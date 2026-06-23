Ți-a intrat cineva pe HBO Max? Cum vezi și elimini dispozitivele conectate la contul tău

Este un pas util nu doar pentru siguranța parolei, ci și pentru situațiile în care aplicația afișează mesajul că sunt prea multe dispozitive care redau conținut simultan. Înainte să îți faci griji că există o problemă cu abonamentul, merită să verifici lista de dispozitive și să elimini accesul celor care nu ar mai trebui să fie acolo.

Unde găsești lista dispozitivelor conectate la HBO Max

Pentru a vedea dispozitivele conectate, cel mai simplu este să intri în HBO Max de pe telefon, tabletă sau laptop. Pe televizor, meniurile pot fi mai limitate, iar opțiunea de administrare a dispozitivelor nu este întotdeauna la fel de ușor de găsit. De aceea, varianta recomandată este să folosești aplicația mobilă sau site-ul HBO Max, după ce te conectezi cu adresa de e-mail și parola contului.

După ce ai intrat în cont, selectează profilul tău și caută secțiunea „Cont”. În funcție de versiunea aplicației și de limba setată, aceasta poate apărea sub denumirea „Account”. Din meniul de cont trebuie să alegi opțiunea „Dispozitive” sau „Devices”.

Este important să fii conectat pe un profil de adult. Profilurile pentru copii nu permit accesul la setările de securitate sau la administrarea dispozitivelor conectate. Dacă ai mai multe profiluri în familie și nu găsești această opțiune, ieși din profilul Kids și intră pe cel principal, asociat contului HBO Max.

În secțiunea „Dispozitive” vei vedea lista echipamentelor conectate la cont. HBO Max poate afișa informații precum profilul folosit la conectare, data autentificării și țara din care a fost accesat contul. Nu întotdeauna denumirea dispozitivului este extrem de clară, mai ales la televizoare sau stick-uri de streaming, dar vei putea identifica destul de ușor dacă este vorba despre telefonul tău, un laptop vechi sau un dispozitiv de care ai uitat complet.

Dacă vezi un televizor dintr-o altă țară, un dispozitiv conectat într-o zi în care nu ai folosit aplicația sau un nume pe care nu îl recunoști deloc, este bine să tratezi situația ca pe o posibilă accesare neautorizată. Nu presupune automat că este o eroare. Mai ales dacă ai împărțit în trecut parola cu prieteni, foști parteneri sau membri ai familiei, contul poate fi încă activ pe dispozitive pe care nu le mai controlezi.

Cum elimini un dispozitiv pe care nu îl mai folosești

Dacă ai identificat un dispozitiv care nu ar mai trebui să aibă acces la HBO Max, îl poți elimina direct din aceeași listă. Lângă fiecare dispozitiv ar trebui să existe un buton de ștergere, deconectare sau un simbol „X”. Apasă pe acesta și confirmă acțiunea, iar contul tău va fi delogat de pe acel telefon, laptop, televizor sau tabletă.