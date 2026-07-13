Filmare șocantă cu o mașină Tesla pe autostradă. Șoferița pare că doarme la 100 km/oră, cu doi copii în mașină VIDEO

Imaginile ridică semne de întrebare privind sistemul de monitorizare al șoferului

Filmarea a fost realizată pe autostrada Trans-Canada Highway, între localitățile Golden și Revelstoke, de o altă participantă la trafic.

În imagini, femeia aflată la volan apare cu capul lăsat în jos și fără să pară conștientă de ceea ce se întâmplă în jur, în timp ce vehiculul își continuă deplasarea.

Potrivit publicațiilor canadiene, automobilul era echipat, cel mai probabil, cu sistemul Full Self-Driving (Supervised), tehnologia de asistență la condus dezvoltată de Tesla. Aceasta utilizează o cameră amplasată în habitaclu pentru a urmări atenția șoferului și senzori în volan pentru a verifica dacă acesta rămâne implicat în conducere.

Totuși, specialiștii au atras în repetate rânduri atenția că astfel de sisteme pot fi păcălite în anumite situații, inclusiv prin purtarea unor ochelari de soare care îngreunează detectarea direcției privirii.

În mașină s-ar fi aflat și doi copii

Persoana care a filmat incidentul a declarat că pe bancheta din spate se aflau doi copii. Dacă această informație va fi confirmată de anchetă, autoritățile consideră că situația este cu atât mai gravă, deoarece viața minorilor ar fi fost pusă în pericol.

Nu este clar nici în acest moment cum a reușit șoferița să evite verificările sistemului care detectează prezența mâinilor pe volan. De-a lungul timpului au apărut însă pe piață diverse accesorii neautorizate care pot păcăli senzorii de cuplu utilizați de unele vehicule moderne.

Șoferița ar putea fi cercetată penal

Reprezentanții poliției rutiere din provincia canadiană British Columbia au declarat că, dacă imaginile reflectă fidel ceea ce s-a întâmplat, consecințele legale pot fi severe.