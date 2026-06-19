Cutremur la Xbox: studiourile din spatele Hellblade, Psychonauts și South of Midnight riscă să dispară

Ninja Theory, Compulsion și Double Fine, în centrul incertitudinii

Ninja Theory pare să fie într-o poziție deosebit de dificilă. Studioul britanic a devenit cunoscut prin jocuri cinematice precum Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West și, mai ales, seria Hellblade. Producțiile sale s-au diferențiat prin folosirea performanței actoricești capturate digital, teme psihologice puternice și o abordare mai matură decât cea a jocurilor de acțiune clasice.

Ironia este că incertitudinea apare la scurt timp după ce Ninja Theory a prezentat un nou proiect din universul Hellblade, intitulat Senua. Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, angajații ar fi fost anunțați că studioul urmează să fie închis, însă ar exista încă posibilitatea găsirii unui cumpărător sau a unei soluții care să permită echipei să continue independent.

Compulsion Games, studioul din Montreal responsabil pentru We Happy Few și South of Midnight, este un alt nume aflat în atenție. South of Midnight a atras interes prin universul inspirat de folclorul sudului Statelor Unite, stilul vizual aparte și atmosfera sa de basm întunecat. Jocul a fost remarcat pentru personalitate, într-o perioadă în care multe lansări mari par construite după formule similare.

În cazul Compulsion, informațiile apărute sunt neclare și se schimbă de la o zi la alta. Unele relatări vorbesc despre o închidere, în timp ce altele susțin că liderii studioului negociază cu Microsoft o variantă de separare. Cert este că angajați ai echipei au început să semnaleze public faptul că își caută noi oportunități de lucru, un indiciu că situația internă este departe de a fi stabilă.

Double Fine completează lista celor trei studiouri care ar putea fi afectate de restructurare. Fondat de Tim Schafer, studioul are o istorie de peste 25 de ani și este asociat cu jocuri pline de umor, imaginație și idei neobișnuite, precum Psychonauts, Brütal Legend, Costume Quest și Broken Age. Este genul de echipă care nu produce mereu cele mai mari vânzări din industrie, dar care contribuie decisiv la diversitatea creativă a Xbox.

Un „reset” care poate schimba identitatea Xbox

Zvonurile despre soarta studiourilor apar într-un moment de reorganizare amplă pentru divizia de gaming a Microsoft. Asha Sharma a preluat conducerea Microsoft Gaming după plecarea lui Phil Spencer, iar noua administrație a vorbit despre necesitatea unui „reset” pentru Xbox. Dincolo de formularea corporatistă, mesajul pare să fie unul simplu: compania consideră că a extins prea mult portofoliul de studiouri și trebuie să aleagă mai atent unde investește.

În ultimii ani, Microsoft a cumpărat numeroase echipe și companii importante, de la Bethesda și ZeniMax până la Activision Blizzard. Strategia a transformat Xbox într-unul dintre cele mai mari imperii din industria jocurilor video, dar a creat și o structură enormă, greu de administrat. În același timp, publicul a început să ceară rezultate vizibile: jocuri mari, lansări constante și exclusivități capabile să justifice investițiile în hardware și abonamente.