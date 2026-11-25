De la un debut de 111,50 dolari la o scădere sub prețul IPO

Listarea Anthropic pe Nasdaq a atras un interes major din partea investitorilor. Compania a stabilit prețul acțiunilor la 83 de dolari, iar în prima zi de tranzacționare titlurile au deschis la 111,50 dolari. Diferența de 34% față de prețul IPO a reflectat cererea ridicată pentru acțiunile dezvoltatorului Claude.

Entuziasmul nu a durat însă prea mult. În doar câteva ședințe bursiere, cotația a pierdut o parte importantă din câștigurile inițiale, ajungând temporar sub nivelul la care fusese oferită investitorilor. Mișcarea a atras atenția asupra diferenței dintre interesul generat de o listare spectaculoasă și capacitatea unei companii de a-și susține evaluarea pe termen lung.

Anthropic nu a beneficiat nici de revenirea unor acțiuni din sectorul tehnologic. În timp ce titlurile asociate AI au fost susținute de evoluțiile de pe Wall Street, compania a continuat să piardă teren. În paralel, piața a traversat o perioadă dificilă, iar indicii S&P 500 și Dow Jones intraseră în zona de corecție, după scăderile din săptămâna precedentă.

Investitorii urmăresc costurile uriașe ale infrastructurii AI

Una dintre principalele preocupări legate de evaluarea Anthropic este suma necesară pentru dezvoltarea și operarea modelelor AI. Compania are nevoie de capacitate de calcul tot mai mare, iar investițiile în centre de date și infrastructură specializată reprezintă o componentă importantă a planurilor sale de creștere.

O eventuală încetinire a construcției de centre de date ar putea afecta ritmul în care Anthropic își dezvoltă tehnologia și, implicit, perspectivele privind veniturile viitoare. Fiona Cincotta, analist senior de piață la StoneX, a explicat că o reducere a investițiilor în infrastructură ar putea influența atât dezvoltarea companiei, cât și evaluarea sa bursieră.

Costurile ar putea deveni și mai greu de susținut dacă dobânzile continuă să crească. Finanțarea infrastructurii necesare pentru antrenarea și operarea modelelor AI presupune investiții masive, iar condițiile mai dificile de creditare pot schimba calculele companiilor din domeniu.

Anthropic este urmărită cu atenție și pentru că reprezintă prima companie specializată în dezvoltarea modelelor AI de ultimă generație care a ajuns pe bursă. Din acest motiv, evoluția acțiunilor sale este privită de mulți investitori ca un indicator al încrederii pieței în întregul sector.