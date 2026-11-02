Sezonul patru din „Epoca de Aur” ajunge pe HBO Max. Bertha Russell și familia sa se confruntă cu urmările ambițiilor sociale

Bertha Russell trebuie să suporte consecințele ambițiilor sale

În noul sezon, Bertha Russell, interpretată de Carrie Coon, se confruntă cu urmările deciziilor prin care a reușit să-și schimbe locul în înalta societate. Ascensiunea familiei sale a venit însă cu un preț, iar efectele alegerilor făcute în trecut încep să se vadă.

În paralel, Agnes van Rhijn, personajul interpretat de Christine Baranski, primește o ocazie de a-și recâștiga poziția. Marian, jucată de Louisa Jacobson, continuă să-și caute propriul drum, în timp ce Peggy, interpretată de Denée Benton, încearcă să obțină acceptarea viitorilor socri.

Povestea păstrează în centrul atenției tensiunile dintre familiile care încearcă să-și apere statutul și cele care vor să pătrundă în cercurile influente ale societății newyorkeze.

Cine face parte din distribuția sezonului patru

Din distribuția noului sezon revin Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson și Ben Ahlers. Lor li se alătură Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Simon Jones și Celia Keenan-Bolger.

Distribuția îi mai include pe Ben Lamb, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Taylor Richardson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Taylor Trensch și James Scully.

Printre actorii care completează distribuția se numără Dennis Haysbert, Maggie Kuntz, Neal Huff, Bonnie Milligan, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel, Adrienne Warren, Bill Camp și Phylicia Rashad.

Julian Fellowes continuă povestea serialului HBO

Julian Fellowes, cunoscut și pentru serialul „Downton Abbey”, este creatorul, scenaristul și producătorul executiv al „Epocii de Aur”. Echipa de producție îi include pe regizoarea și producătoarea executivă Salli Richardson-Whitfield, scenarista și producătoarea executivă Sonja Warfield, precum și pe Gareth Neame, David Crockett, Bob Greenblatt, Kate Churchill, Davita Scarlett și Elaine Aronson.