Ninsori și viscol în zone din 11 județe. Zăpada ar putea ajunge și în București, la sfârșitul săptămânii
ANM a emis un Cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite, valabil joi, 26 noiembrie, în zone din 11 județe. La munte, rafalele pot ajunge la 110 km/h, iar stratul nou de zăpadă poate atinge aproximativ 25 de centimetri în vestul Carpaților Meridionali. Pentru București, meteorologii estimează posibilitatea unor ninsori sâmbătă, 28 noiembrie.
Cod galben joi, între orele 05.00 și 20.00
Atenționarea vizează Carpații Meridionali și Munții Banatului, în general la altitudini de peste 1.400 de metri, precum și sudul Banatului. În zonele montane, vântul va avea viteze de 60–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90–110 km/h.
Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea. Sunt prognozate ninsori moderate cantitativ, cu acumulări izolate de apă de 10–20 de litri pe metru pătrat.
Stratul nou de zăpadă va măsura, în general, 10–15 centimetri. În vestul Carpaților Meridionali, grosimea acestuia va ajunge în jurul valorii de 25 de centimetri.
Județele vizate sunt Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Alba, Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin. În sudul Banatului, intensificările vântului vor atinge 50–70 km/h.
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Lapoviță, ninsoare și polei și în afara zonelor montane
Meteorologii au emis și o informare pentru intervalul 26 noiembrie, ora 02.00 – 27 noiembrie, ora 10.00. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest se vor acumula local 15–30 de litri pe metru pătrat.
Vor predomina ploile, dar la începutul zilei de joi sunt așteptate lapoviță și ninsoare în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei. Spre seară și în noaptea următoare, precipitațiile mixte vor apărea în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei.
În aceste zone se va putea depune un strat de zăpadă de 2–7 centimetri. Depunerile de polei vor avea o probabilitate mai mare în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, precum și în regiunile montane.
La munte vor predomina ninsorile, mai ales peste 1.400 de metri. Informarea generală indică un strat nou de 5–10 centimetri, în timp ce zonele aflate sub Cod galben vor avea acumulări mai mari.
În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, vântul va sufla cu 40–60 km/h în Banat și pe arii restrânse din sudul Transilvaniei și Dobrogea. În cea mai mare parte a zonei montane, rafalele vor ajunge la 60–80 km/h și vor viscoli ninsoarea.
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Când ar putea ninge în București
Directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat că sâmbătă, 28 noiembrie, precipitațiile din Capitală s-ar putea transforma din ploaie în ninsoare. Este posibilă și depunerea unui strat de zăpadă.
Temperatura maximă estimată pentru acea zi este de 2–3 grade Celsius. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minimele ar urma să coboare la minus 5 – minus 4 grade, iar vântul va avea intensificări de 50–60 km/h, accentuând senzația de frig.
Elena Mateescu a explicat că zăpada poate apărea în următoarele zile și în alte zone aflate la altitudini mai mici.
„Nu numai în zona montană înaltă este posibil să consemnăm strat de zăpadă și în următoarele zile. Acesta va putea fi de interes și în dealurile subcarpatice a Olteniei sau Munteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei sau în estul Transilvaniei”, a declarat directoarea ANM.