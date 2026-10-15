De ce rămân telefoanele fără spațiu de stocare atât de repede, chiar dacă au memorie tot mai mare

Aplicațiile ocupă mai mult spațiu decât arată dimensiunea inițială

Dimensiunea afișată în magazinul de aplicații nu reflectă întotdeauna spațiul ocupat după instalare. Pe lângă fișierele necesare funcționării, aplicațiile descarcă actualizări, păstrează copii temporare ale conținutului și salvează date generate în timpul utilizării.

Facebook este un exemplu relevant. Pe Android, aplicația poate avea un pachet inițial de aproximativ 100 MB, însă dimensiunea instalării poate ajunge la circa 600 MB după autentificare. La aceasta se adaugă datele păstrate separat, precum informațiile de conectare și copiile locale ale fotografiilor sau videoclipurilor încărcate. În cazul descris de publicația BGR, aceste date ocupau încă aproximativ 900 MB, iar memoria cache putea ajunge ulterior la 1,5 GB. În anumite situații, utilizatorii au raportat instalări care depășesc chiar și 10 GB.

Memoria cache ajută aplicațiile să afișeze mai rapid conținutul și să reducă descărcările repetate. Problema apare atunci când aceste date se acumulează și nu sunt eliminate suficient de des.

Actualizările contribuie, la rândul lor, la creșterea dimensiunii aplicațiilor. Funcțiile noi, interfețele mai complexe, cerințele de securitate și conținutul suplimentar necesită fișiere care nu existau în versiunile inițiale. Un studiu TRG Datacenters din 2024, citat de TechRadar, arăta că WhatsApp ajunsese la un pachet de descărcare de aproximativ 40 MB, cu 167% mai mare decât cu un deceniu înainte. Slack crescuse cu 500%, până la 60 MB, în timp ce jocurile pentru telefoane ajunseseră de la aproximativ 50 MB la 2 GB.

Fotografii și videoclipuri mai bune înseamnă fișiere mai mari

Camerele telefoanelor au evoluat considerabil, iar acest lucru se vede și în dimensiunea fișierelor produse. Fotografiile realizate cu senzori de 50 de megapixeli sau chiar mai performanți pot ocupa mai mult spațiu decât imaginile de 12 megapixeli, deși formatele moderne de compresie reduc diferența.

Videoclipurile au un impact și mai mare asupra memoriei. Trecerea de la înregistrări Full HD la 4K generează fișiere considerabil mai mari, deoarece fiecare secundă de filmare conține mult mai multe informații vizuale. Înregistrarea HDR pe 10 biți, disponibilă pe unele telefoane moderne, permite păstrarea unei game mai largi de culori decât formatul tradițional pe 8 biți, dar poate crește și volumul datelor procesate.

De aceea, câteva minute de filmare la rezoluție ridicată pot ocupa mai mult spațiu decât numeroase fotografii. Dacă telefonul este folosit frecvent pentru filmări, memoria se poate umple chiar și atunci când aplicațiile instalate nu sunt foarte numeroase.