul nu a anunțat oficial dacă reducerea va fi menținută și după expirarea termenului actual. Cu toate acestea, declarațiile reprezentanților Guvernului interimar arată că această posibilitate este analizată.
Cât ar putea costa motorina după 1 iulie
În prezent, prețul motorinei standard se situează în multe benzinării din România în jurul valorii de 9,1 lei pe litru.
Dacă reducerea accizei va dispărea, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. În aceste condiții, prețul motorinei ar putea urca spre nivelul de 9,45-9,50 lei pe litru.
Evoluția exactă va depinde însă și de alți factori, inclusiv de cotațiile internaționale ale petrolului și de politica comercială aplicată de companiile petroliere.
Pentru un conducător auto care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența s-ar traduce printr-un cost suplimentar de aproximativ 18 lei la fiecare alimentare.
În schimb, dacă măsura fiscală va fi prelungită, prețurile la pompă ar putea rămâne relativ stabile pe parcursul verii.
Transportatorii avertizează asupra efectelor în lanț
O eventuală creștere a prețului motorinei nu îi afectează doar pe proprietarii de autoturisme.
Motorina reprezintă principalul combustibil utilizat în transportul rutier de marfă, agricultură, construcții și numeroase activități de distribuție.
Din acest motiv, orice majorare a costurilor de alimentare poate avea efecte mult mai ample decât simpla scumpire la pompă.
Transportatorii atrag atenția că majorarea cheltuielilor cu combustibilul poate fi transferată ulterior către costurile serviciilor și produselor transportate.
În practică, acest lucru poate genera presiuni suplimentare asupra prețurilor din economie.
De ce a fost introdusă reducerea accizei
Facilitatea fiscală a fost adoptată de autorități ca măsură temporară pentru limitarea efectelor generate de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului.
Reducerea accizei a avut rolul de a diminua impactul creșterilor de cost asupra consumatorilor și a sectoarelor economice care utilizează intensiv motorina.
În contextul actual, în care tensiunile geopolitice continuă să influențeze piața petrolului, menținerea sau eliminarea acestei măsuri este urmărită cu interes atât de șoferi, cât și de mediul de afaceri.
În lipsa unei decizii oficiale privind prelungirea facilității după 30 iunie, scenariul revenirii accizei la nivelul anterior rămâne valabil, ceea ce ar putea aduce o nouă majorare a prețurilor la pompă chiar de la începutul lunii iulie.
Pentru moment, autoritățile nu au anunțat dacă reducerea va continua, iar șoferii așteaptă clarificări privind costul pe care îl vor plăti pentru fiecare litru de motorină în perioada următoare.