De ce „creier de găină” este, de fapt, un compliment. Știința demontează una dintre cele mai vechi insulte
Expresia „creier de găină” este folosită de mult timp pentru a descrie o persoană considerată neatentă, naivă sau lipsită de inteligență. Numai că insulta nu are aproape nicio legătură cu realitatea biologică. Un material publicat de IFLScience reunește mai multe dovezi care arată că păsările pot rezolva probleme, pot folosi unelte, înțeleg anumite concepte matematice și își pot aminti oamenii care le-au amenințat.
Dimensiunea aparent redusă a creierului unei păsări nu trebuie confundată cu lipsa capacităților cognitive. De-a lungul evoluției, păsările au dezvoltat structuri neuronale diferite de cele întâlnite la mamifere, dar care pot îndeplini funcții complexe. Studierea lor îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine memoria, comunicarea, orientarea și chiar modul în care a apărut inteligența.
Ciorile rezolvă probleme și pot înțelege geometria
Corvidele, familia din care fac parte ciorile, corbii, coțofenele și gaițele, sunt probabil cele mai cunoscute exemple de păsări inteligente. Ele au fost observate folosind și construind unelte, memorând chipuri umane și învățând unele de la altele. Ciorile pot chiar avertiza alte exemplare atunci când identifică o persoană pe care o consideră periculoasă.
Comportamentul lor în apropierea unui exemplar mort a fost comparat uneori cu un ritual funerar. În realitate, adunarea ciorilor ar putea avea o funcție practică: păsările analizează zona și încearcă să identifice amenințarea care a provocat moartea. Studiile au arătat și că ele pot păstra mult timp o asociere negativă cu oamenii sau obiectele percepute drept periculoase. Cercetări anterioare au sugerat inclusiv că ciorile au forme de conștiință senzorială.
Capacitățile lor nu se opresc însă la memorie și folosirea uneltelor. Un studiu publicat în 2025 în Science Advances a arătat că două ciori au putut identifica formele geometrice care nu respectau un anumit model. Păsările s-au descurcat mai bine atunci când figurile conțineau unghiuri drepte, linii paralele sau simetrie, sugerând că pot recunoaște spontan regularitatea geometrică.
Descoperirea este cu atât mai interesantă cu cât păsările nu fuseseră antrenate special pentru fiecare formă prezentată. Cu alte cuvinte, ele nu au memorat doar răspunsuri, ci par să fi înțeles o regulă generală. Mai multe detalii despre experiment și despre felul în care ciorile recunosc formele geometrice arată cât de nedreaptă este asocierea lor cu lipsa inteligenței.
Cântecul păsărilor seamănă cu învățarea limbajului
Păsările cântătoare reprezintă un model important pentru cercetătorii care studiază felul în care oamenii învață să vorbească. Puii unor specii ascultă cântecul adulților, îl memorează, iar apoi îl exersează până când reușesc să reproducă modelul corect. Procesul include o etapă senzorială, urmată de una senzorio-motorie, în care sunetele memorate sunt comparate cu vocalizările produse.
Mecanismul are asemănări clare cu perioada în care copiii ascultă vocile din jur și încep să imite sunetele limbii materne. Unele păsări pot învăța cântece noi doar într-o etapă limitată a vieții, în timp ce altele continuă să își modifice repertoriul și la maturitate.
Asemănările nu înseamnă că păsările folosesc limbajul exact ca oamenii, dar arată că învățarea vocală poate evolua prin soluții neuronale comparabile. Oamenii de știință au identificat inclusiv rolul genei FOXP2, asociată cu dezvoltarea vorbirii la oameni, în producerea și organizarea cântecului păsărilor.
Aceste rezultate susțin ideea că inteligența a evoluat independent în mai multe ramuri ale vieții. Mamiferele și păsările au creiere organizate diferit, dar au ajuns să dezvolte abilități avansate de învățare, comunicare și adaptare.
Porumbeii și papagalii completează tabloul
Nici porumbeii nu merită reputația de păsări banale. Capacitatea lor de a reveni acasă de la distanțe foarte mari i-a transformat, de-a lungul istoriei, în mesageri extrem de valoroși. În conflictele militare, porumbeii au transportat informații atunci când alte mijloace de comunicare nu erau disponibile.
Un studiu publicat în 2026 a indicat că orientarea porumbeilor ar putea depinde inclusiv de celule imunitare bogate în fier, aflate în ficat. Atunci când aceste celule au fost eliminate temporar, păsările au avut probleme în găsirea direcției în zilele înnorate, când nu se puteau ghida după Soare. Cercetătorii cred că celulele ar putea contribui la detectarea câmpului magnetic al Pământului.
Papagalii oferă un alt exemplu spectaculos. Unele exemplare pot reproduce sute de cuvinte, pot asocia sunetele cu obiecte, culori sau cantități și pot folosi anumite expresii în contexte potrivite. Celebrul papagal african gri Alex a demonstrat că imitarea vocii umane poate fi însoțită și de o înțelegere elementară a sensului.
În Noua Zeelandă, papagalii kea au devenit cunoscuți pentru curiozitatea lor și pentru abilitatea de a manipula obiecte. Uneori, inteligența lor îi aduce chiar în conflict cu oamenii: păsările au fost surprinse mutând conuri de circulație sau deteriorând obiecte doar pentru a le explora.
Prin urmare, „creier de găină” ar trebui să însemne mai degrabă memorie excelentă, adaptabilitate și talent la rezolvarea problemelor. Știința arată că păsările nu sunt versiuni simplificate ale mamiferelor, ci animale care au dezvoltat propriile forme sofisticate de inteligență.