REVIEW „Crystal Lake”, pe HBO Max: Înainte de Jason Voorhees, răul avea chipul unei mame. Un prequel sângeros care merită văzut

Există câteva personaje din cinematografia horror care au devenit atât de cunoscute, încât nici măcar nu mai trebuie să le vezi fața ca să știi despre cine este vorba. Jason Voorhees, cu celebra lui mască de hochei și maceta nelipsită, este unul dintre ele. Dar înainte ca Jason să devină un simbol al genului slasher, povestea a început cu mama lui, Pamela Voorhees. Iar „Crystal Lake”, noul serial disponibil pe HBO Max în România din 15 octombrie 2026, ne duce exact acolo.

Recunosc că am început serialul cu așteptări destul de mari, mai ales că îmi plac filmele horror clasice și sunt întotdeauna curioasă să văd cum sunt reinterpretate francizele celebre. Și, spre bucuria mea, „Crystal Lake” chiar mi-a plăcut. Nu este perfect, are câteva episoade în care ritmul scade, dar atmosfera, violența și, mai ales, interpretarea Lindei Cardellini m-au convins că acest prequel chiar avea un motiv să existe.

Producția realizată de A24 are opt episoade și este dezvoltată de Brad Caleb Kane, cunoscut și pentru implicarea în „IT: Welcome to Derry”. Povestea revine în universul „Friday the 13th”, înaintea evenimentelor din filmul original din 1980, și încearcă să explice cum a început coșmarul de la Crystal Lake.

Linda Cardellini este, fără îndoială, cel mai bun lucru din serial

Trebuie să încep cu Linda Cardellini, pentru că ea este principalul motiv pentru care „Crystal Lake” funcționează atât de bine. O ador pe actrița aceasta și mi-a plăcut enorm și în „DTF St. Louis”, serialul HBO în care a interpretat-o pe Carol, alături de Jason Bateman și David Harbour. Acolo a demonstrat cât de bine poate combina vulnerabilitatea cu umorul negru și cât de convingătoare este atunci când interpretează personaje complicate.

În „Crystal Lake”, Cardellini o joacă pe Pamela Voorhees, o mamă singură care nu reușește să treacă peste moartea fiului său, Jason (Callum Vinson), înecat în lacul din apropierea taberei. Durerea ei este punctul de plecare al poveștii, dar ceea ce începe ca o dramă despre pierdere se transformă treptat într-un coșmar violent.

Mi-a plăcut foarte mult felul în care Cardellini construiește personajul. Pamela nu este prezentată de la început ca un monstru. Este o femeie fragilă, traumatizată, uneori chiar simpatică, iar trecerea către obsesie și violență se produce gradual. Actrița reușește să te facă să empatizezi cu ea, chiar și atunci când începi să înțelegi cât de periculoasă poate deveni.

Este exact genul de interpretare care ridică un serial deasupra unui simplu horror cu crime spectaculoase. Și cred că, fără Linda Cardellini, producția ar fi fost considerabil mai puțin interesantă.

O poveste despre originile răului, cu personaje mai complexe decât te-ai aștepta

Unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat este că „Crystal Lake” nu se grăbește să transforme totul într-o succesiune de crime. Serialul dezvoltă relațiile dintre locuitorii orașului, introduce conflicte și construiește un mister în jurul trecutului Pamelei Voorhees.

William Catlett îl interpretează pe șeriful Levon Brooks, unul dintre puținii oameni care încearcă să se apropie de Pamela și să o înțeleagă. Relația dintre cei doi adaugă poveștii o componentă emoțională interesantă, iar Catlett este foarte convingător în rol.

Mi-a plăcut și Gwendolyn Sundstrom în rolul lui Grace, o adolescentă care a fost apropiată de Jason. Personajul ei contribuie la atmosfera apăsătoare a comunității, unde aproape fiecare familie pare să ascundă ceva. Devin Kessler o interpretează pe Briana Brooks, sora șerifului, care începe să investigheze evenimentele suspecte, în timp ce Cameron Scoggins apare în rolul polițistului Dorf.

Serialul introduce și personaje familiare fanilor francizei, inclusiv pe Ralph, interpretat de Nick Cordileone. Aceste trimiteri sunt binevenite, mai ales dacă ai urmărit filmele originale.

Din punct de vedere vizual, mi-a plăcut enorm atmosfera retro. Regizorii Michael Lennox, Celine Held, Logan George și Quyen Tran construiesc un univers care amintește de filmele horror din anii ’70 și ’80, fără să pară o imitație ieftină. Pădurile întunecate, lacul, cabanele și izolarea orașului creează permanent senzația că ceva îngrozitor urmează să se întâmple.

Crime spectaculoase, mult sânge și câteva probleme de ritm

Evident, fiind vorba despre un prequel al francizei „Friday the 13th”, nu puteau lipsi scenele violente. Iar „Crystal Lake” nu dezamăgește la acest capitol. Crimele sunt brutale, uneori surprinzătoare, iar efectele gore sunt suficient de explicite încât să satisfacă fanii genului slasher.

Mi-a plăcut că serialul nu încearcă să devină un horror excesiv de sofisticat, care uită de unde provine. Avem suspans, personaje care iau decizii discutabile, momente de umor negru și scene sângeroase. Exact ingredientele pe care le aștepți de la această franciză.

Totuși, nu toate cele opt episoade sunt la fel de reușite. Pe alocuri, povestea se prelungește inutil, iar unele personaje secundare nu sunt suficient de interesante pentru timpul pe care îl primesc. Cred că serialul ar fi funcționat la fel de bine, poate chiar mai bine, cu șase episoade.

În schimb, mi-a plăcut mult modul în care sunt explorate trecutul Pamelei și relația cu soțul ei, Elias. Aceste detalii oferă mai multă profunzime mitologiei francizei și explică anumite comportamente care, în filmul original, păreau doar expresia unei nebunii inexplicabile.

Verdict: Un prequel care își justifică existența

„Crystal Lake” nu încearcă să reinventeze complet franciza „Friday the 13th”, iar mie mi se pare că tocmai aici stă unul dintre meritele sale. Respectă atmosfera filmelor originale, dar găsește suficient spațiu pentru o poveste nouă, mai atentă la psihologia personajelor.

Pentru mine, cel mai mare câștig rămâne Linda Cardellini. După ce am adorat-o în „DTF St. Louis”, m-am bucurat să o văd într-un rol atât de diferit, pe care îl interpretează excelent. Pamela Voorhees este, datorită ei, mai mult decât mama unui criminal celebru: devine un personaj tragic, tulburător și imposibil de ignorat.

Dacă îți plac filmele slasher, atmosfera horror retro și poveștile despre originile unor personaje emblematice, „Crystal Lake” merită văzut. Nu este lipsit de defecte, dar are suficient suspans, sânge și interpretări bune pentru a te ține în fața ecranului.

Iar uneori, cel mai interesant lucru la un monstru nu este ce face, ci povestea care l-a transformat în ceea ce a devenit.

Nota mea: 8,5/10