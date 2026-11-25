Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea. Sunt prognozate ninsori moderate cantitativ, cu acumulări izolate de apă de 10–20 de litri pe metru pătrat.

Stratul nou de zăpadă va măsura, în general, 10–15 centimetri. În vestul Carpaților Meridionali, grosimea acestuia va ajunge în jurul valorii de 25 de centimetri.

Județele vizate sunt Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Alba, Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin. În sudul Banatului, intensificările vântului vor atinge 50–70 km/h.

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Lapoviță, ninsoare și polei și în afara zonelor montane

Meteorologii au emis și o informare pentru intervalul 26 noiembrie, ora 02.00 – 27 noiembrie, ora 10.00. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest se vor acumula local 15–30 de litri pe metru pătrat.

Vor predomina ploile, dar la începutul zilei de joi sunt așteptate lapoviță și ninsoare în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei. Spre seară și în noaptea următoare, precipitațiile mixte vor apărea în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei.

În aceste zone se va putea depune un strat de zăpadă de 2–7 centimetri. Depunerile de polei vor avea o probabilitate mai mare în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, precum și în regiunile montane.