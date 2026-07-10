Plățile cash de peste 10.000 de euro, interzise în UE. Calendarul noilor reguli și ce se întâmplă în România

În relațiile dintre firme și alte entități economice, încasările în numerar de la o persoană sunt, în general, limitate la 5.000 de lei pe zi, iar plățile către o persoană sunt supuse aceluiași plafon. În plus, totalul plăților în numerar efectuate într-o singură zi către persoane din această categorie nu poate depăși 10.000 de lei.

Cu alte cuvinte, dacă legislația românească stabilește un prag mai mic decât cel european, regula națională mai strictă poate continua să se aplice. Noul regulament european fixează un plafon maxim comun, nu obligă statele membre să renunțe la limitele inferioare.

Ce prevede, de fapt, limita de 10.000 de euro

Noua regulă apare în Regulamentul (UE) 2024/1624, parte a cadrului european de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Articolul 80 stabilește că persoanele care comercializează bunuri sau prestează servicii nu vor putea accepta sau efectua plăți în numerar care depășesc 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume într-o altă monedă.

Un detaliu esențial este că interdicția nu privește doar o plată unică. Dacă mai multe operațiuni par legate între ele, acestea pot fi analizate împreună. De exemplu, o tranzacție comercială mare nu poate fi împărțită pur și simplu în două sau trei plăți cash mai mici doar pentru a coborî fiecare tranșă sub plafonul legal.

În același timp, statele membre pot păstra sau introduce limite mai reduse. Tocmai de aceea, situația concretă din România va continua să depindă și de legislația națională.

Ce se întâmplă în 2026 și de ce limita nu se aplică imediat

Data de 10 iulie 2026 este importantă în calendarul noului sistem european, dar nu trebuie confundată cu momentul de la care orice plată cash de peste 10.000 de euro devine automat interzisă.

În această etapă, instituțiile europene și autoritățile naționale lucrează la pregătirea cadrului necesar aplicării unitare a regulamentului. Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor, cunoscută sub acronimul AMLA, Comisia Europeană și instituțiile competente din statele membre au responsabilități privind standardele tehnice, orientările pentru evaluarea riscurilor și procedurile interne pe care entitățile vizate trebuie să le respecte.