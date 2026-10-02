Agenția de turism intră în insolvență înainte de vacanță. Cum își pot recupera turiștii banii

Agențiile trebuie să aibă o garanție pentru situația în care intră în insolvență

Regulile sunt prevăzute de OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

Potrivit actului normativ, agențiile de turism organizatoare stabilite în România trebuie să ofere garanții pentru rambursarea plăților făcute de călători atunci când serviciile incluse în pachet nu mai sunt furnizate din cauza insolvenței.

Protecția poate fi asigurată printr-o poliță de asigurare, o scrisoare de garanție bancară, un contract de fiducie, un fond de garantare a pachetelor de călătorie sau prin alte instrumente de garantare constituite legal.

Instrumentul de garantare este important și înainte de cumpărarea vacanței. Pentru obținerea licenței necesare activității de organizare, agenția trebuie să facă dovada constituirii unei asemenea garanții.

Ce bani poate recupera turistul

Garanția se referă la plățile efectuate pentru pachetul turistic în măsura în care serviciile respective nu mai sunt furnizate din cauza insolvenței.

Astfel, dacă o familie a achitat o vacanță care urma să înceapă peste câteva săptămâni, iar agenția organizatoare intră în insolvență și călătoria nu mai poate avea loc, există mecanismul legal prin care pot fi solicitate sumele plătite pentru serviciile neprestate.

Legea prevede că, pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările trebuie acordate fără întârzieri nejustificate după solicitarea călătorului.