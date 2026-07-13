De ce „creier de găină” este, de fapt, un compliment. Știința demontează una dintre cele mai vechi insulte

Ciorile rezolvă probleme și pot înțelege geometria

Corvidele, familia din care fac parte ciorile, corbii, coțofenele și gaițele, sunt probabil cele mai cunoscute exemple de păsări inteligente. Ele au fost observate folosind și construind unelte, memorând chipuri umane și învățând unele de la altele. Ciorile pot chiar avertiza alte exemplare atunci când identifică o persoană pe care o consideră periculoasă.

Comportamentul lor în apropierea unui exemplar mort a fost comparat uneori cu un ritual funerar. În realitate, adunarea ciorilor ar putea avea o funcție practică: păsările analizează zona și încearcă să identifice amenințarea care a provocat moartea. Studiile au arătat și că ele pot păstra mult timp o asociere negativă cu oamenii sau obiectele percepute drept periculoase. Cercetări anterioare au sugerat inclusiv că ciorile au forme de conștiință senzorială.

Capacitățile lor nu se opresc însă la memorie și folosirea uneltelor. Un studiu publicat în 2025 în Science Advances a arătat că două ciori au putut identifica formele geometrice care nu respectau un anumit model. Păsările s-au descurcat mai bine atunci când figurile conțineau unghiuri drepte, linii paralele sau simetrie, sugerând că pot recunoaște spontan regularitatea geometrică.

Descoperirea este cu atât mai interesantă cu cât păsările nu fuseseră antrenate special pentru fiecare formă prezentată. Cu alte cuvinte, ele nu au memorat doar răspunsuri, ci par să fi înțeles o regulă generală. Mai multe detalii despre experiment și despre felul în care ciorile recunosc formele geometrice arată cât de nedreaptă este asocierea lor cu lipsa inteligenței.

Cântecul păsărilor seamănă cu învățarea limbajului

Păsările cântătoare reprezintă un model important pentru cercetătorii care studiază felul în care oamenii învață să vorbească. Puii unor specii ascultă cântecul adulților, îl memorează, iar apoi îl exersează până când reușesc să reproducă modelul corect. Procesul include o etapă senzorială, urmată de una senzorio-motorie, în care sunetele memorate sunt comparate cu vocalizările produse.

Mecanismul are asemănări clare cu perioada în care copiii ascultă vocile din jur și încep să imite sunetele limbii materne. Unele păsări pot învăța cântece noi doar într-o etapă limitată a vieții, în timp ce altele continuă să își modifice repertoriul și la maturitate.

Asemănările nu înseamnă că păsările folosesc limbajul exact ca oamenii, dar arată că învățarea vocală poate evolua prin soluții neuronale comparabile. Oamenii de știință au identificat inclusiv rolul genei FOXP2, asociată cu dezvoltarea vorbirii la oameni, în producerea și organizarea cântecului păsărilor.