Ultima ora
România ar putea rămâne cu doar 15 județe. Ce ar dispărea de pe hartă și cine ar câștiga puterea administrativă
ECONOMIE

Un fenomen meteo rar pune presiune pe prețurile energiei. Ce trebuie să știe românii despre „dunkelflaute”

Un fenomen meteo rar pune presiune pe prețurile energiei. Ce trebuie să știe românii despre „dunkelflaute”
Ce este „dunkelflaute”, fenomenul care pune la încercare sistemul energetic european (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
Google Urmărește pe Google

Europa se confruntă cu riscul unui fenomen meteorologic care poate provoca scumpiri importante pe piața energiei electrice. Numit „dunkelflaute”, acesta apare atunci când lipsa vântului și vremea înnorată reduc simultan producția de energie eoliană și solară. Efectele pot fi resimțite atât de companii, cât și de populație, în special în țările care depind într-o măsură importantă de sursele regenerabile.

Cuprins
  1. Ce este „dunkelflaute” și de ce apare în sezonul rece
  2. De ce poate exploda prețul energiei electrice
  3. Cum sunt afectați românii și cine riscă facturi mai mari
  4. Nici proprietarii de panouri fotovoltaice nu sunt feriți
  5. Ce poate proteja Europa de scumpiri

Ce este „dunkelflaute” și de ce apare în sezonul rece

Termenul „dunkelflaute” provine din limba germană și poate fi tradus prin „acalmie întunecată”. El descrie perioadele în care vântul bate foarte slab, iar lumina solară este insuficientă pentru ca turbinele eoliene și panourile fotovoltaice să producă electricitate la capacitatea obișnuită.

Fenomenul apare mai ales între octombrie și februarie, când zilele sunt mai scurte, cerul rămâne acoperit de nori, iar anumite regiuni europene înregistrează perioade prelungite de calm atmosferic.

Problema este că aceste condiții pot coincide cu temperaturile scăzute, când populația consumă mai multă energie pentru încălzire și iluminat.

În asemenea situații, sistemele energetice trebuie să compenseze producția redusă din surse regenerabile prin centrale pe gaze, hidrocentrale, energie stocată sau importuri de electricitate.

De ce poate exploda prețul energiei electrice

Potrivit datelor Bloomberg prezentate de Euronews, prețul energiei pentru ziua următoare în Germania a depășit 300 de euro/MWh pentru 29 octombrie, aproximativ dublul mediei lunii. În anumite intervale de seară, când consumul este ridicat, prețurile orare au trecut de 500 de euro/MWh.

Explicația ține de modul în care funcționează piața angro de electricitate. Atunci când energia ieftină produsă de soare și vânt este insuficientă, trebuie activate surse suplimentare, uneori mai costisitoare.

În anumite condiții, costul centralelor necesare pentru acoperirea ultimelor unități de consum influențează prețul întregii piețe. Totuși, o scumpire pe piața angro nu înseamnă automat că facturile tuturor consumatorilor cresc imediat.

Cum sunt afectați românii și cine riscă facturi mai mari

România face parte din piața europeană interconectată a energiei electrice, astfel că dezechilibrele din alte state pot influența și prețurile interne. Cei mai expuși sunt consumatorii care au contracte cu prețuri variabile, precum și companiile care cumpără electricitate în funcție de evoluțiile pieței.

În schimb, gospodăriile care au contracte cu preț fix nu vor suporta automat o majorare a tarifului contractual din cauza unui episod de „dunkelflaute”.

Pentru economie, scumpirea energiei poate însemna costuri mai mari pentru fabrici, transportatori și alte întreprinderi. Dacă aceste costuri persistă, o parte poate fi transferată în prețurile produselor și serviciilor.

Nici proprietarii de panouri fotovoltaice nu sunt feriți

Producția redusă afectează inclusiv gospodăriile care și-au instalat panouri solare. Un proprietar din Marea Britanie a povestit pentru Euronews că sistemul său fotovoltaic, cu o capacitate de 6,36 kW, a produs doar 2,40 kWh într-o zi foarte înnorată, în timp ce locuința a avut nevoie de încă 20,60 kWh din rețea.

„Aproape că nu mai producem energie”, a declarat acesta, adăugând că este „extrem de descurajant” să cumpere atât de multă electricitate după investiția făcută.

Totuși, panourile fotovoltaice funcționează și iarna, deoarece au nevoie de lumină, nu de temperaturi ridicate.

Ce poate proteja Europa de scumpiri

Hidrocentralele, centralele nucleare, bateriile de stocare și interconexiunile dintre țări pot contribui la compensarea producției reduse din surse regenerabile.

Pentru România, diversificarea surselor de energie și investițiile în stocare pot reduce vulnerabilitatea la asemenea episoade.

Fenomenul „dunkelflaute” nu înseamnă că Europa va rămâne fără electricitate, ci că producerea acesteia poate deveni temporar mai scumpă. Impactul asupra facturilor românilor depinde de durata fenomenului, evoluția pieței și tipul contractului încheiat cu furnizorul.

Ai cumpărat un telefon sau un electrocasnic și s-a stricat? Drepturile pe care le ai chiar dacă garanția producătorului a expirat
Revista presei
Femeia.ro
Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Cum arată cea mai discretă mireasă din showbizz-ul românesc FOTO
Hit.ro
A apărut aparatul care îți prepară cafeaua ca un barista, fără să știi nimic despre espresso. Face 13 băuturi diferite, dar are un inconvenient neașteptat
Romania TV
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
Hope.ro
Circul Metropolitan București, recunoscut printre instituțiile europene de prestigiu. A primit o certificare internațională acordată pentru calitate și profesionalism
Adevarul
Nave militare construite la Șantierul Naval Damen pentru trei state NATO. De ce România nu se află printre beneficiari
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Sirop de vanilie făcut în casă, din doar trei ingrediente. Cum îl prepari și la ce îl poți folosi
Zooland.ro
Râul Tisa a pierdut 453 de kilometri în urma lucrărilor de regularizare din secolul al XIX-lea. Cum arăta regiunea înainte de intervenția oamenilor