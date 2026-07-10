Plățile cash de peste 10.000 de euro, interzise în UE. Calendarul noilor reguli și ce se întâmplă în România
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă pentru tranzacțiile mari în numerar: plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în anumite operațiuni comerciale, indiferent dacă suma este achitată dintr-o singură dată sau împărțită artificial în mai multe tranșe legate între ele. Pentru români, însă, apariția plafonului european nu înseamnă automat că limitele actuale vor crește, deoarece România are deja, în numeroase situații, reguli mult mai restrictive.
- România are deja plafoane mult sub limita europeană
- Ce prevede, de fapt, limita de 10.000 de euro
- Ce se întâmplă în 2026 și de ce limita nu se aplică imediat
- Data-cheie pentru plățile cash este 10 iulie 2027
- Cât se poate plăti cash între două persoane fizice
- Reguli speciale pentru cash & carry și banii din casierie
România are deja plafoane mult sub limita europeană
Pentru firme, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și alte entități care desfășoară activități economice, plățile în numerar sunt deja limitate prin Legea nr. 70/2015. Din acest motiv, plafonul european de 10.000 de euro nu trebuie interpretat ca o permisiune generală de a face, din 2027, orice plată cash până la această valoare.
În relațiile dintre firme și alte entități economice, încasările în numerar de la o persoană sunt, în general, limitate la 5.000 de lei pe zi, iar plățile către o persoană sunt supuse aceluiași plafon. În plus, totalul plăților în numerar efectuate într-o singură zi către persoane din această categorie nu poate depăși 10.000 de lei.
Cu alte cuvinte, dacă legislația românească stabilește un prag mai mic decât cel european, regula națională mai strictă poate continua să se aplice. Noul regulament european fixează un plafon maxim comun, nu obligă statele membre să renunțe la limitele inferioare.
Ce prevede, de fapt, limita de 10.000 de euro
Noua regulă apare în Regulamentul (UE) 2024/1624, parte a cadrului european de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Articolul 80 stabilește că persoanele care comercializează bunuri sau prestează servicii nu vor putea accepta sau efectua plăți în numerar care depășesc 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume într-o altă monedă.
Un detaliu esențial este că interdicția nu privește doar o plată unică. Dacă mai multe operațiuni par legate între ele, acestea pot fi analizate împreună. De exemplu, o tranzacție comercială mare nu poate fi împărțită pur și simplu în două sau trei plăți cash mai mici doar pentru a coborî fiecare tranșă sub plafonul legal.
În același timp, statele membre pot păstra sau introduce limite mai reduse. Tocmai de aceea, situația concretă din România va continua să depindă și de legislația națională.
Ce se întâmplă în 2026 și de ce limita nu se aplică imediat
Data de 10 iulie 2026 este importantă în calendarul noului sistem european, dar nu trebuie confundată cu momentul de la care orice plată cash de peste 10.000 de euro devine automat interzisă.
În această etapă, instituțiile europene și autoritățile naționale lucrează la pregătirea cadrului necesar aplicării unitare a regulamentului. Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor, cunoscută sub acronimul AMLA, Comisia Europeană și instituțiile competente din statele membre au responsabilități privind standardele tehnice, orientările pentru evaluarea riscurilor și procedurile interne pe care entitățile vizate trebuie să le respecte.
Practic, anul 2026 reprezintă o etapă de pregătire și armonizare, astfel încât noul sistem să poată funcționa coerent în toate statele membre.
Data-cheie pentru plățile cash este 10 iulie 2027
Pentru cetățeni și companii, momentul esențial este 10 iulie 2027. Articolul 90 al Regulamentului (UE) 2024/1624 stabilește calendarul general de aplicare, iar limita prevăzută pentru plățile în numerar urmează această dată, deoarece articolul 80 nu are stabilit un termen separat.
Așadar, plafonul comun de 10.000 de euro pentru tranzacțiile comerciale cash devine aplicabil de la 10 iulie 2027. Până atunci, continuă să conteze regulile naționale existente, iar după această dată statele cu limite mai mici le pot menține.
