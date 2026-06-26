Cum îţi dai seama că aparatul de aer condiţionat are mucegai? Nu mirosul urât apare prima oară

Unul dintre primele semnale poate fi apariția unor reacții aparent inexplicabile imediat după pornirea aparatului. Strănutul, lăcrimarea ochilor sau senzația de iritație în gât care dispare atunci când persoana părăsește încăperea pot indica prezența particulelor de praf, alergenilor sau sporilor de mucegai răspândiți prin sistemul de climatizare.

Potrivit American College of Allergy, Asthma & Immunology, filtrele murdare și instalațiile insuficient întreținute pot contribui la agravarea simptomelor respiratorii și alergice.

Aceste manifestări sunt deseori ignorate, deoarece mulți oameni le asociază cu schimbările de temperatură și nu cu starea aparatului de aer condiționat.

Simptome respiratorii care nu trebuie neglijate

Un alt indiciu că aparatul necesită o verificare poate fi apariția unor simptome respiratorii care se manifestă doar în spațiile climatizate.

Nasul înfundat dimineața, senzația de gât uscat sau o tuse seacă apărută în timpul utilizării aerului condiționat pot avea legătură cu particulele microscopice acumulate în interiorul echipamentului.

Specialiștii explică faptul că aceste particule pot irita căile respiratorii și pot accentua sensibilitatea persoanelor care suferă de alergii sau astm.

Un raport publicat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arată că expunerea la mucegai în spațiile interioare este asociată cu simptome respiratorii, iritații ale mucoaselor și agravarea unor afecțiuni deja existente.