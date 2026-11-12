Google One oferă mai mult spațiu pentru fotografii, videoclipuri și documente

Spațiul gratuit de 15 GB oferit de Google este împărțit între Google Photos, Gmail și Google Drive. Pentru cei care păstrează multe fotografii, videoclipuri, atașamente și documente în cloud, limita poate deveni o problemă destul de repede. Google One rezolvă această situație prin abonamente care extind spațiul disponibil.

Planul Basic oferă 100 GB pentru 1,99 dolari pe lună în Statele Unite, în timp ce variantele superioare pun la dispoziție 200 GB și alte capacități de stocare. Spațiul poate fi distribuit cu până la cinci membri ai familiei, fără ca aceștia să primească automat acces la fișierele personale ale celorlalți.

Aplicația Google One permite verificarea spațiului ocupat, identificarea fișierelor mari și eliberarea locului de stocare. Pe Android, serviciul poate salva copii de siguranță pentru date precum contactele, mesajele, istoricul apelurilor și anumite setări ale telefonului.

Unele abonamente includ și funcții Gemini sau alte beneficii Google. Pentru persoanele care folosesc deja serviciile companiei pentru fotografii, e-mail și documente, plata poate fi mai practică decât ștergerea constantă a fișierelor pentru a rămâne în limita gratuită.

Pocket Casts și 1Password adaugă funcții utile pentru podcasturi și parole

Pentru cei care ascultă frecvent podcasturi, Pocket Casts oferă o alternativă la aplicațiile de bază de redare audio. Varianta gratuită poate fi suficientă pentru ascultarea episoadelor, însă abonamentul adaugă instrumente pentru organizarea și gestionarea conținutului.

Printre funcțiile suplimentare se numără folderele pentru gruparea podcasturilor, marcajele care permit salvarea unor momente importante dintr-un episod și opțiunea Up Next Shuffle, care amestecă episoadele din lista de redare. Abonamentul oferă și suport pentru dispozitive purtabile, teme și pictograme suplimentare, precum și posibilitatea de a încărca fișiere audio personale în cloud.

Serviciul poate sincroniza abonamentele, lista de ascultare și progresul redării între dispozitive compatibile, inclusiv telefoane Android și ceasuri cu Wear OS. Prețul menționat în materialul original este de 3,99 dolari pe lună.