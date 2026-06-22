Cum activezi subtitrările pe HBO Max când filmul pornește în altă limbă decât te așteptai

Cum activezi subtitrările pe telefon

Deschide aplicația HBO Max pe Android sau iPhone și pornește filmul ori episodul pe care vrei să îl urmărești. Atinge o dată ecranul în timp ce redarea este activă, pentru ca toate comenzile să devină vizibile. În partea de jos sau într-un colț al playerului ar trebui să apară pictograma care seamănă cu un balon de dialog.

Apasă pe acea pictogramă, iar pe ecran se va deschide meniul pentru sunet și subtitrări. În secțiunea dedicată subtitrărilor caută limba română și selecteaz-o. După ce închizi meniul, textul ar trebui să apară automat jos pe ecran, sincronizat cu dialogurile.

Uneori, limba română nu este prima în listă, mai ales dacă aplicația sau telefonul tău este setat în engleză. Derulează cu atenție prin opțiunile disponibile înainte să presupui că subtitrarea lipsește. La unele titluri vei vedea doar câteva limbi, iar la altele lista poate fi mult mai generoasă.

După ce ai ales limba, lasă câteva secunde filmul să ruleze. În mod normal, setarea se aplică imediat. Dacă subtitrările nu apar, oprește redarea, revino în meniul cu balonul de dialog și verifică să nu fie selectată opțiunea „Off” sau „Dezactivat”.

Unde găsești subtitrările pe televizor și laptop

Pe un Smart TV, Apple TV, Chromecast cu Google TV, consolă sau alt dispozitiv conectat la televizor, pornește filmul și apasă butonul de selectare de pe telecomandă. Controalele de redare vor apărea pe ecran. Caută pictograma pentru audio și subtitrări, care poate fi poziționată în partea de jos a imaginii sau spre dreapta.

Odată deschis meniul, selectează „Română” din lista de subtitrări. Nu confunda această zonă cu setările generale ale televizorului, deoarece limba afișajului dispozitivului nu activează automat subtitrările în HBO Max. Opțiunea trebuie aleasă din filmul sau episodul pe care îl urmărești.

Pe laptop sau pe calculator, pașii sunt aproape identici. Deschide HBO Max în browser, pornește conținutul și mișcă mouse-ul peste imagine pentru a afișa playerul. Apasă pe simbolul pentru audio și subtitrări, apoi alege limba dorită. După selecție, textul apare în partea inferioară a ferestrei video.