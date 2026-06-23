Ți-a intrat cineva pe HBO Max? Cum vezi și elimini dispozitivele conectate la contul tău
HBO Max este genul de aplicație pe care o poți conecta foarte repede pe telefon, laptop, televizor, tabletă sau consola de jocuri. Problema apare atunci când nu mai știi exact unde ai rămas autentificat, ai schimbat televizorul, ai vândut un dispozitiv sau observi recomandări și episoade văzute pe care nu le recunoști.
Din fericire, HBO Max are o secțiune specială în care poți verifica dispozitivele conectate la cont. Acolo poți vedea activitatea de conectare, poți elimina accesul unui televizor, telefon sau laptop pe care nu îl mai folosești și poți deconecta toate dispozitivele dacă bănuiești că altcineva ți-a folosit contul fără acordul tău.
Este un pas util nu doar pentru siguranța parolei, ci și pentru situațiile în care aplicația afișează mesajul că sunt prea multe dispozitive care redau conținut simultan. Înainte să îți faci griji că există o problemă cu abonamentul, merită să verifici lista de dispozitive și să elimini accesul celor care nu ar mai trebui să fie acolo.
Unde găsești lista dispozitivelor conectate la HBO Max
Pentru a vedea dispozitivele conectate, cel mai simplu este să intri în HBO Max de pe telefon, tabletă sau laptop. Pe televizor, meniurile pot fi mai limitate, iar opțiunea de administrare a dispozitivelor nu este întotdeauna la fel de ușor de găsit. De aceea, varianta recomandată este să folosești aplicația mobilă sau site-ul HBO Max, după ce te conectezi cu adresa de e-mail și parola contului.
După ce ai intrat în cont, selectează profilul tău și caută secțiunea „Cont”. În funcție de versiunea aplicației și de limba setată, aceasta poate apărea sub denumirea „Account”. Din meniul de cont trebuie să alegi opțiunea „Dispozitive” sau „Devices”.
Este important să fii conectat pe un profil de adult. Profilurile pentru copii nu permit accesul la setările de securitate sau la administrarea dispozitivelor conectate. Dacă ai mai multe profiluri în familie și nu găsești această opțiune, ieși din profilul Kids și intră pe cel principal, asociat contului HBO Max.
În secțiunea „Dispozitive” vei vedea lista echipamentelor conectate la cont. HBO Max poate afișa informații precum profilul folosit la conectare, data autentificării și țara din care a fost accesat contul. Nu întotdeauna denumirea dispozitivului este extrem de clară, mai ales la televizoare sau stick-uri de streaming, dar vei putea identifica destul de ușor dacă este vorba despre telefonul tău, un laptop vechi sau un dispozitiv de care ai uitat complet.
Dacă vezi un televizor dintr-o altă țară, un dispozitiv conectat într-o zi în care nu ai folosit aplicația sau un nume pe care nu îl recunoști deloc, este bine să tratezi situația ca pe o posibilă accesare neautorizată. Nu presupune automat că este o eroare. Mai ales dacă ai împărțit în trecut parola cu prieteni, foști parteneri sau membri ai familiei, contul poate fi încă activ pe dispozitive pe care nu le mai controlezi.
Cum elimini un dispozitiv pe care nu îl mai folosești
Dacă ai identificat un dispozitiv care nu ar mai trebui să aibă acces la HBO Max, îl poți elimina direct din aceeași listă. Lângă fiecare dispozitiv ar trebui să existe un buton de ștergere, deconectare sau un simbol „X”. Apasă pe acesta și confirmă acțiunea, iar contul tău va fi delogat de pe acel telefon, laptop, televizor sau tabletă.
Această opțiune este utilă atunci când ai schimbat telefonul, ai vândut un televizor, ai folosit HBO Max într-o cameră de hotel sau te-ai conectat pe dispozitivul unei persoane apropiate. Este mult mai sigur să elimini manual accesul decât să te bazezi pe faptul că aplicația s-a delogat singură.
Poți repeta procedura pentru fiecare dispozitiv pe care nu îl recunoști sau pe care nu îl mai folosești. După eliminare, persoana respectivă va trebui să introducă din nou datele de acces pentru a vedea conținut în HBO Max. Astfel, nu este necesar să schimbi imediat parola dacă este vorba doar despre un televizor vechi sau un dispozitiv pe care l-ai folosit temporar.
Totuși, dacă lista conține mai multe dispozitive suspecte sau dacă ai impresia că parola a ajuns la cineva necunoscut, cea mai bună variantă este să alegi opțiunea „Deconectează toate dispozitivele”. Aceasta scoate contul HBO Max de pe toate telefoanele, tabletele, televizoarele și calculatoarele pe care era activ.
După deconectarea generală, conectează-te din nou doar pe dispozitivele tale. Este posibil ca un dispozitiv pe care redă deja un film sau un episod să rămână activ până la finalul vizionării, însă accesul nu ar trebui să poată fi folosit mai departe fără autentificare.
Ce faci dacă observi dispozitive necunoscute în cont
Dacă vezi dispozitive necunoscute, nu te opri doar la eliminarea lor din listă. Schimbă imediat parola HBO Max, mai ales dacă bănuiești că adresa de e-mail sau parola au fost folosite de altcineva. Alege o parolă nouă, diferită de cele folosite pentru Facebook, Instagram, Gmail sau alte servicii importante.
O parolă bună trebuie să fie suficient de lungă și să conțină litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale. Evită combinațiile evidente, precum numele tău, anul nașterii sau numele animalului de companie. Dacă folosești aceeași parolă pe mai multe platforme, schimbă și parolele conturilor importante, în special ale adresei de e-mail asociate HBO Max.
Merită să verifici și istoricul de vizionare. Dacă apar seriale, filme sau episoade pe care nu le-ai deschis, este un indiciu că altcineva a avut acces la cont. Poți elimina titlurile nedorite din lista „Continuă vizionarea”, însă schimbarea parolei și deconectarea dispozitivelor rămân măsurile care contează cel mai mult.
Administrarea dispozitivelor conectate nu durează mai mult de câteva minute, dar te poate ajuta să eviți problemele legate de limitele de redare simultană și accesul neautorizat la cont. Verifică din când în când lista, mai ales după ce schimbi telefonul, televizorul sau îți împrumuți contul pentru o perioadă.