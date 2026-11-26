Comisia Europeană trebuie să prezinte un calendar pentru eliminarea cuștilor din ferme. Ce a decis Tribunalul UE
Comisia Europeană trebuie să actualizeze calendarul măsurilor prin care intenționează să elimine treptat folosirea cuștilor pentru anumite animale de fermă. Tribunalul Uniunii Europene a stabilit miercuri, 25 noiembrie, că instituția nu și-a îndeplinit obligația de a informa cetățenii după depășirea termenului anunțat inițial. Hotărârea privește angajamentul luat în urma inițiativei „End the Cage Age”, susținută de aproximativ 1,4 milioane de persoane.
Promisiunea făcută în 2021 și termenul depășit în 2023
Comisia Europeană anunța, pe 30 iunie 2021, că va prezenta până la sfârșitul anului 2023 o propunere legislativă pentru interzicerea cuștilor în cazul speciilor și categoriilor de animale vizate de inițiativa cetățenească. Campania „End the Cage Age”, tradusă prin „Să punem capăt erei cuștilor”, îndeplinise pragurile minime de susținere în 18 state membre.
Propunerea nu a fost prezentată în termenul promis. În noiembrie 2023, organizatorii au cerut Comisiei să confirme dacă își menține intenția și să comunice un calendar nou.
Prin răspunsul din 5 februarie 2024, Executivul european a reafirmat angajamentul, invocând continuarea pregătirilor și a consultărilor, în special cu sectorul agricol. Nu a indicat însă o nouă dată pentru prezentarea proiectului.
Organizatorii au sesizat Tribunalul UE în martie 2024. În dosarul T-151/24, judecătorii au constatat că instituția trebuia să își actualizeze comunicarea după expirarea calendarului inițial.
Obligația de informare continuă atât timp cât Comisia își menține intenția de a acționa în urma inițiativei cetățenești. Calendarul permite publicului să urmărească angajamentele asumate și Parlamentului European să evalueze progresele.
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Ce animale sunt vizate și când sunt așteptate propunerile
Inițiativa privește mai multe categorii de animale crescute în ferme, între care găini ouătoare, scroafe, iepuri, viței, prepelițe, rațe și gâște. Angajamentul Comisiei urmărește eliminarea treptată a sistemelor de creștere în cuști vizate de campanie.
Strategia europeană privind creșterea animalelor, adoptată în iulie 2026, stabilește pași pentru revizuirea normelor de bunăstare. Până la sfârșitul acestui an, Comisia intenționează să propună modificări pentru găinile ouătoare și puii de carne.
Pentru porci, revizuirea este programată în al doilea trimestru al anului 2027. Printre direcțiile anunțate se află tranziția de la boxele restrictive la sisteme care permit mai multă libertate de mișcare.
Organizațiile pentru protecția animalelor solicită un calendar și pentru celelalte specii incluse în inițiativă. Eurogroup for Animals estimează că aproximativ 300 de milioane de animale sunt crescute anual în cuști în Uniunea Europeană.
Annamaria Pisapia, purtătoarea de cuvânt a comitetului inițiativei, a descris hotărârea drept „o victorie istorică pentru animale și pentru democrația din Europa”.
Coaliția „End the Cage Age” cere Comisiei să prezinte termene clare pentru toate speciile vizate și să includă sprijin pentru fermierii care trebuie să își transforme exploatațiile.
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Fermierii au nevoie de finanțare și timp pentru schimbarea adăposturilor
Trecerea la sisteme fără cuști presupune investiții în clădiri, echipamente și organizarea activității din ferme. Producătorii trebuie să adapteze infrastructura și să poată recupera cheltuielile prin vânzarea produselor.
Eurogroup for Animals susține acordarea din timp a ajutorului financiar, astfel încât investițiile realizate de fermieri să fie compatibile cu viitoarele cerințe. Organizația indică și nevoia de instruire, consultanță tehnică și schimburi de experiență între exploatații.
Reprezentanții fermierilor și cooperativelor agricole din Copa-Cogeca au avertizat asupra costurilor tranziției. Aceștia cer un plan de finanțare clar pentru transformarea fermelor de păsări și porci.
Contractele comerciale pe termen lung și prețurile care să acopere investițiile se numără printre soluțiile susținute de organizațiile pentru bunăstarea animalelor. Acestea propun și folosirea criteriilor de bunăstare în achizițiile publice de alimente.
Comisia trebuie acum să își actualizeze calendarul pentru măsurile pe care intenționează să le propună. Stabilirea normelor și a perioadelor de tranziție va continua prin procedura legislativă europeană.