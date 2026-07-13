Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea timp de trei luni. Ce poate face asociația de proprietari, potrivit legii din 2026

Asociația de proprietari poate avea propriul sistem de penalități pentru sumele restante, însă acestea se aplică numai după trecerea unei perioade de 30 de zile de la termenul scadent.

Astfel, dacă o listă de întreținere are termen de plată la sfârșitul unei luni, proprietarul mai trebuie să acumuleze încă 30 de zile de întârziere după scadență înainte ca asociația să poată calcula penalitățile prevăzute de regulament.

Penalitățile pot ajunge la 0,2% pentru fiecare zi de întârziere

După împlinirea perioadei stabilite de lege, datoria poate începe să crească. Legea permite asociației să stabilească penalități de cel mult 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Suma totală a penalităților nu poate însă depăși valoarea datoriei asupra căreia acestea au fost calculate.

De exemplu, pentru o restanță de 1.000 de lei, o penalitate maximă de 0,2% înseamnă 2 lei pentru fiecare zi de întârziere în care aceasta poate fi aplicată. În 30 de zile, suma poate ajunge la 60 de lei.

Dacă restanțele se acumulează lună de lună, situația devine mai complicată, deoarece fiecare listă de plată are propriul termen de scadență. Astfel, după trei luni fără nicio plată, proprietarul poate avea mai multe sume restante, aflate în etape diferite de întârziere.

Proprietarul poate fi deja în situația de a fi dat în judecată

Articolul 78 din Legea nr. 196/2018 permite asociației de proprietari, prin președinte, să acționeze în instanță proprietarul care nu își plătește cotele de contribuție. Acțiunea poate fi pornită după mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv după 90 de zile de la afișarea listei de plată.

Acesta este motivul pentru care pragul de trei luni este important. Nu există o regulă potrivit căreia, în ziua în care s-au împlinit exact trei luni, proprietarul este executat automat sau își pierde locuința. În schimb, asociația ajunge în punctul în care poate folosi procedurile legale pentru recuperarea datoriei.