Cum schimbi parola HBO Max dacă ai uitat-o. Pașii simpli pentru recuperarea contului

Cum resetezi parola HBO Max pas cu pas

Deschide aplicația HBO Max pe telefon sau tabletă. Poți face operațiunea și din browser, accesând platforma de pe un laptop sau computer. Selectează opțiunea „Conectare” sau „Sign In”, apoi introdu adresa de e-mail asociată contului.

Când ajungi la ecranul în care trebuie să scrii parola, apasă „Ai uitat parola?” sau „Forgot Password?”. Introdu din nou adresa de e-mail și confirmă solicitarea. HBO Max va trimite un mesaj pentru resetarea parolei.

Deschide căsuța de e-mail și caută mesajul primit de la HBO Max. Apasă butonul pentru resetare, introdu o parolă nouă și salvează modificarea. Folosește o combinație pe care nu ai mai utilizat-o pentru alte servicii, mai ales pentru adresa principală de e-mail.

După salvare, revino în aplicația HBO Max și conectează-te cu noua parolă. În cazul în care folosești serviciul pe televizor, poate fi necesar să introduci din nou datele contului sau să scanezi codul QR afișat pe ecran. Găsești pașii necesari în ghidul despre cum vezi HBO Max pe Smart TV Samsung sau LG.

Ce faci dacă nu primești mesajul de resetare

Mesajul pentru schimbarea parolei ar trebui să ajungă în câteva minute, dar uneori poate fi filtrat automat. Verifică folderele Spam, Junk, Mesaje nedorite, Promoții și Actualizări. Caută în căsuța de e-mail după expresiile „HBO Max”, „password reset” sau „resetare parolă”.

Asigură-te că ai introdus adresa corectă. O literă greșită, un spațiu adăugat accidental sau folosirea altei adrese de e-mail împiedică primirea mesajului. Încearcă toate adresele pe care le folosești în mod obișnuit, fără să trimiți foarte multe solicitări una după alta.

Dacă ai cerut resetarea de mai multe ori, folosește doar cel mai recent mesaj primit. Linkurile mai vechi pot deveni invalide după generarea unei noi solicitări. Deschide mesajul într-un alt browser sau încearcă operațiunea de pe alt telefon ori computer dacă pagina nu se încarcă.