Aer condiționat sau centrală? Cu ce este mai ieftin să încălzești casa în serile reci de toamnă. Calcul pentru 5 ore pe zi

Dacă aparatul ar funcționa la consumul nominal de 1,05 kW timp de cinci ore, rezultă un consum de 5,25 kWh într-o seară. La un tarif ipotetic de 1,30 lei/kWh, costul ajunge la aproximativ 6,83 lei pentru cinci ore.

Într-un scenariu în care aparatul este folosit 30 de zile, câte cinci ore pe zi, calculul ar ajunge la aproximativ 205 lei pe lună. În realitate, consumul poate fi mai mic sau mai mare, deoarece un aparat inverter își modifică funcționarea în funcție de necesarul de căldură și de condițiile din locuință.

Cât ar costa încălzirea cu o centrală pe gaze

Pentru centrala pe gaze trebuie făcut un calcul diferit, deoarece energia consumată este gazul natural, iar centrala transformă această energie în căldură. Centralele moderne în condensare pot avea un randament energetic sezonier de aproximativ 94%, conform specificațiilor unor modele actuale Bosch și Ariston.

Dacă presupunem că locuința are nevoie de aproximativ 4 kW de căldură și vrem să menținem aceeași putere termică de referință ca în cazul aparatului de aer condiționat, în cinci ore rezultă 20 kWh de căldură utilă. La un randament de 94%, centrala ar avea nevoie de aproximativ 21,28 kWh de energie din gaz pentru a furniza această cantitate de căldură.

Folosind prețul de 0,25423 lei/kWh din oferta casnică ENGIE verificată, costul gazului ajunge la aproximativ 5,41 lei pentru cinci ore. Pentru 30 de zile, suma ar fi de aproximativ 162 lei, fără a include separat consumul de energie electrică al pompei și al sistemului de control. Oferta ENGIE precizează că prețul final pentru gazele naturale este reglementat prin mecanismul prevăzut de OUG 12/2026 și se aplică în funcție de condițiile contractuale și legislative.

Aeroterma este mai scumpă la aceeași cantitate de căldură

Aeroterma funcționează diferit față de aerul condiționat inverter. Energia electrică este transformată direct în căldură, astfel că, în principiu, un aparat de 2 kW consumă aproximativ 2 kWh pentru fiecare oră în care funcționează la puterea respectivă.

La un tarif de 1,30 lei/kWh, o aerotermă de 2 kW folosită cinci ore ar consuma 10 kWh și ar costa aproximativ 13 lei pe seară. Dacă este utilizată 30 de zile, costul ajunge la aproximativ 390 de lei.