Agenția de turism intră în insolvență înainte de vacanță. Cum își pot recupera turiștii banii
Ai plătit avansul sau chiar întreaga vacanță, însă înainte de plecare afli că agenția de turism a intrat în insolvență. Este una dintre situațiile de care se tem turiștii, mai ales atunci când pentru concediu au fost achitate mii de lei. Insolvența agenției nu înseamnă însă automat că banii sunt pierduți.
Legislația din România prevede o protecție specială pentru persoanele care cumpără pachete de servicii de călătorie. Agențiile de turism organizatoare trebuie să dețină garanții care să permită rambursarea plăților pentru serviciile care nu mai pot fi furnizate din cauza insolvenței.
Agențiile trebuie să aibă o garanție pentru situația în care intră în insolvență
Regulile sunt prevăzute de OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.
Potrivit actului normativ, agențiile de turism organizatoare stabilite în România trebuie să ofere garanții pentru rambursarea plăților făcute de călători atunci când serviciile incluse în pachet nu mai sunt furnizate din cauza insolvenței.
Protecția poate fi asigurată printr-o poliță de asigurare, o scrisoare de garanție bancară, un contract de fiducie, un fond de garantare a pachetelor de călătorie sau prin alte instrumente de garantare constituite legal.
Instrumentul de garantare este important și înainte de cumpărarea vacanței. Pentru obținerea licenței necesare activității de organizare, agenția trebuie să facă dovada constituirii unei asemenea garanții.
Ce bani poate recupera turistul
Garanția se referă la plățile efectuate pentru pachetul turistic în măsura în care serviciile respective nu mai sunt furnizate din cauza insolvenței.
Astfel, dacă o familie a achitat o vacanță care urma să înceapă peste câteva săptămâni, iar agenția organizatoare intră în insolvență și călătoria nu mai poate avea loc, există mecanismul legal prin care pot fi solicitate sumele plătite pentru serviciile neprestate.
Legea prevede că, pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările trebuie acordate fără întârzieri nejustificate după solicitarea călătorului.
Este important însă ca turistul să păstreze documentele care demonstrează achiziția și plățile efectuate.
Ce trebuie să facă turistul dacă află că agenția este în insolvență
Primul pas este verificarea contractului de comercializare a pachetului. Documentele ar trebui să permită identificarea mecanismului de protecție în caz de insolvență și a entității care asigură garanția.
Procedura de garantare prevede termene și formalități care trebuie respectate. În anumite situații, solicitarea de rambursare se transmite agenției organizatoare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu copii ale documentelor justificative. Originalele trebuie păstrate de turist.
Printre documentele importante se numără contractul pentru pachetul de servicii de călătorie, documentele care demonstrează plățile efectuate și corespondența relevantă cu agenția.
Emitentul instrumentului de garantare trebuie, de asemenea, notificat în condițiile și termenele stabilite de procedură. De exemplu, aceasta prevede, pentru anumite situații, notificarea în scris a emitentului în termen de cinci zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de rambursare către agenție.
De aceea, turistul nu ar trebui să aștepte să vadă dacă situația agenției se rezolvă de la sine, ci să verifice imediat procedura aplicabilă instrumentului de garantare menționat în documentele sale.
Există termene pentru solicitarea banilor
Termenul concret depinde de situația în care se află pachetul turistic.
Procedura în vigoare stabilește, de exemplu, că atunci când data la care trebuia să se încheie pachetul este anterioară declarării insolvenței, solicitarea către agenția organizatoare se poate face în maximum 30 de zile de la declararea insolvenței.
Dacă data la care urma să se încheie pachetul este ulterioară declarării insolvenței, procedura prevede un termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii prevăzute pentru pachet. Există reguli distincte și pentru situația în care societatea este radiată în urma falimentului.
Tocmai existența acestor termene face importantă verificarea rapidă a situației juridice a agenției și a documentelor primite la cumpărarea vacanței.
Ce se întâmplă dacă turistul este deja în vacanță
Protecția nu se limitează la persoanele care încă nu au plecat.
Dacă în pachetul cumpărat a fost inclus și transportul de pasageri, garanția pentru insolvență trebuie să acopere și repatrierea călătorilor. Atunci când este necesar, poate fi acoperită inclusiv cazarea înainte de repatriere. Alternativ, în anumite situații poate fi oferită continuarea pachetului.
Dacă agenția aflată în insolvență nu asigură repatrierea, procedura prevede ca turistul să anunțe imediat emitentul instrumentului de garantare.
Prin urmare, o familie rămasă în străinătate după insolvența agenției nu ar trebui să presupună automat că trebuie să suporte definitiv din propriul buzunar toate costurile pentru întoarcerea în România.
Atenție la diferența dintre un pachet turistic și servicii cumpărate separat
Protecția prevăzută pentru pachetele de călătorie trebuie diferențiată de situația în care turistul își cumpără separat serviciile.
În sensul OG nr. 2/2018, un pachet presupune, în esență, combinarea a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie pentru aceeași călătorie sau vacanță, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.
Pentru serviciile de călătorie asociate există, de asemenea, anumite reguli de protecție împotriva insolvenței, însă regimul juridic nu este identic cu cel al unui pachet. Comerciantul trebuie să informeze călătorul în mod clar asupra protecției de care beneficiază.
Din acest motiv, înainte de plata unei vacanțe este util ca turistul să verifice nu doar prețul și condițiile de anulare, ci și cine este agenția organizatoare, dacă aceasta deține licența necesară și care este instrumentul de garantare în caz de insolvență.
Contractul, facturile, ordinele de plată și celelalte dovezi ale achitării vacanței ar trebui păstrate cel puțin până la finalizarea călătoriei. În cazul insolvenței agenției, acestea pot deveni documentele esențiale pentru recuperarea sumelor achitate.