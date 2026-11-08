Chrome pentru Android are patru versiuni. Ce diferențe există și pe care ar trebui să o instalezi
Google Chrome este browserul instalat implicit pe multe telefoane Android, dar aplicația disponibilă în Play Store nu este singura variantă. Google oferă patru versiuni diferite ale browserului: Stable, Beta, Dev și Canary. Toate au la bază aceeași platformă, însă se diferențiază prin noutățile disponibile, nivelul de testare și riscul de a întâmpina erori.
Cele patru variante pot fi instalate simultan pe același telefon, fără să se suprascrie una pe alta. Fiecare are propria pictogramă, propriile file deschise, propriul istoric și propriile setări. În plus, conectarea la același cont Google permite sincronizarea unor informații precum marcajele și parolele. Alegerea depinde de cât de mult contează stabilitatea browserului și de interesul pentru funcțiile care nu au ajuns încă la versiunea publică.
Chrome Stable este alegerea potrivită pentru utilizarea de zi cu zi
Versiunea Stable este browserul pe care îl găsesc cei mai mulți oameni în Google Play și varianta recomandată pentru navigarea obișnuită. Aceasta trece prin mai multe etape de testare înainte de a ajunge la public, iar funcțiile noi sunt verificate pentru a reduce riscul apariției unor probleme, scrie How to Geek.
Stable primește actualizări regulate, care includ funcții noi, corecturi de erori și îmbunătățiri de securitate. Din acest motiv, este alegerea potrivită pentru cei care folosesc Chrome pentru accesarea site-urilor, autentificarea în conturi, cumpărături online sau alte activități în care un browser instabil ar putea crea neplăceri.
Principalul dezavantaj este că noutățile ajung aici mai târziu decât în celelalte versiuni. Funcțiile aflate încă în dezvoltare trebuie să treacă prin etapele de testare înainte de a fi incluse în varianta destinată tuturor. Pentru majoritatea celor care vor pur și simplu un browser care funcționează fără surprize, acest compromis este unul rezonabil.
Chrome Beta oferă acces mai devreme la funcțiile noi
Chrome Beta se adresează celor care vor să încerce noutățile înainte ca acestea să ajungă în versiunea Stable. Este o etapă intermediară în procesul de dezvoltare, în care Google testează funcțiile care ar putea fi incluse ulterior în browserul principal.
Față de Canary și Dev, versiunea Beta este mai bine verificată și, în general, mai stabilă. Totuși, fiind o versiune aflată încă în testare, poate avea erori sau comportamente neașteptate. Unele funcții pot fi modificate înainte de lansarea oficială sau pot dispărea dacă Google decide să nu le mai dezvolte.
Această variantă este potrivită pentru cei curioși să vadă ce pregătește Google, fără să accepte toate riscurile asociate versiunilor foarte experimentale. Poate fi folosită în paralel cu Chrome Stable, astfel încât browserul obișnuit să rămână disponibil dacă apar probleme în Beta.
Chrome Dev și Canary sunt destinate celor care vor să testeze funcții experimentale
Chrome Dev se află mai aproape de începutul procesului de dezvoltare. Versiunea primește modificări mai devreme decât Beta și permite testarea unor funcții la care echipa Google încă lucrează. Actualizările sunt frecvente, de regulă una sau două pe săptămână, însă acest ritm vine cu un risc mai mare de erori.
Browserul poate avea probleme de funcționare, iar unele funcții pot fi incomplete sau se pot comporta diferit de la o actualizare la alta. Chrome Dev este mai potrivit pentru dezvoltatori și pentru cei care vor să experimenteze cu cele mai recente modificări, nu pentru cineva care caută în primul rând stabilitate.
Canary este versiunea cea mai experimentală dintre cele patru. Numele face trimitere la canarul folosit odinioară în mine pentru detectarea gazelor periculoase: în cazul browserului, această variantă este printre primele care arată dacă o modificare nouă provoacă probleme. Primește actualizări aproape zilnic, iar acestea sunt supuse unui nivel redus de testare înainte de distribuire.
În Canary pot apărea funcții care nu vor ajunge niciodată în versiunea publică. Unele sunt promițătoare, altele sunt încă neterminate, iar anumite actualizări pot provoca blocarea aplicației sau pot afecta accesarea unor site-uri. Tocmai de aceea, Google nu recomandă folosirea acestei versiuni ca browser principal.
Ce versiune de Chrome ar trebui instalată pe telefonul Android
Alegerea depinde de modul în care este folosit browserul. Chrome Stable rămâne opțiunea potrivită pentru majoritatea oamenilor, deoarece oferă cel mai bun echilibru între funcții, securitate și stabilitate. Nu este nevoie să fie instalate versiuni experimentale doar pentru a obține o experiență mai bună la navigare.
Chrome Beta este o alternativă pentru cei care vor să testeze mai devreme funcțiile noi, dar preferă o variantă verificată mai atent decât Dev sau Canary. Chrome Dev se adresează celor interesați de schimbările aflate în lucru, în timp ce Canary este destinat în special experimentelor și testării celor mai recente modificări.
Un avantaj este că versiunile nu se exclud reciproc. Chrome Stable poate rămâne browserul folosit zilnic, în timp ce Beta, Dev sau Canary pot fi instalate separat pentru testare. Astfel, o eroare apărută într-o versiune experimentală nu afectează automat aplicația principală.