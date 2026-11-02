Cum vezi toate dispozitivele conectate la contul Google și le elimini pe cele necunoscute
Contul Google poate fi conectat simultan pe mai multe telefoane, tablete, laptopuri și calculatoare. Unele dintre aceste sesiuni pot rămâne active chiar și după ce un dispozitiv nu mai este folosit, iar în anumite situații pot exista conexiuni pe care proprietarul contului nu le recunoaște.
Google oferă o secțiune în care pot fi verificate dispozitivele conectate, activitatea recentă și sesiunile asociate contului. De aici pot fi eliminate echipamentele care nu ar trebui să mai aibă acces la e-mail, fotografii, documente și celelalte servicii asociate. Verificarea nu necesită instalarea unei aplicații suplimentare și poate fi făcută atât de pe telefon, cât și de pe calculator.
Unde găsești lista dispozitivelor conectate la contul Google
Cel mai simplu mod de a verifica dispozitivele este accesarea paginii oficiale Google pentru administrarea contului: myaccount.google.com. După autentificare, trebuie deschisă secțiunea „Securitate” și identificată zona „Dispozitivele tale”.
O altă variantă este accesarea directă a paginii google.com/devices, unde sunt afișate echipamentele pe care contul Google este conectat sau a fost folosit recent.
Lista poate include telefoane Android, iPhone-uri, tablete, laptopuri și calculatoare. În funcție de dispozitiv și de tipul conexiunii, Google poate afișa modelul echipamentului, browserul folosit, locația aproximativă și momentul ultimei activități.
Cum îți dai seama dacă un dispozitiv este necunoscut
Înainte de a elimina o conexiune, este bine să fie verificate detaliile afișate de Google. O intrare poate include tipul dispozitivului, browserul sau aplicația folosită, o locație aproximativă și momentul ultimei activități.
Un aspect important este că lista nu conține neapărat câte o singură înregistrare pentru fiecare echipament. Google poate afișa mai multe sesiuni pentru același telefon sau calculator. O sesiune nouă poate apărea atunci când este folosit un alt browser, când contul este accesat dintr-o fereastră incognito sau când este acordat accesul unei aplicații la datele contului.
Nici ora ultimei activități nu indică întotdeauna momentul în care cineva a folosit efectiv dispozitivul. Sincronizarea automată a aplicațiilor Google, inclusiv Gmail sau Calendar, poate actualiza această informație în fundal. În plus, locația afișată nu este neapărat una exactă. Prin urmare, o conexiune care pare necunoscută trebuie verificată înainte de a fi considerată suspectă.
Cum elimini un dispozitiv necunoscut din contul Google
Dacă a fost identificat un telefon, calculator sau o sesiune care nu ar trebui să mai aibă acces la cont, conexiunea poate fi întreruptă de la distanță. Din lista „Dispozitivele tale”, trebuie selectată înregistrarea respectivă, apoi opțiunea „Deconectare” („Sign out”).
În cazul în care apar mai multe sesiuni cu același nume de dispozitiv, Google recomandă verificarea fiecăreia. Dacă există îndoieli că toate conexiunile aparțin echipamentelor proprii, pot fi deconectate toate sesiunile respective. Acestea vor necesita o nouă autentificare pentru a putea accesa din nou contul.
După deconectare, dispozitivul nu mai are acces la contul Google prin sesiunea respectivă. În listă poate rămâne însă o înregistrare marcată drept „Deconectat”, ceea ce nu înseamnă că echipamentul este încă autentificat.
Ce faci dacă bănuiești că altcineva ți-a accesat contul
Dacă apare un dispozitiv pe care nu îl recunoști sau sunt observate activități suspecte, este recomandată verificarea secțiunii „Activitate recentă de securitate” din contul Google. Acolo pot fi analizate evenimente precum autentificările noi, modificările parolei sau alte acțiuni care țin de securitatea contului.
Dacă există indicii că accesul nu a fost autorizat, parola trebuie schimbată, iar verificarea în doi pași ar trebui activată dacă nu este deja folosită. Este important să fie verificate și metodele de recuperare a contului, precum adresa de e-mail și numărul de telefon asociate, pentru a confirma că nu au fost modificate fără acordul proprietarului.
Google oferă și o procedură dedicată conturilor compromise, prin care pot fi parcurși pașii necesari pentru securizarea accesului. Aceasta poate fi găsită în pagina oficială de asistență.
Verificarea periodică a dispozitivelor conectate este utilă mai ales atunci când un cont Google este folosit pe mai multe telefoane și calculatoare sau a fost accesat cândva de pe un echipament împrumutat. În câteva minute pot fi identificate sesiunile care nu mai sunt necesare și poate fi limitat accesul la e-mailuri, fotografii, documente și alte informații personale.