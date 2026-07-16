În fiecare an ni se spune că avem nevoie de un telefon nou. Adevărul este că, de cele mai multe ori, nu avem

Industria smartphone-urilor nu mai vinde doar telefoane. Vinde senzația că rămâi în urmă

Dacă privim în urmă cu zece sau cincisprezece ani, schimbarea telefonului avea un sens clar. Diferențele dintre generații erau uriașe. Un model nou venea cu un ecran mai bun, o cameră net superioară, un procesor vizibil mai rapid și funcții pe care vechiul dispozitiv nici nu le putea visa. Astăzi, situația este complet diferită.

Dacă pui pe masă un telefon premium lansat în 2023 și unul lansat în 2026, diferențele există, dar sunt mult mai mici decât lasă reclamele să se înțeleagă. Desigur, procesorul este mai rapid în testele de performanță, camera surprinde ceva mai multe detalii pe timp de noapte, iar autonomia poate fi puțin mai bună. Însă pentru utilizatorul obișnuit, experiența de zi cu zi rămâne aproape identică. Deschizi aceleași aplicații, folosești aceleași rețele sociale, faci aceleași fotografii și răspunzi acelorași mesaje.

Cu toate acestea, marketingul nu poate spune că diferențele sunt mici. Întreaga industrie funcționează pe ideea progresului continuu. Dacă oamenii ar păstra telefoanele șase sau șapte ani, piața s-ar mișca mult mai greu. De aceea, accentul s-a mutat de la nevoia reală la dorința de a avea ultimul model.

Inteligența artificială este noul argument de vânzare

Dacă în urmă cu câțiva ani toate reclamele vorbeau despre camere foto și încărcare rapidă, astăzi aproape fiecare lansare are în centru inteligența artificială.

Producătorii promit că telefonul va scrie mesaje în locul nostru, va traduce conversații în timp real, va rezuma documente, va edita fotografii cu o simplă atingere și va anticipa ceea ce vrem să facem.

Toate aceste funcții sunt interesante și, în multe situații, chiar utile.

Întrebarea este însă alta: câți utilizatori își schimbă telefonul pentru că au nevoie de ele și câți o fac pentru că li s-a creat impresia că fără AI dispozitivul lor a rămas în trecut?