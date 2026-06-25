Ce trebuie să știi înainte să montezi un aparat de aer condiționat. Va deveni obligație în toată UE

Practic, atunci când o persoană solicită o ofertă pentru montarea unui aparat de aer condiționat, firma care efectuează instalarea va trebui să includă și eticheta energetică a produsului propus. Scopul măsurii este ca viitorii clienți să poată compara mai ușor eficiența diferitelor echipamente și să ia o decizie informată înainte de achiziție.

Oficialii europeni consideră că această schimbare îi poate ajuta pe consumatori să înțeleagă mai bine costurile pe termen lung asociate utilizării unui aparat și impactul pe care eficiența energetică îl are asupra facturilor la electricitate.

De ce consideră autoritățile că este necesară această măsură

Potrivit Comisiei Europene, în multe situații clienții nu ajung să vadă produsul într-un magazin și nici nu verifică în detaliu specificațiile acestuia înainte de cumpărare. De cele mai multe ori, aparatul este ales direct prin intermediul instalatorului, iar procesul se desfășoară rapid.

Un oficial al Comisiei a explicat situația printr-un exemplu concret.

„Dacă, de exemplu, mergeți acasă și sunați un instalator pentru a încerca să vă monteze un aparat de aer condiționat în apartament în această după-amiază, pentru că nu mai suportați căldura, este destul de puțin probabil să primiți eticheta odată cu ofertele de la instalatori”, a declarat acesta.

Oficialul european a precizat că exact acest lucru se dorește a fi schimbat prin noile reguli.

„Vrem să schimbăm acest lucru”.

În multe cazuri, oamenii cumpără astfel de echipamente într-un moment de urgență, fără să aibă timpul necesar pentru a analiza caracteristicile tehnice ale produselor disponibile. Situația este similară și în cazul boilerelor, atunci când vechiul sistem se defectează și trebuie înlocuit rapid.

Cererea pentru aparate de aer condiționat este în creștere

Propunerea apare într-un moment în care Europa traversează o perioadă marcată de temperaturi extrem de ridicate. Valul de căldură care afectează continentul în această săptămână este considerat parte a unei tendințe mai ample, caracterizată prin veri mai fierbinți și episoade de caniculă mai severe.