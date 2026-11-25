Acțiunile Anthropic au coborât sub prețul de listare la bursă, la doar câteva zile după debutul spectaculos
Acțiunile Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, au coborât temporar sub prețul de 83 de dolari stabilit pentru oferta publică inițială (IPO), la numai câteva zile după debutul spectaculos pe Nasdaq. Evoluția marchează o schimbare rapidă de direcție pentru una dintre cele mai urmărite listări bursiere ale anului 2026 și readuce în discuție evaluările foarte ridicate ale companiilor din industria AI.
În tranzacțiile premarket de marți, 24 noiembrie, titlurile au coborât sub pragul de 83 de dolari. Ulterior, se tranzacționau la 83,39 dolari, în scădere cu aproximativ 5%. La debutul din 19 noiembrie, acțiunile deschiseseră la 111,50 dolari, cu 34% peste prețul din oferta publică inițială, scrie Reuters.
De la un debut de 111,50 dolari la o scădere sub prețul IPO
Listarea Anthropic pe Nasdaq a atras un interes major din partea investitorilor. Compania a stabilit prețul acțiunilor la 83 de dolari, iar în prima zi de tranzacționare titlurile au deschis la 111,50 dolari. Diferența de 34% față de prețul IPO a reflectat cererea ridicată pentru acțiunile dezvoltatorului Claude.
Entuziasmul nu a durat însă prea mult. În doar câteva ședințe bursiere, cotația a pierdut o parte importantă din câștigurile inițiale, ajungând temporar sub nivelul la care fusese oferită investitorilor. Mișcarea a atras atenția asupra diferenței dintre interesul generat de o listare spectaculoasă și capacitatea unei companii de a-și susține evaluarea pe termen lung.
Anthropic nu a beneficiat nici de revenirea unor acțiuni din sectorul tehnologic. În timp ce titlurile asociate AI au fost susținute de evoluțiile de pe Wall Street, compania a continuat să piardă teren. În paralel, piața a traversat o perioadă dificilă, iar indicii S&P 500 și Dow Jones intraseră în zona de corecție, după scăderile din săptămâna precedentă.
Investitorii urmăresc costurile uriașe ale infrastructurii AI
Una dintre principalele preocupări legate de evaluarea Anthropic este suma necesară pentru dezvoltarea și operarea modelelor AI. Compania are nevoie de capacitate de calcul tot mai mare, iar investițiile în centre de date și infrastructură specializată reprezintă o componentă importantă a planurilor sale de creștere.
O eventuală încetinire a construcției de centre de date ar putea afecta ritmul în care Anthropic își dezvoltă tehnologia și, implicit, perspectivele privind veniturile viitoare. Fiona Cincotta, analist senior de piață la StoneX, a explicat că o reducere a investițiilor în infrastructură ar putea influența atât dezvoltarea companiei, cât și evaluarea sa bursieră.
Costurile ar putea deveni și mai greu de susținut dacă dobânzile continuă să crească. Finanțarea infrastructurii necesare pentru antrenarea și operarea modelelor AI presupune investiții masive, iar condițiile mai dificile de creditare pot schimba calculele companiilor din domeniu.
Anthropic este urmărită cu atenție și pentru că reprezintă prima companie specializată în dezvoltarea modelelor AI de ultimă generație care a ajuns pe bursă. Din acest motiv, evoluția acțiunilor sale este privită de mulți investitori ca un indicator al încrederii pieței în întregul sector.
SpaceX și Facebook au trecut prin scăderi similare după listare
Scăderea acțiunilor Anthropic sub prețul IPO nu este un fenomen fără precedent în cazul companiilor tehnologice cu listări foarte așteptate. SpaceX, care a avut înaintea Anthropic cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, în valoare de 85,7 miliarde de dolari, a coborât sub prețul de listare după aproximativ o lună de tranzacționare.
Un exemplu și mai cunoscut este Facebook, compania devenită ulterior Meta Platforms. În 2012, acțiunile sale au ajuns sub prețul din oferta publică încă din a doua zi de tranzacționare. Aceste comparații arată că pierderea rapidă a primei creșteri de după IPO nu indică automat evoluția pe termen lung a unei companii.
În cazul Anthropic, investitorii urmăresc și alte riscuri. Printre acestea se numără posibilitatea ca angajații și persoanele din conducere să vândă o parte din acțiunile deținute, presiunea concurenței și perspectivele investițiilor în infrastructura AI.
Documentele depuse la bursă arată că directorul general Dario Amodei și președinta companiei, Daniela Amodei, au vândut fiecare peste 3,37 milioane de acțiuni către băncile care au intermediat IPO-ul, în schimbul unor sume de peste 280 de milioane de dolari. Tranzacțiile au avut loc la o zi după debutul bursier. Regulile de blocare a vânzărilor permit anumitor angajați și persoane din interior să își vândă o parte din participații încă din prima zi de tranzacționare, în timp ce alte tranșe devin disponibile ulterior, în funcție de calendarul stabilit.
Intrarea în indicii MSCI ar putea aduce noi cumpărători
Un posibil sprijin pentru acțiunile Anthropic ar putea veni din includerea companiei în indicii globali MSCI. Modificarea este programată pentru închiderea ședinței bursiere din 30 noiembrie 2026 și ar putea determina fondurile pasive care urmăresc acești indici să cumpere acțiuni ale companiei.
Firma de analiză Intropic estimează că fondurile pasive ar putea achiziționa până la 30% din acțiunile oferite în cadrul IPO-ului până la finalul anului. O asemenea cerere ar putea susține cotația, însă nu elimină riscurile legate de evaluare, concurență sau costurile de dezvoltare.
Anthropic se confruntă totodată cu presiunea modelelor AI open-weight, care pot fi descărcate și adaptate de companii și dezvoltatori. Soluții precum cele oferite de DeepSeek, Mistral și Moonshot AI concurează cu modelele proprietare Claude, ChatGPT și Gemini, inclusiv prin costuri care pot fi mai reduse în anumite scenarii de utilizare.
Compania a avertizat anterior că popularitatea modelelor open-weight ar putea pune presiune asupra prețurilor. Producătorii din China câștigă teren pe piața internațională, iar revenirea lui Jensen Huang în funcția de director general al Nvidia ar putea amplifica dezbaterea despre rolul modelelor cu ponderi deschise în industria AI.