Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp

Anul 2026 aduce schimbări semnificative pentru proprietarii de locuințe și autoturisme din România. Noul sistem fiscal, adoptat pentru a reflecta mai corect valoarea reală a bunurilor și impactul lor asupra mediului, va duce la majorări de impozite atât pentru case și apartamente, cât și pentru mașini.

Cum se calculează impozitul în 2026

Dacă până acum impozitul pe locuințe era calculat în funcție de suprafață, zonă și rangul localității, din 2026 valoarea de piață a imobilului va deveni criteriul central. Cu alte cuvinte, proprietarii de apartamente noi, situate în zone cu prețuri mari, vor plăti mai mult decât cei care locuiesc în clădiri vechi, chiar dacă suprafața este similară.

Potrivit noilor reglementări, valoarea impozabilă a unei locuințe se va determina pe baza grilelor notariale actualizate, la care primăria va aplica o cotă de impozitare de 0,2%. În multe orașe, consiliile locale pot decide o cotă mai mare, dar fără să depășească limita stabilită prin lege. Pentru exemplificare, iată trei cazuri concrete:

Apartament de 50 mp (construcție veche, bloc din anii ’80)

Valoare estimată de piață: 250.000 lei

Cota de impozit: 0,2%

Impozit anual 2026: 500 lei

În prezent, pentru același apartament, impozitul este de aproximativ 280 lei/an, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 80%.

Apartament de 70 mp (construcție nouă, bloc după 2015)

Valoare estimată de piață: 375.000 lei

Cota de impozit: 0,2%

Impozit anual 2026: 750 lei

În 2025, pentru aceeași proprietate, impozitul ar fi fost de aproximativ 420 lei/an. Creșterea provine din faptul că valoarea de piață a locuinței noi este mai ridicată, iar noul sistem fiscal ține cont tocmai de acest criteriu.

Apartament de 100 mp (construcție nouă, zonă centrală)

Valoare estimată de piață: 650.000 lei

Cota de impozit: 0,2%

Impozit anual 2026: 1.300 lei

Prin comparație, un apartament vechi cu aceeași suprafață, aflat într-o zonă similară, dar construit înainte de 1990, ar fi impozitat cu aproximativ 900 lei/an, datorită valorii de piață mai scăzute.

De ce cresc impozitele

Ministerul Finanțelor a justificat aceste modificări prin necesitatea alinierii sistemului fiscal la realitatea economică. În multe orașe, impozitele locale nu au mai fost actualizate de peste un deceniu, în timp ce prețurile locuințelor au crescut considerabil. Noul model urmărește să asigure echitate fiscală: cei care dețin proprietăți mai valoroase vor contribui mai mult la bugetele locale.

Specialiștii estimează că majoritatea proprietarilor vor resimți creșteri între 50% și 100%, în funcție de tipul și vechimea clădirii. Cei mai avantajați vor fi proprietarii de apartamente mai vechi, fără modernizări recente, deoarece valoarea de piață a acestora este mai redusă. În schimb, locuințele noi, eficiente energetic și situate în cartiere moderne, vor genera impozite mai mari.

Proprietarii sunt sfătuiți să verifice evaluările notariale și deciziile consiliilor locale pentru a-și calcula din timp sumele datorate, evitând astfel surprizele neplăcute la începutul anului viitor.