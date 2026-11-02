Cum vezi toate dispozitivele conectate la contul Google și le elimini pe cele necunoscute

Unde găsești lista dispozitivelor conectate la contul Google

Cel mai simplu mod de a verifica dispozitivele este accesarea paginii oficiale Google pentru administrarea contului: myaccount.google.com. După autentificare, trebuie deschisă secțiunea „Securitate” și identificată zona „Dispozitivele tale”.

O altă variantă este accesarea directă a paginii google.com/devices, unde sunt afișate echipamentele pe care contul Google este conectat sau a fost folosit recent.

Lista poate include telefoane Android, iPhone-uri, tablete, laptopuri și calculatoare. În funcție de dispozitiv și de tipul conexiunii, Google poate afișa modelul echipamentului, browserul folosit, locația aproximativă și momentul ultimei activități.

Cum îți dai seama dacă un dispozitiv este necunoscut

Înainte de a elimina o conexiune, este bine să fie verificate detaliile afișate de Google. O intrare poate include tipul dispozitivului, browserul sau aplicația folosită, o locație aproximativă și momentul ultimei activități.

Un aspect important este că lista nu conține neapărat câte o singură înregistrare pentru fiecare echipament. Google poate afișa mai multe sesiuni pentru același telefon sau calculator. O sesiune nouă poate apărea atunci când este folosit un alt browser, când contul este accesat dintr-o fereastră incognito sau când este acordat accesul unei aplicații la datele contului.

Nici ora ultimei activități nu indică întotdeauna momentul în care cineva a folosit efectiv dispozitivul. Sincronizarea automată a aplicațiilor Google, inclusiv Gmail sau Calendar, poate actualiza această informație în fundal. În plus, locația afișată nu este neapărat una exactă. Prin urmare, o conexiune care pare necunoscută trebuie verificată înainte de a fi considerată suspectă.

Cum elimini un dispozitiv necunoscut din contul Google

Dacă a fost identificat un telefon, calculator sau o sesiune care nu ar trebui să mai aibă acces la cont, conexiunea poate fi întreruptă de la distanță. Din lista „Dispozitivele tale”, trebuie selectată înregistrarea respectivă, apoi opțiunea „Deconectare” („Sign out”).