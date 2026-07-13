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Filmare șocantă cu o mașină Tesla pe autostradă. Șoferița pare că doarme la 100 km/oră, cu doi copii în mașină VIDEO

Filmare șocantă cu o mașină Tesla pe autostradă. Șoferița pare că doarme la 100 km/oră, cu doi copii în mașină VIDEO
Somn de voie în Tesla / Foto: Captură YouTube
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Un videoclip devenit viral pe internet a stârnit îngrijorare și a reaprins dezbaterea despre limitele sistemelor de conducere asistată de la Tesla. Imaginile par să surprindă o șoferiță aflată la volanul unui Tesla Model Y, care ar fi adormit în timp ce mașina circula cu aproximativ 100 km/h pe o autostradă din Canada.

Potrivit martorilor, în mașină s-ar fi aflat și doi copii, ceea ce face incidentul cu atât mai grav. Autoritățile canadiene analizează cazul, iar poliția nu exclude deschiderea unui dosar penal dacă se confirmă circumstanțele surprinse în imagini, scrie Carscoops.

Imaginile ridică semne de întrebare privind sistemul de monitorizare al șoferului

Filmarea a fost realizată pe autostrada Trans-Canada Highway, între localitățile Golden și Revelstoke, de o altă participantă la trafic.

În imagini, femeia aflată la volan apare cu capul lăsat în jos și fără să pară conștientă de ceea ce se întâmplă în jur, în timp ce vehiculul își continuă deplasarea.

Potrivit publicațiilor canadiene, automobilul era echipat, cel mai probabil, cu sistemul Full Self-Driving (Supervised), tehnologia de asistență la condus dezvoltată de Tesla. Aceasta utilizează o cameră amplasată în habitaclu pentru a urmări atenția șoferului și senzori în volan pentru a verifica dacă acesta rămâne implicat în conducere.

Totuși, specialiștii au atras în repetate rânduri atenția că astfel de sisteme pot fi păcălite în anumite situații, inclusiv prin purtarea unor ochelari de soare care îngreunează detectarea direcției privirii.

În mașină s-ar fi aflat și doi copii

Persoana care a filmat incidentul a declarat că pe bancheta din spate se aflau doi copii. Dacă această informație va fi confirmată de anchetă, autoritățile consideră că situația este cu atât mai gravă, deoarece viața minorilor ar fi fost pusă în pericol.

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Nu este clar nici în acest moment cum a reușit șoferița să evite verificările sistemului care detectează prezența mâinilor pe volan. De-a lungul timpului au apărut însă pe piață diverse accesorii neautorizate care pot păcăli senzorii de cuplu utilizați de unele vehicule moderne.

Șoferița ar putea fi cercetată penal

Reprezentanții poliției rutiere din provincia canadiană British Columbia au declarat că, dacă imaginile reflectă fidel ceea ce s-a întâmplat, consecințele legale pot fi severe.

Printre sancțiunile luate în calcul se numără amenzi pentru conducere imprudentă, dar și posibile acuzații penale pentru operarea periculoasă a unui autovehicul.

În plus, dacă ancheta stabilește că în mașină se aflau copii, procurorii ar putea analiza și existența unei forme de neglijență care i-a expus unui risc major.

Tehnologiile de asistență nu înlocuiesc atenția șoferului

Incidentul readuce în prim-plan una dintre cele mai importante recomandări făcute atât de Tesla, cât și de autoritățile de reglementare din întreaga lume.

Sistemele precum Full Self-Driving (Supervised) sau alte tehnologii de asistență la condus nu transformă automobilul într-un vehicul complet autonom. Șoferul trebuie să rămână permanent atent la drum și pregătit să preia controlul în orice moment.

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