Chrome pentru Android are patru versiuni. Ce diferențe există și pe care ar trebui să o instalezi

Chrome Stable este alegerea potrivită pentru utilizarea de zi cu zi

Versiunea Stable este browserul pe care îl găsesc cei mai mulți oameni în Google Play și varianta recomandată pentru navigarea obișnuită. Aceasta trece prin mai multe etape de testare înainte de a ajunge la public, iar funcțiile noi sunt verificate pentru a reduce riscul apariției unor probleme, scrie How to Geek.

Stable primește actualizări regulate, care includ funcții noi, corecturi de erori și îmbunătățiri de securitate. Din acest motiv, este alegerea potrivită pentru cei care folosesc Chrome pentru accesarea site-urilor, autentificarea în conturi, cumpărături online sau alte activități în care un browser instabil ar putea crea neplăceri.

Principalul dezavantaj este că noutățile ajung aici mai târziu decât în celelalte versiuni. Funcțiile aflate încă în dezvoltare trebuie să treacă prin etapele de testare înainte de a fi incluse în varianta destinată tuturor. Pentru majoritatea celor care vor pur și simplu un browser care funcționează fără surprize, acest compromis este unul rezonabil.

Chrome Beta oferă acces mai devreme la funcțiile noi

Chrome Beta se adresează celor care vor să încerce noutățile înainte ca acestea să ajungă în versiunea Stable. Este o etapă intermediară în procesul de dezvoltare, în care Google testează funcțiile care ar putea fi incluse ulterior în browserul principal.

Față de Canary și Dev, versiunea Beta este mai bine verificată și, în general, mai stabilă. Totuși, fiind o versiune aflată încă în testare, poate avea erori sau comportamente neașteptate. Unele funcții pot fi modificate înainte de lansarea oficială sau pot dispărea dacă Google decide să nu le mai dezvolte.

Această variantă este potrivită pentru cei curioși să vadă ce pregătește Google, fără să accepte toate riscurile asociate versiunilor foarte experimentale. Poate fi folosită în paralel cu Chrome Stable, astfel încât browserul obișnuit să rămână disponibil dacă apar probleme în Beta.

Chrome Dev și Canary sunt destinate celor care vor să testeze funcții experimentale

Chrome Dev se află mai aproape de începutul procesului de dezvoltare. Versiunea primește modificări mai devreme decât Beta și permite testarea unor funcții la care echipa Google încă lucrează. Actualizările sunt frecvente, de regulă una sau două pe săptămână, însă acest ritm vine cu un risc mai mare de erori.