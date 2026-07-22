Câți bani poți plăti în numerar la magazin în 2026. Plafoanele pe care mulți români nu le cunosc

Dacă însă cumperi mobilă în valoare de 15.000 de lei de la aceeași firmă, nu poți achita întreaga sumă cash. Într-un asemenea caz, cel mult 10.000 de lei pot fi plătiți în numerar, iar diferența trebuie achitată printr-un instrument de plată fără numerar, de exemplu prin card sau transfer bancar.

Aceeași logică se aplică și serviciilor. Dacă o persoană fizică are de achitat unei firme o lucrare în valoare de 18.000 de lei, plafonul cash trebuie respectat.

Cât poate plăti o firmă altei firme

Regulile sunt mai stricte în relațiile dintre profesioniști. Pentru operațiunile între firme, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și alte entități prevăzute de lege, plățile în numerar către o persoană sunt limitate, în general, la 5.000 de lei pe zi.

În plus, există un plafon total zilnic de 10.000 de lei pentru plățile cash efectuate către entitățile din această categorie. De exemplu, o firmă care cumpără marfă de 8.000 de lei de la un furnizor nu poate achita întreaga factură în numerar dacă operațiunea intră sub plafonul general de 5.000 de lei către o persoană. Poate plăti 5.000 de lei cash, iar restul prin bancă.

Ce limită există între două persoane fizice

Pentru tranzacțiile între persoane fizice, plafonul este mult mai ridicat: 50.000 de lei pentru o tranzacție. Un exemplu simplu este vânzarea unei mașini second-hand. Dacă o persoană fizică îi vinde alteia o mașină cu 45.000 de lei, suma poate fi achitată integral în numerar, cu respectarea celorlalte obligații legale.

Dacă mașina costă 70.000 de lei, întreaga sumă nu poate fi dată cash. Plata trebuie organizată astfel încât plafonul legal să fie respectat, iar diferența să fie achitată prin mijloace fără numerar.

Poți împărți o cumpărătură mare în mai multe plăți

Una dintre cele mai importante reguli este interdicția fragmentării artificiale a tranzacțiilor pentru evitarea plafoanelor.