Cum vezi ce dispozitive sunt conectate la contul HBO Max și cum le scoți rapid pe cele necunoscute

Unde găsești lista cu dispozitive conectate la HBO Max

Pentru a vedea ce dispozitive au acces la contul tău HBO Max, intră în aplicație de pe telefon, tabletă sau computer. După autentificare, apasă pe fotografia de profil, de obicei aflată în colțul din dreapta sus, apoi caută secțiunea „Cont” sau „Account”. În interiorul acesteia ar trebui să apară opțiunea „Dispozitive” sau „Devices”.

Denumirea exactă a meniurilor poate arăta ușor diferit în funcție de limba aplicației, de sistemul de operare și de versiunea HBO Max pe care o folosești. Ideea este să ajungi la traseul profil – cont – dispozitive. Dacă încerci de pe un televizor și nu găsești setarea, cel mai simplu este să deschizi HBO Max pe mobil sau în browser, fiindcă zona de administrare a contului este de regulă mai ușor de accesat acolo.

După ce intri în lista dispozitivelor, vei vedea sesiunile asociate contului. HBO Max poate afișa numele profilului folosit, data la care acel dispozitiv s-a conectat și țara din care a fost realizată autentificarea. Aceste informații sunt utile dacă ai mai multe televizoare, tablete sau console în casă și vrei să îți dai seama ce este activ și ce nu.

Nu te speria automat dacă vezi un dispozitiv pe care nu îl recunoști instant după nume. Un televizor poate apărea cu denumirea sistemului de operare, o consolă poate fi identificată diferit de numele pe care îl folosești tu, iar telefonul poate apărea cu modelul său. Compară data conectării, țara indicată și profilul utilizat înainte să decizi că este vorba despre o accesare străină.

Cum deconectezi un telefon, televizor sau laptop din cont

Dacă ai identificat un dispozitiv pe care nu îl mai folosești, îl poți elimina direct din aceeași listă. Lângă fiecare intrare ar trebui să existe un simbol „X” sau o opțiune de deconectare. Apasă pe ea, confirmă alegerea, iar respectivul dispozitiv nu va mai putea urmări conținut prin contul tău până când cineva nu se autentifică din nou cu datele corecte.

Această soluție este utilă când ai schimbat telefonul, ai vândut o tabletă, ai lăsat contul conectat pe un televizor dintr-o locuință în care nu mai stai sau ai oferit temporar acces cuiva. Nu trebuie să schimbi parola de fiecare dată când elimini o singură sesiune. Deconectarea individuală este cea mai simplă variantă atunci când știi exact ce dispozitiv vrei să scoți.

Există totuși o mică situație care poate crea confuzie. Dacă cineva din casă urmărește chiar atunci un film sau un episod, este posibil ca deconectarea să nu se producă instant, ci după ce redarea se oprește. Nu înseamnă că operațiunea nu a funcționat, ci doar că HBO Max permite finalizarea sesiunii de vizionare înainte să taie accesul acelui dispozitiv.