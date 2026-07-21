Cum instalezi Netflix pe Smart TV pas cu pas. Ghidul simplu pentru Samsung, LG, Android TV și Google TV
Netflix este disponibil pe majoritatea televizoarelor inteligente moderne, iar aplicația poate fi deja instalată din fabrică sau poate fi descărcată din magazinul televizorului. Potrivit paginii oficiale de asistență Netflix, aplicația se găsește de obicei în meniul principal, pe ecranul Home sau în magazinul de aplicații al dispozitivului.
Procesul durează doar câteva minute, dar denumirea meniurilor diferă în funcție de producător și de sistemul de operare. Înainte să începi, conectează televizorul la internet și pregătește adresa de e-mail și parola contului Netflix. În anumite situații, autentificarea poate fi finalizată direct de pe telefon, prin scanarea unui cod QR afișat pe televizor.
Ce trebuie să verifici înainte să instalezi Netflix
Primul pas este conectarea televizorului la internet. Apasă butonul Home sau Settings de pe telecomandă, intră în secțiunea Rețea, Network ori Conexiuni și alege rețeaua Wi-Fi. Introdu parola și așteaptă confirmarea că televizorul este conectat. Poți folosi și un cablu Ethernet, dacă modelul tău are un port LAN și vrei o conexiune mai stabilă.
Verifică apoi dacă aplicația Netflix nu este deja instalată. Caută pictograma în meniul principal, în lista aplicațiilor sau apasă butonul Netflix de pe telecomandă, dacă acesta există. Multe televizoare moderne vin cu aplicația preinstalată, caz în care nu mai trebuie să descarci nimic.
Dacă Netflix nu apare, deschide magazinul de aplicații al televizorului. Pe Samsung vei găsi secțiunea Apps, pe LG trebuie să intri în LG Content Store, iar pe televizoarele cu Android TV sau Google TV vei folosi Google Play Store. Procesul este asemănător cu cel descris în ghidul despre instalarea aplicațiilor pe un Smart TV Samsung.
Cum instalezi Netflix pe Samsung, LG și Android TV
Pe un televizor Samsung, apasă butonul Home de pe telecomandă, selectează Apps și folosește pictograma de căutare. Scrie „Netflix”, selectează aplicația oficială și apasă Install. După instalare, poți alege opțiunea Add to Home pentru ca Netflix să fie afișat permanent pe ecranul principal.
Pe un televizor LG, apasă butonul Home, intră în LG Content Store și caută Netflix. Selectează aplicația și apasă Instalare. După ce descărcarea este finalizată, Netflix va apărea în lista aplicațiilor instalate. Pe unele modele LG, aplicația este deja inclusă și trebuie doar deschisă.
Pentru Android TV și Google TV, deschide secțiunea Apps și intră în Google Play Store. Caută Netflix, selectează aplicația și apasă Instalare. Pe Google TV poți folosi inclusiv căutarea vocală a telecomenzii, spunând numele aplicației. După instalare, deschide Netflix direct din pagina magazinului sau din lista de aplicații.
Pașii sunt similari pe televizoarele Sony, Philips, TCL, Hisense și alte modele care folosesc Android TV ori Google TV. Anumite televizoare Hisense folosesc însă sistemul VIDAA, unde trebuie să deschizi magazinul App Store sau secțiunea My Apps și să cauți Netflix.
Cum te conectezi la contul Netflix de pe televizor
După ce deschizi aplicația, selectează Conectare sau Sign In. În funcție de televizor, poți introduce adresa de e-mail și parola cu ajutorul telecomenzii. Ai grijă la literele mari, caracterele speciale și spațiile introduse accidental.
Pe multe televizoare moderne apare și un cod QR. Deschide camera telefonului, scanează codul afișat pe ecran și apasă notificarea care apare. Conectează-te la contul Netflix pe telefon, confirmă asocierea, iar aplicația de pe televizor va fi autentificată automat.
După conectare, selectează profilul pe care vrei să îl folosești. Poți activa subtitrările, schimba limba audio sau ajusta aspectul textului în timpul redării. Găsești pașii necesari în ghidul despre activarea subtitrărilor Netflix pe telefon și televizor.
Pentru a vedea filme și seriale în 4K sau HDR ai nevoie de un televizor compatibil, de planul Netflix potrivit și de o conexiune suficient de rapidă. Uneori trebuie să activezi manual funcțiile HDR pentru porturile HDMI sau să modifici modul imaginii. Poți urma ghidul despre activarea HDR pe Smart TV pentru Netflix.
Ce faci dacă aplicația Netflix nu apare
Începe prin actualizarea sistemului de operare al televizorului. Intră în Setări, deschide secțiunea Asistență, Sistem sau Despre dispozitiv și caută opțiunea Actualizare software. Netflix recomandă actualizarea software-ului atunci când aplicația nu este disponibilă în meniul televizorului.
Verifică și țara sau regiunea selectată în setările televizorului. Magazinele de aplicații pot afișa conținut diferit în funcție de regiune. Dacă ai schimbat această setare, repornește televizorul și caută din nou aplicația.
Pe unele televizoare și dispozitive de streaming mai vechi, în special modele fabricate înainte de 2015, Netflix poate să nu mai fie disponibil. În acest caz, poți conecta la portul HDMI un dispozitiv cu Google TV, Apple TV, Fire TV Stick, Chromecast sau o consolă PlayStation ori Xbox.
Dacă aplicația este instalată, dar nu pornește, oprește complet televizorul și scoate-l din priză aproximativ un minut. Repornește și routerul, apoi încearcă din nou. Ca ultimă soluție, șterge aplicația, reinstaleaz-o și reconectează-te la cont.