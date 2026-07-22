Câți bani poți plăti în numerar la magazin în 2026. Plafoanele pe care mulți români nu le cunosc
Plățile în numerar sunt în continuare permise în România în 2026, însă nu pentru orice sumă și în orice situație. Legea nr. 70/2015 stabilește plafoane diferite în funcție de cine plătește și cine primește banii, iar una dintre cele mai frecvente confuzii apare atunci când românii cumpără produse scumpe, mașini sau alte bunuri și presupun că pot achita integral cu bancnote atât timp cât au banii disponibili.
Cât poți plăti cash la un magazin în 2026
Pentru o persoană fizică ce cumpără bunuri sau servicii de la o firmă, regula importantă este plafonul de 10.000 de lei pe zi către o persoană. Asta înseamnă că, dacă mergi într-un magazin și cumperi un televizor de 7.000 de lei, îl poți achita integral în numerar.
Dacă însă cumperi mobilă în valoare de 15.000 de lei de la aceeași firmă, nu poți achita întreaga sumă cash. Într-un asemenea caz, cel mult 10.000 de lei pot fi plătiți în numerar, iar diferența trebuie achitată printr-un instrument de plată fără numerar, de exemplu prin card sau transfer bancar.
Aceeași logică se aplică și serviciilor. Dacă o persoană fizică are de achitat unei firme o lucrare în valoare de 18.000 de lei, plafonul cash trebuie respectat.
Cât poate plăti o firmă altei firme
Regulile sunt mai stricte în relațiile dintre profesioniști. Pentru operațiunile între firme, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și alte entități prevăzute de lege, plățile în numerar către o persoană sunt limitate, în general, la 5.000 de lei pe zi.
În plus, există un plafon total zilnic de 10.000 de lei pentru plățile cash efectuate către entitățile din această categorie. De exemplu, o firmă care cumpără marfă de 8.000 de lei de la un furnizor nu poate achita întreaga factură în numerar dacă operațiunea intră sub plafonul general de 5.000 de lei către o persoană. Poate plăti 5.000 de lei cash, iar restul prin bancă.
Ce limită există între două persoane fizice
Pentru tranzacțiile între persoane fizice, plafonul este mult mai ridicat: 50.000 de lei pentru o tranzacție. Un exemplu simplu este vânzarea unei mașini second-hand. Dacă o persoană fizică îi vinde alteia o mașină cu 45.000 de lei, suma poate fi achitată integral în numerar, cu respectarea celorlalte obligații legale.
Dacă mașina costă 70.000 de lei, întreaga sumă nu poate fi dată cash. Plata trebuie organizată astfel încât plafonul legal să fie respectat, iar diferența să fie achitată prin mijloace fără numerar.
Poți împărți o cumpărătură mare în mai multe plăți
Una dintre cele mai importante reguli este interdicția fragmentării artificiale a tranzacțiilor pentru evitarea plafoanelor.
Să presupunem că o persoană cumpără de la o firmă o bucătărie la comandă de 30.000 de lei. Nu poate transforma artificial aceeași tranzacție într-o serie de plăți cash mai mici doar pentru a evita limita legală. Faptul că banii sunt dați în zile diferite nu înseamnă automat că plafonul dispare.
Aceeași regulă contează și între două persoane fizice. O tranzacție de 80.000 de lei nu poate fi împărțită formal în mai multe tranșe doar pentru a ocoli plafonul de 50.000 de lei.
Ce trebuie să rețină românii în 2026
În practică, cele trei valori importante sunt 5.000 de lei, 10.000 de lei și 50.000 de lei, însă ele nu se aplică tuturor în același mod. Plafonul depinde de natura tranzacției și de statutul persoanelor implicate. Pentru cumpărătorul obișnuit, cea mai utilă regulă este că plata cash către o firmă este, în general, limitată la 10.000 de lei pe zi către o persoană. Între două persoane fizice, plafonul ajunge la 50.000 de lei pentru o tranzacție, iar între firme limitele sunt mai reduse.
Prin urmare, înaintea unei achiziții importante, precum o mașină, mobilă, materiale de construcții sau electrocasnice scumpe, este util să verifici nu doar prețul, ci și cine este vânzătorul. Aceeași sumă poate fi legală în numerar într-o tranzacție și poate depăși plafonul permis într-o alta.