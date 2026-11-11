Un fenomen meteo rar pune presiune pe prețurile energiei. Ce trebuie să știe românii despre „dunkelflaute”

Fenomenul apare mai ales între octombrie și februarie, când zilele sunt mai scurte, cerul rămâne acoperit de nori, iar anumite regiuni europene înregistrează perioade prelungite de calm atmosferic.

Problema este că aceste condiții pot coincide cu temperaturile scăzute, când populația consumă mai multă energie pentru încălzire și iluminat.

În asemenea situații, sistemele energetice trebuie să compenseze producția redusă din surse regenerabile prin centrale pe gaze, hidrocentrale, energie stocată sau importuri de electricitate.

De ce poate exploda prețul energiei electrice

Potrivit datelor Bloomberg prezentate de Euronews, prețul energiei pentru ziua următoare în Germania a depășit 300 de euro/MWh pentru 29 octombrie, aproximativ dublul mediei lunii. În anumite intervale de seară, când consumul este ridicat, prețurile orare au trecut de 500 de euro/MWh.

Explicația ține de modul în care funcționează piața angro de electricitate. Atunci când energia ieftină produsă de soare și vânt este insuficientă, trebuie activate surse suplimentare, uneori mai costisitoare.

În anumite condiții, costul centralelor necesare pentru acoperirea ultimelor unități de consum influențează prețul întregii piețe. Totuși, o scumpire pe piața angro nu înseamnă automat că facturile tuturor consumatorilor cresc imediat.

Cum sunt afectați românii și cine riscă facturi mai mari

România face parte din piața europeană interconectată a energiei electrice, astfel că dezechilibrele din alte state pot influența și prețurile interne. Cei mai expuși sunt consumatorii care au contracte cu prețuri variabile, precum și companiile care cumpără electricitate în funcție de evoluțiile pieței.