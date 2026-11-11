Un fenomen meteo rar pune presiune pe prețurile energiei. Ce trebuie să știe românii despre „dunkelflaute”
Europa se confruntă cu riscul unui fenomen meteorologic care poate provoca scumpiri importante pe piața energiei electrice. Numit „dunkelflaute”, acesta apare atunci când lipsa vântului și vremea înnorată reduc simultan producția de energie eoliană și solară. Efectele pot fi resimțite atât de companii, cât și de populație, în special în țările care depind într-o măsură importantă de sursele regenerabile.
Ce este „dunkelflaute” și de ce apare în sezonul rece
Termenul „dunkelflaute” provine din limba germană și poate fi tradus prin „acalmie întunecată”. El descrie perioadele în care vântul bate foarte slab, iar lumina solară este insuficientă pentru ca turbinele eoliene și panourile fotovoltaice să producă electricitate la capacitatea obișnuită.
Fenomenul apare mai ales între octombrie și februarie, când zilele sunt mai scurte, cerul rămâne acoperit de nori, iar anumite regiuni europene înregistrează perioade prelungite de calm atmosferic.
Problema este că aceste condiții pot coincide cu temperaturile scăzute, când populația consumă mai multă energie pentru încălzire și iluminat.
În asemenea situații, sistemele energetice trebuie să compenseze producția redusă din surse regenerabile prin centrale pe gaze, hidrocentrale, energie stocată sau importuri de electricitate.
De ce poate exploda prețul energiei electrice
Potrivit datelor Bloomberg prezentate de Euronews, prețul energiei pentru ziua următoare în Germania a depășit 300 de euro/MWh pentru 29 octombrie, aproximativ dublul mediei lunii. În anumite intervale de seară, când consumul este ridicat, prețurile orare au trecut de 500 de euro/MWh.
Explicația ține de modul în care funcționează piața angro de electricitate. Atunci când energia ieftină produsă de soare și vânt este insuficientă, trebuie activate surse suplimentare, uneori mai costisitoare.
În anumite condiții, costul centralelor necesare pentru acoperirea ultimelor unități de consum influențează prețul întregii piețe. Totuși, o scumpire pe piața angro nu înseamnă automat că facturile tuturor consumatorilor cresc imediat.
Cum sunt afectați românii și cine riscă facturi mai mari
România face parte din piața europeană interconectată a energiei electrice, astfel că dezechilibrele din alte state pot influența și prețurile interne. Cei mai expuși sunt consumatorii care au contracte cu prețuri variabile, precum și companiile care cumpără electricitate în funcție de evoluțiile pieței.
În schimb, gospodăriile care au contracte cu preț fix nu vor suporta automat o majorare a tarifului contractual din cauza unui episod de „dunkelflaute”.
Pentru economie, scumpirea energiei poate însemna costuri mai mari pentru fabrici, transportatori și alte întreprinderi. Dacă aceste costuri persistă, o parte poate fi transferată în prețurile produselor și serviciilor.
Nici proprietarii de panouri fotovoltaice nu sunt feriți
Producția redusă afectează inclusiv gospodăriile care și-au instalat panouri solare. Un proprietar din Marea Britanie a povestit pentru Euronews că sistemul său fotovoltaic, cu o capacitate de 6,36 kW, a produs doar 2,40 kWh într-o zi foarte înnorată, în timp ce locuința a avut nevoie de încă 20,60 kWh din rețea.
„Aproape că nu mai producem energie”, a declarat acesta, adăugând că este „extrem de descurajant” să cumpere atât de multă electricitate după investiția făcută.
Totuși, panourile fotovoltaice funcționează și iarna, deoarece au nevoie de lumină, nu de temperaturi ridicate.
Ce poate proteja Europa de scumpiri
Hidrocentralele, centralele nucleare, bateriile de stocare și interconexiunile dintre țări pot contribui la compensarea producției reduse din surse regenerabile.
Pentru România, diversificarea surselor de energie și investițiile în stocare pot reduce vulnerabilitatea la asemenea episoade.
Fenomenul „dunkelflaute” nu înseamnă că Europa va rămâne fără electricitate, ci că producerea acesteia poate deveni temporar mai scumpă. Impactul asupra facturilor românilor depinde de durata fenomenului, evoluția pieței și tipul contractului încheiat cu furnizorul.