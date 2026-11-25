Cine poate beneficia de îngrijire la domiciliu. Actele necesare și situațiile în care serviciile sunt gratuite
Persoanele vârstnice care au nevoie de ajutor pentru igienă, hrană sau activități casnice pot solicita servicii de îngrijire la domiciliu prin primărie. În anumite condiții, salariații care îngrijesc un vârstnic dependent pot beneficia de program redus la jumătate de normă și de o indemnizație din bugetul local, acordată în baza unui contract cu serviciul public de asistență socială.
Cine poate beneficia de îngrijire la domiciliu
Legea nr. 17/2000 se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare și întâmpină dificultăți în asigurarea nevoilor zilnice. Sunt eligibile, în condițiile evaluării, persoanele care nu se pot gospodări singure, necesită îngrijire specializată sau au venituri insuficiente pentru sprijinul de care au nevoie.
Ajutorul poate fi solicitat și pentru vârstnicii fără familie, fără locuință ori care, din cauza bolii sau a stării fizice ori psihice, nu își pot asigura îngrijirea. Existența unor copii sau rude este analizată împreună cu posibilitatea acestora de a oferi sprijin.
Serviciile pot include ajutor pentru spălat, îmbrăcat, alimentație, hidratare și deplasare în locuință. În funcție de nevoi, pot fi asigurate cumpărături, pregătirea hranei, curățenie, procurarea medicamentelor, plata facturilor sau însoțirea la consultații.
Intervențiile sunt stabilite prin planul individualizat de îngrijire. Serviciile medicale la domiciliu se acordă prin personalul competent și în condițiile aplicabile sistemului de asigurări de sănătate.
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Unde depui cererea și ce documente pregătești
Dacă ai în familie o persoană care are nevoie de acest sprijin, demersul începe la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei. În București, te poți adresa DGASPC din sectorul de domiciliu.
Dosarul cuprinde, în general, cererea, actul de identitate al vârstnicului, documentele medicale și dovezile veniturilor, precum cuponul de pensie. În funcție de caz, sunt solicitate informații despre familie, condițiile de locuit și certificatul de handicap, dacă există.
După înregistrarea solicitării, specialiștii efectuează ancheta socială și evaluarea nevoilor. Sunt analizate autonomia persoanei, afecțiunile medicale, resursele financiare și sprijinul pe care îl poate oferi familia.
Pe baza evaluării se stabilește planul de intervenție sau de îngrijire și asistență. Dreptul la servicii este aprobat de autoritatea competentă, iar furnizarea presupune încheierea unui contract și consimțământul beneficiarului ori al reprezentantului său, în condițiile legii.
Când se acordă serviciile fără contribuție
Legea prevede gratuitatea anumitor servicii pentru vârstnicii evaluați care nu au venituri și nici susținători legali. Sunt prevăzute și situațiile beneficiarilor de ajutor de incluziune sau ale persoanelor cu venituri sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari.
La stabilirea gratuității sunt luate în calcul și condițiile legale privind veniturile susținătorilor. Pentru persoanele cu resurse peste plafon, contribuția se stabilește individualizat, după evaluarea situației materiale și a serviciilor necesare.
Autoritatea locală sau furnizorul stabilește contribuția pe baza costului serviciului și a veniturilor beneficiarului și, după caz, ale susținătorilor legali. Oferta de servicii disponibilă în fiecare localitate poate fi verificată la serviciul de asistență socială.
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Ce indemnizație poate primi îngrijitorul informal
Îngrijitorul informal poate fi un membru al familiei, o rudă, un prieten, un vecin sau o altă persoană care asigură sprijinul necesar. Pentru facilitatea prevăzută de lege trebuie confirmată dependența sociomedicală a vârstnicului.
Salariatul care își asumă îngrijirea poate beneficia de reducerea programului la jumătate de normă. Indemnizația plătită din bugetul local este echivalentă cu 50% din salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu, gradația 0, stabilit potrivit legislației salarizării.
Acordarea presupune o solicitare distinctă, evaluarea cazului și încheierea contractului cu serviciul public de asistență socială. Pentru reducerea programului sunt necesare și documentele privind acordul angajatorului.
La contractare se cer inclusiv cazierul judiciar, adeverința medicală și certificatul de integritate comportamentală. Perioada de program redus este recunoscută la calculul vechimii în muncă drept timp lucrat cu normă întreagă, pe baza adeverinței eliberate de instituția competentă.