Ce trebuie să știi înainte să montezi un aparat de aer condiționat. Va deveni obligație în toată UE
Tot mai mulți europeni caută soluții pentru a face față temperaturilor ridicate din timpul verii, iar Uniunea Europeană pregătește o modificare care ar putea schimba modul în care sunt cumpărate și instalate aparatele de aer condiționat. Măsura vine într-o perioadă în care valurile de căldură devin tot mai frecvente pe continent, iar cererea pentru astfel de sisteme este în creștere. Noua propunere urmărește să ofere consumatorilor mai multe informații înainte de a lua o decizie de cumpărare, în special atunci când aleg produsele direct prin intermediul firmelor de instalare.
Ce obligație nouă pregătește Comisia Europeană
Comisia Europeană a propus miercuri un set de reguli prin care companiile care instalează aparate de aer condiționat, boilere sau aparate de bucătărie vor trebui să le prezinte clienților informații privind performanța energetică a produselor încă din etapa în care transmit oferta de preț.
Practic, atunci când o persoană solicită o ofertă pentru montarea unui aparat de aer condiționat, firma care efectuează instalarea va trebui să includă și eticheta energetică a produsului propus. Scopul măsurii este ca viitorii clienți să poată compara mai ușor eficiența diferitelor echipamente și să ia o decizie informată înainte de achiziție.
Oficialii europeni consideră că această schimbare îi poate ajuta pe consumatori să înțeleagă mai bine costurile pe termen lung asociate utilizării unui aparat și impactul pe care eficiența energetică îl are asupra facturilor la electricitate.
De ce consideră autoritățile că este necesară această măsură
Potrivit Comisiei Europene, în multe situații clienții nu ajung să vadă produsul într-un magazin și nici nu verifică în detaliu specificațiile acestuia înainte de cumpărare. De cele mai multe ori, aparatul este ales direct prin intermediul instalatorului, iar procesul se desfășoară rapid.
Un oficial al Comisiei a explicat situația printr-un exemplu concret.
„Dacă, de exemplu, mergeți acasă și sunați un instalator pentru a încerca să vă monteze un aparat de aer condiționat în apartament în această după-amiază, pentru că nu mai suportați căldura, este destul de puțin probabil să primiți eticheta odată cu ofertele de la instalatori”, a declarat acesta.
Oficialul european a precizat că exact acest lucru se dorește a fi schimbat prin noile reguli.
„Vrem să schimbăm acest lucru”.
În multe cazuri, oamenii cumpără astfel de echipamente într-un moment de urgență, fără să aibă timpul necesar pentru a analiza caracteristicile tehnice ale produselor disponibile. Situația este similară și în cazul boilerelor, atunci când vechiul sistem se defectează și trebuie înlocuit rapid.
Cererea pentru aparate de aer condiționat este în creștere
Propunerea apare într-un moment în care Europa traversează o perioadă marcată de temperaturi extrem de ridicate. Valul de căldură care afectează continentul în această săptămână este considerat parte a unei tendințe mai ample, caracterizată prin veri mai fierbinți și episoade de caniculă mai severe.
Pe fondul acestor schimbări, tot mai mulți europeni analizează posibilitatea de a instala pentru prima dată un sistem de aer condiționat în locuință sau aleg să utilizeze mai frecvent echipamentele pe care le dețin deja.
Deși climatizarea este mult mai răspândită în regiuni precum America de Nord, în Europa aceste sisteme au avut până acum o prezență mai redusă. Totuși, temperaturile ridicate din ultimii ani au început să schimbe comportamentul consumatorilor.
Magazinele din Franța și Spania au raportat în această săptămână vânzări foarte mari de aparate de aer condiționat, semn că interesul pentru astfel de produse este în continuă creștere.
Regulile nu intră imediat în vigoare
Propunerea Comisiei Europene nu se va aplica automat în toate statele membre. Pentru a deveni obligatorie, aceasta trebuie să parcurgă procesul legislativ european.
Astfel, guvernele statelor membre și legiuitorii europeni vor trebui să negocieze forma finală a regulilor. Potrivit informațiilor prezentate, un astfel de proces durează de regulă aproximativ un an.
Între timp, discuțiile despre consumul de energie și costurile asociate utilizării aparatelor de aer condiționat rămân de actualitate în multe țări europene. Reuters îl citează pe Yandri, un instalator în vârstă de 28 de ani din Madrid, care a explicat că doarme cu aerul condiționat pornit întreaga noapte.
„Veți vedea factura. Va fi mare”, a spus acesta, făcând referire la impactul pe care utilizarea intensivă a sistemelor de răcire îl poate avea asupra costurilor cu energia.