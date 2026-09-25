Aer condiționat sau centrală? Cu ce este mai ieftin să încălzești casa în serile reci de toamnă. Calcul pentru 5 ore pe zi
În serile reci de toamnă, pornirea încălzirii pentru câteva ore pe zi poate însemna costuri diferite în funcție de aparatul folosit. Un aer condiționat inverter de 12.000 BTU, o centrală termică pe gaze și o aerotermă nu consumă aceeași cantitate de energie pentru a produce căldură, iar diferențele se văd atunci când calculăm utilizarea timp de cinci ore pe zi.
Cât consumă un aer condiționat inverter de 12.000 BTU
Pentru calcul poate fi folosit ca reper un aparat LG de 12.000 BTU, care are o putere nominală de încălzire de 4 kW și un consum electric nominal de 1,05 kW. Producătorul indică, de asemenea, o putere maximă de încălzire de 5,1 kW, ceea ce arată de ce un aparat inverter poate asigura o cantitate importantă de căldură folosind mai puțină energie electrică decât un aparat de încălzire electrică cu rezistență.
Dacă aparatul ar funcționa la consumul nominal de 1,05 kW timp de cinci ore, rezultă un consum de 5,25 kWh într-o seară. La un tarif ipotetic de 1,30 lei/kWh, costul ajunge la aproximativ 6,83 lei pentru cinci ore.
Într-un scenariu în care aparatul este folosit 30 de zile, câte cinci ore pe zi, calculul ar ajunge la aproximativ 205 lei pe lună. În realitate, consumul poate fi mai mic sau mai mare, deoarece un aparat inverter își modifică funcționarea în funcție de necesarul de căldură și de condițiile din locuință.
Cât ar costa încălzirea cu o centrală pe gaze
Pentru centrala pe gaze trebuie făcut un calcul diferit, deoarece energia consumată este gazul natural, iar centrala transformă această energie în căldură. Centralele moderne în condensare pot avea un randament energetic sezonier de aproximativ 94%, conform specificațiilor unor modele actuale Bosch și Ariston.
Dacă presupunem că locuința are nevoie de aproximativ 4 kW de căldură și vrem să menținem aceeași putere termică de referință ca în cazul aparatului de aer condiționat, în cinci ore rezultă 20 kWh de căldură utilă. La un randament de 94%, centrala ar avea nevoie de aproximativ 21,28 kWh de energie din gaz pentru a furniza această cantitate de căldură.
Folosind prețul de 0,25423 lei/kWh din oferta casnică ENGIE verificată, costul gazului ajunge la aproximativ 5,41 lei pentru cinci ore. Pentru 30 de zile, suma ar fi de aproximativ 162 lei, fără a include separat consumul de energie electrică al pompei și al sistemului de control. Oferta ENGIE precizează că prețul final pentru gazele naturale este reglementat prin mecanismul prevăzut de OUG 12/2026 și se aplică în funcție de condițiile contractuale și legislative.
Aeroterma este mai scumpă la aceeași cantitate de căldură
Aeroterma funcționează diferit față de aerul condiționat inverter. Energia electrică este transformată direct în căldură, astfel că, în principiu, un aparat de 2 kW consumă aproximativ 2 kWh pentru fiecare oră în care funcționează la puterea respectivă.
La un tarif de 1,30 lei/kWh, o aerotermă de 2 kW folosită cinci ore ar consuma 10 kWh și ar costa aproximativ 13 lei pe seară. Dacă este utilizată 30 de zile, costul ajunge la aproximativ 390 de lei.
Trebuie însă făcută o precizare importantă pentru comparație: o aerotermă de 2 kW nu oferă aceeași putere termică precum aparatul de aer condiționat de 12.000 BTU luat ca reper, care are 4 kW putere nominală de încălzire. Pentru a ajunge la aproximativ 4 kW folosind aeroterme de câte 2 kW, ar fi nevoie de două aparate, iar consumul teoretic ar urca la aproximativ 26 de lei pentru cinci ore.
Calculul pentru cinci ore pe zi
Pe baza ipotezelor folosite, comparația pentru aceeași perioadă de cinci ore arată astfel:
- Aer condiționat inverter 12.000 BTU: aproximativ 6,83 lei/zi;
- Centrală pe gaze: aproximativ 5,41 lei/zi pentru aceeași cantitate de căldură utilă, la randamentul și tariful folosite în calcul;
- Aerotermă de 2 kW: aproximativ 13 lei/zi, dar produce aproximativ jumătate din puterea termică de referință;
- Două aeroterme de 2 kW: aproximativ 26 lei/zi pentru o putere electrică totală de 4 kW.
Diferența apare în principal din modul în care fiecare sistem folosește energia. Aerul condiționat inverter funcționează ca o pompă de căldură și poate furniza mai multă energie termică decât energia electrică pe care o consumă, în timp ce aeroterma transformă direct energia electrică în căldură.
Ce trebuie avut în vedere înainte de a compara facturile
Calculul nu reprezintă o factură universală pentru orice locuință. Consumul real poate fi influențat de suprafața casei, nivelul de izolație, temperatura setată, temperatura exterioară, pierderile de căldură și timpul efectiv în care fiecare aparat funcționează la puterea nominală.
Și tariful la electricitate diferă de la un contract la altul. De exemplu, Hidroelectrica a anunțat pentru octombrie 2026 o creștere a prețului energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen, de la 0,45 la 0,515 lei/kWh, iar prețul final depinde și de zona de distribuție și de celelalte componente ale facturii.
Prin urmare, pentru o seară rece de toamnă, comparația trebuie făcută nu doar după aparatul folosit, ci și după tariful pe care îl plătește fiecare gospodărie. În scenariul calculat aici, centrala pe gaze și aerul condiționat inverter au costuri apropiate pentru aceeași cantitate de căldură, în timp ce aeroterma este mai costisitoare dacă este folosită pentru a obține o putere termică similară.