Propunerea nu a fost prezentată în termenul promis. În noiembrie 2023, organizatorii au cerut Comisiei să confirme dacă își menține intenția și să comunice un calendar nou.

Prin răspunsul din 5 februarie 2024, Executivul european a reafirmat angajamentul, invocând continuarea pregătirilor și a consultărilor, în special cu sectorul agricol. Nu a indicat însă o nouă dată pentru prezentarea proiectului.

Organizatorii au sesizat Tribunalul UE în martie 2024. În dosarul T-151/24, judecătorii au constatat că instituția trebuia să își actualizeze comunicarea după expirarea calendarului inițial.

Obligația de informare continuă atât timp cât Comisia își menține intenția de a acționa în urma inițiativei cetățenești. Calendarul permite publicului să urmărească angajamentele asumate și Parlamentului European să evalueze progresele.

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Ce animale sunt vizate și când sunt așteptate propunerile

Inițiativa privește mai multe categorii de animale crescute în ferme, între care găini ouătoare, scroafe, iepuri, viței, prepelițe, rațe și gâște. Angajamentul Comisiei urmărește eliminarea treptată a sistemelor de creștere în cuști vizate de campanie.

Strategia europeană privind creșterea animalelor, adoptată în iulie 2026, stabilește pași pentru revizuirea normelor de bunăstare. Până la sfârșitul acestui an, Comisia intenționează să propună modificări pentru găinile ouătoare și puii de carne.