Ajutorul poate fi solicitat și pentru vârstnicii fără familie, fără locuință ori care, din cauza bolii sau a stării fizice ori psihice, nu își pot asigura îngrijirea. Existența unor copii sau rude este analizată împreună cu posibilitatea acestora de a oferi sprijin.

Serviciile pot include ajutor pentru spălat, îmbrăcat, alimentație, hidratare și deplasare în locuință. În funcție de nevoi, pot fi asigurate cumpărături, pregătirea hranei, curățenie, procurarea medicamentelor, plata facturilor sau însoțirea la consultații.

Intervențiile sunt stabilite prin planul individualizat de îngrijire. Serviciile medicale la domiciliu se acordă prin personalul competent și în condițiile aplicabile sistemului de asigurări de sănătate.

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Unde depui cererea și ce documente pregătești

Dacă ai în familie o persoană care are nevoie de acest sprijin, demersul începe la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei. În București, te poți adresa DGASPC din sectorul de domiciliu.

Dosarul cuprinde, în general, cererea, actul de identitate al vârstnicului, documentele medicale și dovezile veniturilor, precum cuponul de pensie. În funcție de caz, sunt solicitate informații despre familie, condițiile de locuit și certificatul de handicap, dacă există.

După înregistrarea solicitării, specialiștii efectuează ancheta socială și evaluarea nevoilor. Sunt analizate autonomia persoanei, afecțiunile medicale, resursele financiare și sprijinul pe care îl poate oferi familia.