Cinci aplicații Android pentru care merită să plătești un abonament: ce primești în plus față de versiunile gratuite
Multe aplicații Android pot fi folosite gratuit, dar unele dintre funcțiile care fac diferența sunt disponibile doar contra cost. De la spațiu suplimentar pentru fotografii și parole păstrate în siguranță până la editare foto avansată și redare video fără reclame, anumite abonamente pot fi utile celor care folosesc frecvent telefonul pentru activități de zi cu zi.
O selecție publicată de How-To Geek prezintă cinci aplicații pentru care abonamentele pot merita banii, în funcție de nevoile fiecăruia: Google One, Pocket Casts, 1Password, Adobe Lightroom și YouTube Premium. Nu toate sunt necesare pentru orice posesor de telefon Android, însă fiecare oferă funcții care pot justifica plata atunci când sunt folosite constant, se arată într-un material How to Geek.
Google One oferă mai mult spațiu pentru fotografii, videoclipuri și documente
Spațiul gratuit de 15 GB oferit de Google este împărțit între Google Photos, Gmail și Google Drive. Pentru cei care păstrează multe fotografii, videoclipuri, atașamente și documente în cloud, limita poate deveni o problemă destul de repede. Google One rezolvă această situație prin abonamente care extind spațiul disponibil.
Planul Basic oferă 100 GB pentru 1,99 dolari pe lună în Statele Unite, în timp ce variantele superioare pun la dispoziție 200 GB și alte capacități de stocare. Spațiul poate fi distribuit cu până la cinci membri ai familiei, fără ca aceștia să primească automat acces la fișierele personale ale celorlalți.
Aplicația Google One permite verificarea spațiului ocupat, identificarea fișierelor mari și eliberarea locului de stocare. Pe Android, serviciul poate salva copii de siguranță pentru date precum contactele, mesajele, istoricul apelurilor și anumite setări ale telefonului.
Unele abonamente includ și funcții Gemini sau alte beneficii Google. Pentru persoanele care folosesc deja serviciile companiei pentru fotografii, e-mail și documente, plata poate fi mai practică decât ștergerea constantă a fișierelor pentru a rămâne în limita gratuită.
Pocket Casts și 1Password adaugă funcții utile pentru podcasturi și parole
Pentru cei care ascultă frecvent podcasturi, Pocket Casts oferă o alternativă la aplicațiile de bază de redare audio. Varianta gratuită poate fi suficientă pentru ascultarea episoadelor, însă abonamentul adaugă instrumente pentru organizarea și gestionarea conținutului.
Printre funcțiile suplimentare se numără folderele pentru gruparea podcasturilor, marcajele care permit salvarea unor momente importante dintr-un episod și opțiunea Up Next Shuffle, care amestecă episoadele din lista de redare. Abonamentul oferă și suport pentru dispozitive purtabile, teme și pictograme suplimentare, precum și posibilitatea de a încărca fișiere audio personale în cloud.
Serviciul poate sincroniza abonamentele, lista de ascultare și progresul redării între dispozitive compatibile, inclusiv telefoane Android și ceasuri cu Wear OS. Prețul menționat în materialul original este de 3,99 dolari pe lună.
O altă aplicație pentru care un abonament poate avea sens este 1Password, un manager de parole destinat celor care au numeroase conturi online. În loc să păstreze datele de autentificare în notițe obișnuite sau să folosească aceeași parolă pentru mai multe servicii, aplicația le stochează într-un seif criptat.
1Password poate completa automat datele de conectare, generează parole puternice și permite păstrarea cheilor de acces de tip passkey și a notițelor securizate. Funcția Watchtower verifică parolele slabe, reutilizate sau compromise și semnalează situațiile care necesită atenție.
Un alt avantaj este accesul la seif de pe mai multe dispozitive. Pentru persoanele care folosesc conturi diferite pentru serviciile bancare, cumpărături și activitatea profesională, un astfel de instrument poate simplifica gestionarea parolelor și poate reduce tentația de a reutiliza aceleași combinații.
Adobe Lightroom și YouTube Premium schimbă experiența foto și video pe Android
Adobe Lightroom se adresează celor care vor să obțină mai mult de la fotografiile realizate cu telefonul. Versiunea gratuită permite ajustări de bază, însă abonamentul Premium deblochează instrumente avansate de editare.
Printre acestea se numără ajustările selective, măștile, instrumentele de eliminare a elementelor nedorite din imagini și funcția Generative Remove. Sunt disponibile și Lens Blur, presetări premium, editarea fișierelor RAW și modificarea simultană a mai multor fotografii.
Abonamentul include și 1 TB de stocare în cloud, precum și sincronizarea fotografiilor între dispozitivele compatibile. Aceste funcții pot fi utile celor care editează imagini direct pe telefon, dar vor să continue lucrul și pe alte dispozitive.
Ultima aplicație din selecție este YouTube Premium, un serviciu destinat celor care petrec mult timp pe platforma video. Principalul avantaj este eliminarea reclamelor, dar abonamentul oferă și redare în fundal și posibilitatea de a descărca videoclipuri pentru vizionare offline.
Un alt beneficiu este includerea YouTube Music Premium, care permite ascultarea muzicii fără întreruperi publicitare. Pentru cei care folosesc YouTube atât pentru divertisment, cât și pentru tutoriale, muzică sau materiale educative, aceste funcții pot face diferența în experiența zilnică.