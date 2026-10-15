De ce rămân telefoanele fără spațiu de stocare atât de repede, chiar dacă au memorie tot mai mare
Telefoanele moderne oferă tot mai mult spațiu de stocare, însă fotografiile, clipurile video și aplicațiile ajung să ocupe memoria mai repede decât în trecut. Un smartphone cu 256 GB poate părea suficient pentru ani de utilizare, dar aplicațiile care cresc în dimensiune, fișierele video la rezoluții ridicate și datele păstrate în fundal reduc treptat spațiul disponibil.
Situația este complicată și de evoluția industriei hardware. Cererea tot mai mare de componente pentru infrastructura AI pune presiune asupra aprovizionării și prețurilor, inclusiv pe piața dispozitivelor de stocare. În același timp, programele și serviciile digitale continuă să consume mai multe resurse, iar memoria telefoanelor nu crește întotdeauna în același ritm cu nevoile acestora.
Aplicațiile ocupă mai mult spațiu decât arată dimensiunea inițială
Dimensiunea afișată în magazinul de aplicații nu reflectă întotdeauna spațiul ocupat după instalare. Pe lângă fișierele necesare funcționării, aplicațiile descarcă actualizări, păstrează copii temporare ale conținutului și salvează date generate în timpul utilizării.
Facebook este un exemplu relevant. Pe Android, aplicația poate avea un pachet inițial de aproximativ 100 MB, însă dimensiunea instalării poate ajunge la circa 600 MB după autentificare. La aceasta se adaugă datele păstrate separat, precum informațiile de conectare și copiile locale ale fotografiilor sau videoclipurilor încărcate. În cazul descris de publicația BGR, aceste date ocupau încă aproximativ 900 MB, iar memoria cache putea ajunge ulterior la 1,5 GB. În anumite situații, utilizatorii au raportat instalări care depășesc chiar și 10 GB.
Memoria cache ajută aplicațiile să afișeze mai rapid conținutul și să reducă descărcările repetate. Problema apare atunci când aceste date se acumulează și nu sunt eliminate suficient de des.
Actualizările contribuie, la rândul lor, la creșterea dimensiunii aplicațiilor. Funcțiile noi, interfețele mai complexe, cerințele de securitate și conținutul suplimentar necesită fișiere care nu existau în versiunile inițiale. Un studiu TRG Datacenters din 2024, citat de TechRadar, arăta că WhatsApp ajunsese la un pachet de descărcare de aproximativ 40 MB, cu 167% mai mare decât cu un deceniu înainte. Slack crescuse cu 500%, până la 60 MB, în timp ce jocurile pentru telefoane ajunseseră de la aproximativ 50 MB la 2 GB.
Fotografii și videoclipuri mai bune înseamnă fișiere mai mari
Camerele telefoanelor au evoluat considerabil, iar acest lucru se vede și în dimensiunea fișierelor produse. Fotografiile realizate cu senzori de 50 de megapixeli sau chiar mai performanți pot ocupa mai mult spațiu decât imaginile de 12 megapixeli, deși formatele moderne de compresie reduc diferența.
Videoclipurile au un impact și mai mare asupra memoriei. Trecerea de la înregistrări Full HD la 4K generează fișiere considerabil mai mari, deoarece fiecare secundă de filmare conține mult mai multe informații vizuale. Înregistrarea HDR pe 10 biți, disponibilă pe unele telefoane moderne, permite păstrarea unei game mai largi de culori decât formatul tradițional pe 8 biți, dar poate crește și volumul datelor procesate.
De aceea, câteva minute de filmare la rezoluție ridicată pot ocupa mai mult spațiu decât numeroase fotografii. Dacă telefonul este folosit frecvent pentru filmări, memoria se poate umple chiar și atunci când aplicațiile instalate nu sunt foarte numeroase.
O altă problemă este faptul că fișierele nu dispar întotdeauna atunci când par șterse. Multe aplicații păstrează fotografiile, videoclipurile și documentele în coșul de gunoi timp de până la 30 de zile înainte de eliminarea definitivă. În plus, sincronizarea cu Google Photos sau iCloud nu înseamnă automat că originalele sunt șterse din memoria telefonului. În funcție de setări, serviciile pot păstra copii atât în cloud, cât și pe dispozitiv.
Cum poți recupera spațiu fără să ștergi tot ce ai pe telefon
Primul pas este verificarea secțiunii de stocare din setările telefonului. Acolo pot fi identificate aplicațiile care ocupă cel mai mult spațiu, fișierele descărcate și datele temporare care s-au acumulat în timp.
Merită verificat și coșul de gunoi din aplicațiile pentru fotografii și fișiere. Dacă imaginile sau videoclipurile nu mai sunt necesare, ștergerea lor definitivă poate elibera memoria înainte de expirarea perioadei de păstrare. Înainte de această operațiune, este important să fie verificat dacă fișierele dorite există într-o copie de siguranță.
Pentru filmări, reducerea rezoluției la 1080p sau 720p și alegerea unei frecvențe de 24 sau 30 de cadre pe secundă pot diminua dimensiunea fișierelor. Dacă aplicația camerei permite folosirea formatului HEVC, acesta poate oferi o compresie mai eficientă decât formatele mai vechi, cu o calitate comparabilă în condiții similare.
Aplicațiile care consumă mult spațiu pot avea și opțiuni pentru reducerea utilizării datelor sau ștergerea memoriei cache. Totuși, eliminarea datelor unei aplicații poate duce la deconectarea contului și la pierderea unor informații păstrate local. O alternativă este accesarea serviciilor prin browser, atunci când versiunea web oferă funcțiile necesare. Aceasta ocupă, de regulă, mai puțin spațiu decât instalarea unei aplicații complete, dar poate avea funcții limitate fără conexiune la internet.