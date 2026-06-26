Cum îţi dai seama că aparatul de aer condiţionat are mucegai? Nu mirosul urât apare prima oară
În sezonul cald, aparatul de aer condiționat devine unul dintre cele mai utilizate echipamente din locuință. De cele mai multe ori, oamenii consideră că totul funcționează corect atât timp cât aparatul răcește eficient și nu produce zgomote neobișnuite. Specialiștii atrag însă atenția că problemele din interiorul sistemului pot apărea cu mult înainte ca utilizatorii să observe un miros neplăcut. Umiditatea acumulată în timpul funcționării poate transforma aparatul într-un mediu favorabil pentru dezvoltarea mucegaiului, bacteriilor și altor microorganisme.
Mirosul nu este primul semn al problemei
Mulți proprietari de aparate de aer condiționat așteaptă apariția unui miros de umezeală sau mucegai pentru a lua măsuri. În realitate, organismul poate detecta existența unei probleme înainte ca aceasta să fie percepută prin miros.
Unul dintre primele semnale poate fi apariția unor reacții aparent inexplicabile imediat după pornirea aparatului. Strănutul, lăcrimarea ochilor sau senzația de iritație în gât care dispare atunci când persoana părăsește încăperea pot indica prezența particulelor de praf, alergenilor sau sporilor de mucegai răspândiți prin sistemul de climatizare.
Potrivit American College of Allergy, Asthma & Immunology, filtrele murdare și instalațiile insuficient întreținute pot contribui la agravarea simptomelor respiratorii și alergice.
Aceste manifestări sunt deseori ignorate, deoarece mulți oameni le asociază cu schimbările de temperatură și nu cu starea aparatului de aer condiționat.
Simptome respiratorii care nu trebuie neglijate
Un alt indiciu că aparatul necesită o verificare poate fi apariția unor simptome respiratorii care se manifestă doar în spațiile climatizate.
Nasul înfundat dimineața, senzația de gât uscat sau o tuse seacă apărută în timpul utilizării aerului condiționat pot avea legătură cu particulele microscopice acumulate în interiorul echipamentului.
Specialiștii explică faptul că aceste particule pot irita căile respiratorii și pot accentua sensibilitatea persoanelor care suferă de alergii sau astm.
Un raport publicat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arată că expunerea la mucegai în spațiile interioare este asociată cu simptome respiratorii, iritații ale mucoaselor și agravarea unor afecțiuni deja existente.
Pentru copiii mici, persoanele în vârstă și cei care au boli pulmonare cronice, aceste efecte pot fi resimțite mai puternic.
Aerul pare greu, chiar dacă temperatura este plăcută
Există și situații în care aparatul funcționează aparent normal, însă confortul din încăpere este afectat. Unele persoane descriu senzația ca fiind una de aer „stătut”, „încărcat” sau dificil de respirat.
Acest fenomen poate apărea atunci când în filtre și pe componentele interne s-au acumulat praf, impurități și microorganisme. Chiar și în lipsa unui miros evident, concentrațiile existente pot influența calitatea aerului și pot crea o stare de disconfort.
Din acest motiv, specialiștii recomandă ca starea aerului din încăpere să fie luată în considerare la fel de serios ca performanța de răcire a aparatului.
Ce se întâmplă în interiorul aparatului
În timpul funcționării, aerul cald din încăpere intră în contact cu evaporatorul rece. În acest proces se formează condens, iar apa rezultată trebuie colectată și evacuată prin sistemul de drenaj.
Dacă filtrele nu sunt curățate periodic sau dacă drenajul nu funcționează corespunzător, umezeala poate rămâne în interiorul aparatului. Aceste condiții favorizează dezvoltarea coloniilor de microorganisme.
Potrivit specialiștilor de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), umiditatea acumulată în sistemele de climatizare reprezintă unul dintre principalii factori care favorizează apariția mucegaiului în spațiile interioare.
În plus, acumulările pot apărea mai rapid în locuințele unde există animale de companie, fumători sau niveluri ridicate de praf.
Depunerile vizibile și importanța întreținerii
Un semnal clar că aparatul are nevoie de curățare este reprezentat de apariția unor puncte negre, depuneri cenușii persistente sau zone cu aspect pufos pe filtre.
Specialiștii precizează că nu orice depunere închisă la culoare reprezintă mucegai, însă prezența acestora indică faptul că în sistem s-au acumulat contaminanți care nu ar trebui să rămână acolo perioade îndelungate.
În discuțiile despre microorganismele care pot apărea în sistemele de climatizare este menționată frecvent și bacteria Legionella, responsabilă de boala legionarilor. Specialiștii subliniază însă că aparatele rezidențiale moderne prezintă un risc mult mai redus comparativ cu instalațiile industriale complexe sau cu sistemele de climatizare de mari dimensiuni.
Potrivit World Health Organization (WHO), controlul umidității și igienizarea periodică a sistemelor de climatizare sunt măsuri importante pentru limitarea proliferării bacteriene.
Majoritatea specialiștilor recomandă spălarea filtrelor cel puțin o dată pe lună în perioadele de utilizare intensă și efectuarea unei igienizări profesionale a unității interioare cel puțin o dată pe an, preferabil înainte de sezonul cald.
Astfel, experții avertizează că mirosul de mucegai nu este primul semn al unei probleme, ci unul dintre ultimele. Strănutul, iritațiile, aerul greu de respirat, simptomele care dispar după părăsirea încăperii sau depunerile vizibile pe filtre pot reprezenta indicii timpurii că aparatul de aer condiționat are nevoie urgentă de curățare și întreținere.