Cât se poate plăti cash între două persoane fizice
O situație diferită apare atunci când tranzacția are loc între două persoane fizice. În România, Legea nr. 70/2015 permite, în condițiile prevăzute de actul normativ, operațiuni în numerar de până la 50.000 de lei pentru o tranzacție între persoane fizice.
Și aici există însă o regulă importantă: fragmentarea artificială a unei tranzacții pentru evitarea plafonului este interzisă. De exemplu, dacă o operațiune depășește limita legală, simpla împărțire a sumei în mai multe plăți prezentate formal ca fiind separate nu rezolvă problema.
Pentru tranzacțiile dintre persoane fizice și firme, limitele depind de natura operațiunii și de prevederile Legii nr. 70/2015 aplicabile entităților economice.
Reguli speciale pentru cash & carry și banii din casierie
Legislația românească prevede un regim distinct și pentru magazinele de tip cash & carry. În anumite operațiuni cu persoane juridice, plafonul relevant ajunge la 10.000 de lei pe zi, atât pentru încasările, cât și pentru plățile vizate de regulile speciale.
Separat, firmele trebuie să fie atente și la numerarul păstrat în casierie. În general, soldul de casă nu poate depăși 50.000 de lei la finalul zilei, existând anumite excepții prevăzute de lege.
|Cine plătește cui
|Plafon cash în România
|Plafon UE din 10 iulie 2027
|Exemplu concret
|Firmă către firmă
|Maximum 5.000 de lei pe zi către o persoană
|Maximum 10.000 de euro, dar statele pot păstra limite mai mici
|O firmă nu poate plăti cash 20.000 de lei altei firme dacă plafonul național aplicabil rămâne 5.000 de lei
|Firmă către mai multe firme în aceeași zi
|Maximum 10.000 de lei în total pe zi
|Maximum 10.000 de euro pentru tranzacțiile comerciale vizate
|O firmă nu poate face trei plăți cash de câte 5.000 de lei către trei furnizori în aceeași zi
|Firmă către magazin cash & carry
|Maximum 10.000 de lei pe zi
|Maximum 10.000 de euro, dacă legislația națională nu stabilește mai puțin
|O societate poate achita cash cumpărături de până la 10.000 de lei, în condițiile legii
|Persoană fizică către persoană fizică
|Maximum 50.000 de lei pentru o tranzacție
|Plafonul european vizează comercianții și prestatorii de servicii, nu orice tranzacție privată
|La vânzarea unei mașini între două persoane fizice trebuie respectată limita națională aplicabilă
|Persoană fizică către firmă
|Se aplică plafonul național corespunzător tipului de operațiune
|Comerciantul sau prestatorul nu poate accepta peste 10.000 de euro cash
|Un client nu poate achita cash peste limita legală pentru un bun scump cumpărat de la o firmă
|Firmă către persoană fizică
|Se aplică plafoanele din Legea nr. 70/2015, în funcție de natura plății
|Maximum 10.000 de euro, fără eliminarea limitelor naționale mai stricte
|Firma trebuie să verifice plafonul românesc aplicabil înainte de plata în numerar
|Plată împărțită în mai multe tranșe
|Fragmentarea artificială pentru evitarea plafonului este interzisă
|Operațiunile legate între ele sunt luate în calcul împreună
|O achiziție de 12.000 de euro nu poate fi împărțită în două plăți cash de câte 6.000 de euro pentru a evita limita
Pentru români, concluzia practică este că pragul european de 10.000 de euro nu înlocuiește automat toate plafoanele existente. Din 10 iulie 2027, Uniunea Europeană va avea o limită comună pentru plățile mari în numerar din sfera vizată de regulament, însă România va putea continua să aplice reguli mai stricte, inclusiv plafoanele mult mai mici deja prevăzute pentru numeroase operațiuni economice.