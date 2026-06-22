Cum activezi subtitrările pe HBO Max când filmul pornește în altă limbă decât te așteptai
Ai pornit un serial nou pe HBO Max, dialogurile sunt în engleză, iar subtitrările lipsesc exact în momentul în care personajele încep să vorbească mai repede decât poți urmări? Rezolvarea este simplă, dar meniul pentru subtitrări nu se află în setările generale ale contului, ci direct în playerul video.
Pe HBO Max, subtitrările se activează separat pentru fiecare film, episod sau documentar. În același loc poți modifica și limba audio, poți alege subtitrări pentru persoane cu deficiențe de auz sau poți opri complet textul de pe ecran. Opțiunile diferă de la un titlu la altul, iar disponibilitatea subtitrărilor în română depinde de drepturile și versiunea locală a producției.
Cum activezi subtitrările pe telefon
Deschide aplicația HBO Max pe Android sau iPhone și pornește filmul ori episodul pe care vrei să îl urmărești. Atinge o dată ecranul în timp ce redarea este activă, pentru ca toate comenzile să devină vizibile. În partea de jos sau într-un colț al playerului ar trebui să apară pictograma care seamănă cu un balon de dialog.
Apasă pe acea pictogramă, iar pe ecran se va deschide meniul pentru sunet și subtitrări. În secțiunea dedicată subtitrărilor caută limba română și selecteaz-o. După ce închizi meniul, textul ar trebui să apară automat jos pe ecran, sincronizat cu dialogurile.
Uneori, limba română nu este prima în listă, mai ales dacă aplicația sau telefonul tău este setat în engleză. Derulează cu atenție prin opțiunile disponibile înainte să presupui că subtitrarea lipsește. La unele titluri vei vedea doar câteva limbi, iar la altele lista poate fi mult mai generoasă.
După ce ai ales limba, lasă câteva secunde filmul să ruleze. În mod normal, setarea se aplică imediat. Dacă subtitrările nu apar, oprește redarea, revino în meniul cu balonul de dialog și verifică să nu fie selectată opțiunea „Off” sau „Dezactivat”.
Unde găsești subtitrările pe televizor și laptop
Pe un Smart TV, Apple TV, Chromecast cu Google TV, consolă sau alt dispozitiv conectat la televizor, pornește filmul și apasă butonul de selectare de pe telecomandă. Controalele de redare vor apărea pe ecran. Caută pictograma pentru audio și subtitrări, care poate fi poziționată în partea de jos a imaginii sau spre dreapta.
Odată deschis meniul, selectează „Română” din lista de subtitrări. Nu confunda această zonă cu setările generale ale televizorului, deoarece limba afișajului dispozitivului nu activează automat subtitrările în HBO Max. Opțiunea trebuie aleasă din filmul sau episodul pe care îl urmărești.
Pe laptop sau pe calculator, pașii sunt aproape identici. Deschide HBO Max în browser, pornește conținutul și mișcă mouse-ul peste imagine pentru a afișa playerul. Apasă pe simbolul pentru audio și subtitrări, apoi alege limba dorită. După selecție, textul apare în partea inferioară a ferestrei video.
În versiunea web poți avea și mai mult control asupra aspectului subtitrărilor. Platforma permite ajustarea stilului pentru text, inclusiv dimensiunea, culoarea și opacitatea acestuia. Modificările făcute în browser nu se transferă automat pe telefon sau televizor, așa că este posibil să fie nevoie să adaptezi setările separat pe fiecare dispozitiv.
De ce nu apar subtitrările în română pentru toate filmele
Faptul că ai găsit subtitrări în română la un serial nu înseamnă automat că aceeași opțiune va fi disponibilă pentru fiecare titlu din catalog. HBO Max poate oferi mai multe limbi pentru producțiile originale foarte populare, dar unele filme mai vechi, documentare sau titluri licențiate pot avea un număr mai limitat de variante.
Înainte să începi un film, poți verifica de multe ori limbile disponibile chiar din pagina sa de prezentare. Totuși, lista completă apare de regulă după ce pornești redarea și intri în meniul pentru audio și subtitrări. Astfel eviți situația în care pierzi câteva minute căutând în setările aplicației o opțiune care este disponibilă doar în player.
Este important să faci diferența între subtitrări normale și closed captions. Subtitrările obișnuite redau în principal dialogurile traduse, în timp ce varianta de tip closed captions include frecvent și descrieri pentru muzică, sunete sau zgomote relevante pentru acțiune. Acestea sunt utile mai ales pentru persoanele cu deficiențe de auz, dar pot fi disponibile doar în anumite limbi.
Mai există și descrierea audio, o pistă separată în care o voce explică elemente importante din imagine între replici. Aceasta nu este același lucru cu subtitrarea. Dacă auzi o voce care descrie acțiunea de pe ecran, intră din nou în meniul pentru audio și selectează pista standard a filmului, nu varianta cu descriere audio.
Ce faci când subtitrările nu merg sau dispar
Cea mai simplă soluție este să dezactivezi subtitrările și să le activezi din nou. Intră în meniul cu balonul de dialog, alege „Off”, revino pentru câteva secunde la film, apoi selectează iar limba română. Uneori, această resetare rapidă rezolvă problema fără să fie nevoie să închizi aplicația.
Dacă subtitrările continuă să lipsească, închide complet HBO Max și redeschide aplicația. Verifică și dacă există un update disponibil în Google Play sau App Store. Versiunile vechi ale aplicației pot avea erori de redare, mai ales după actualizări importante ale sistemului de operare.
O conexiune instabilă poate crea întârzieri între sunet și text sau poate împiedica încărcarea corectă a unor elemente din player. Treci pe Wi-Fi, repornește routerul sau încearcă un alt episod pentru a vedea dacă problema apare doar la un singur titlu.
În final, reține că subtitrările nu se activează permanent pentru toate producțiile printr-un singur buton din profil. Alegerea se face în timp ce rulează filmul sau episodul, direct din meniul de audio și subtitrări. După ce te obișnuiești cu pictograma de tip balon de dialog, schimbarea limbii durează doar câteva secunde.