Cum instalezi Netflix pe Smart TV pas cu pas. Ghidul simplu pentru Samsung, LG, Android TV și Google TV

Ce trebuie să verifici înainte să instalezi Netflix

Primul pas este conectarea televizorului la internet. Apasă butonul Home sau Settings de pe telecomandă, intră în secțiunea Rețea, Network ori Conexiuni și alege rețeaua Wi-Fi. Introdu parola și așteaptă confirmarea că televizorul este conectat. Poți folosi și un cablu Ethernet, dacă modelul tău are un port LAN și vrei o conexiune mai stabilă.

Verifică apoi dacă aplicația Netflix nu este deja instalată. Caută pictograma în meniul principal, în lista aplicațiilor sau apasă butonul Netflix de pe telecomandă, dacă acesta există. Multe televizoare moderne vin cu aplicația preinstalată, caz în care nu mai trebuie să descarci nimic.

Dacă Netflix nu apare, deschide magazinul de aplicații al televizorului. Pe Samsung vei găsi secțiunea Apps, pe LG trebuie să intri în LG Content Store, iar pe televizoarele cu Android TV sau Google TV vei folosi Google Play Store. Procesul este asemănător cu cel descris în ghidul despre instalarea aplicațiilor pe un Smart TV Samsung.

Cum instalezi Netflix pe Samsung, LG și Android TV

Pe un televizor Samsung, apasă butonul Home de pe telecomandă, selectează Apps și folosește pictograma de căutare. Scrie „Netflix”, selectează aplicația oficială și apasă Install. După instalare, poți alege opțiunea Add to Home pentru ca Netflix să fie afișat permanent pe ecranul principal.

Pe un televizor LG, apasă butonul Home, intră în LG Content Store și caută Netflix. Selectează aplicația și apasă Instalare. După ce descărcarea este finalizată, Netflix va apărea în lista aplicațiilor instalate. Pe unele modele LG, aplicația este deja inclusă și trebuie doar deschisă.

Pentru Android TV și Google TV, deschide secțiunea Apps și intră în Google Play Store. Caută Netflix, selectează aplicația și apasă Instalare. Pe Google TV poți folosi inclusiv căutarea vocală a telecomenzii, spunând numele aplicației. După instalare, deschide Netflix direct din pagina magazinului sau din lista de aplicații.

Pașii sunt similari pe televizoarele Sony, Philips, TCL, Hisense și alte modele care folosesc Android TV ori Google TV. Anumite televizoare Hisense folosesc însă sistemul VIDAA, unde trebuie să deschizi magazinul App Store sau secțiunea My Apps și să cauți Netflix.