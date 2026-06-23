Cum vezi ce dispozitive sunt conectate la contul HBO Max și cum le scoți rapid pe cele necunoscute
Ai primit mesajul că sunt prea multe dispozitive conectate la HBO Max, ai observat episoade pe care nu îți amintești să le fi văzut sau pur și simplu vrei să faci curățenie în cont după ce ai schimbat televizorul, telefonul ori ai dat parola cuiva? Platforma are o secțiune specială în care poți verifica rapid ce dispozitive folosesc contul tău.
Este una dintre setările pe care mulți utilizatori le caută abia în momentul în care apare o problemă. În realitate, merită verificată din când în când, mai ales dacă ai folosit contul pe televizoare de hotel, console, laptopuri mai vechi sau în locuința unor prieteni. În câteva minute, poți vedea cine este conectat și poți elimina accesul dispozitivelor de care nu mai ai nevoie.
Unde găsești lista cu dispozitive conectate la HBO Max
Pentru a vedea ce dispozitive au acces la contul tău HBO Max, intră în aplicație de pe telefon, tabletă sau computer. După autentificare, apasă pe fotografia de profil, de obicei aflată în colțul din dreapta sus, apoi caută secțiunea „Cont” sau „Account”. În interiorul acesteia ar trebui să apară opțiunea „Dispozitive” sau „Devices”.
Denumirea exactă a meniurilor poate arăta ușor diferit în funcție de limba aplicației, de sistemul de operare și de versiunea HBO Max pe care o folosești. Ideea este să ajungi la traseul profil – cont – dispozitive. Dacă încerci de pe un televizor și nu găsești setarea, cel mai simplu este să deschizi HBO Max pe mobil sau în browser, fiindcă zona de administrare a contului este de regulă mai ușor de accesat acolo.
După ce intri în lista dispozitivelor, vei vedea sesiunile asociate contului. HBO Max poate afișa numele profilului folosit, data la care acel dispozitiv s-a conectat și țara din care a fost realizată autentificarea. Aceste informații sunt utile dacă ai mai multe televizoare, tablete sau console în casă și vrei să îți dai seama ce este activ și ce nu.
Nu te speria automat dacă vezi un dispozitiv pe care nu îl recunoști instant după nume. Un televizor poate apărea cu denumirea sistemului de operare, o consolă poate fi identificată diferit de numele pe care îl folosești tu, iar telefonul poate apărea cu modelul său. Compară data conectării, țara indicată și profilul utilizat înainte să decizi că este vorba despre o accesare străină.
Cum deconectezi un telefon, televizor sau laptop din cont
Dacă ai identificat un dispozitiv pe care nu îl mai folosești, îl poți elimina direct din aceeași listă. Lângă fiecare intrare ar trebui să existe un simbol „X” sau o opțiune de deconectare. Apasă pe ea, confirmă alegerea, iar respectivul dispozitiv nu va mai putea urmări conținut prin contul tău până când cineva nu se autentifică din nou cu datele corecte.
Această soluție este utilă când ai schimbat telefonul, ai vândut o tabletă, ai lăsat contul conectat pe un televizor dintr-o locuință în care nu mai stai sau ai oferit temporar acces cuiva. Nu trebuie să schimbi parola de fiecare dată când elimini o singură sesiune. Deconectarea individuală este cea mai simplă variantă atunci când știi exact ce dispozitiv vrei să scoți.
Există totuși o mică situație care poate crea confuzie. Dacă cineva din casă urmărește chiar atunci un film sau un episod, este posibil ca deconectarea să nu se producă instant, ci după ce redarea se oprește. Nu înseamnă că operațiunea nu a funcționat, ci doar că HBO Max permite finalizarea sesiunii de vizionare înainte să taie accesul acelui dispozitiv.
Dacă apare mesajul că sunt prea multe dispozitive care redau simultan, verificarea listei poate rezolva rapid problema. Uneori nu este vorba despre un cont furat, ci despre un televizor uitat deschis într-o cameră, un copil care urmărește un desen pe tabletă sau o sesiune rămasă activă pe un laptop. După ce elimini dispozitivul nepotrivit ori oprești redarea, este posibil să fie nevoie să aștepți câteva minute înainte să pornești HBO Max pe alt ecran.
Ce faci când apare un dispozitiv pe care nu îl recunoști
Dacă vezi o țară în care nu ai fost, o dată de conectare suspectă sau un dispozitiv care nu aparține nimănui din locuință, nu te opri la simpla deconectare. Cea mai sigură opțiune este să alegi „Deconectează toate dispozitivele”, disponibilă în aceeași secțiune de administrare. Astfel, toate sesiunile active sunt închise, iar fiecare persoană care folosește legitim contul va trebui să se conecteze din nou.
Imediat după aceea, schimbă parola HBO Max. Intră în secțiunea „Cont”, apasă pe opțiunea de editare de lângă parolă, introdu parola actuală și setează una nouă. Alege o combinație care nu a mai fost folosită în alte aplicații sau servicii de streaming. O parolă unică este mult mai importantă decât pare, mai ales dacă adresa ta de e-mail a apărut într-o breșă de date mai veche.
Nu lăsa aceeași parolă dacă ai avut vreodată suspiciunea că o persoană din afara locuinței a avut acces la cont. Deconectarea tuturor dispozitivelor rezolvă problema pe moment, însă schimbarea parolei blochează revenirea acelui utilizator. Verifică și adresa de e-mail asociată contului, ca să te asiguri că nu a fost modificată fără acordul tău.
Cum eviți problemele cu dispozitivele conectate
Cel mai simplu obicei este să te deloghezi după ce folosești HBO Max pe un dispozitiv care nu îți aparține. Este relevant mai ales pentru laptopurile de serviciu, televizoarele din vacanțe, consolele prietenilor sau dispozitivele folosite temporar. Chiar dacă ai încredere în persoanele din jur, o sesiune rămasă activă poate deveni o bătaie de cap câteva luni mai târziu.
Merită să verifici lista dispozitivelor și atunci când schimbi un televizor, vinzi un telefon sau resetezi o tabletă. Astfel, nu vei ajunge să îți ocupi singură numărul de sesiuni disponibile prin dispozitive vechi pe care nici măcar nu le mai ai. În plus, vei ști mereu cine are acces la cont și vei putea reacționa imediat dacă apare ceva suspect.
Administrarea dispozitivelor conectate la HBO Max nu este complicată, însă poate face diferența dintre o seară liniștită cu serialul preferat și enervantul mesaj care spune că nu mai poți porni redarea. Intră periodic în secțiunea „Dispozitive”, păstrează doar sesiunile de care ai nevoie și schimbă parola fără ezitare atunci când ceva nu pare în regulă.