VIDEO | Chinezii au un robot umanoid care se mișcă atât de natural, încât mulți au crezut că e un om costumat. Ce poate face noua versiune IRON
IRON are un mers și o siluetă atât de apropiate de cele umane, încât XPeng a ajuns să-i deschidă învelișul în fața publicului pentru a demonstra că înăuntru nu se ascunde o persoană. Robotul companiei chineze, cunoscută pentru mașinile electrice, a atras atenția tocmai prin felul în care își coordonează pașii și mișcările corpului.
Acum, XPeng a prezentat o nouă versiune, la evenimentul AI Day din 25 noiembrie, desfășurat la Guangzhou. Compania anunță că IRON va începe să se pregătească pentru rolul de asistent în magazine în 2027, unde ar urma să întâmpine clienții și să ofere informații despre produse.
De ce a părut un om costumat în robot
Comparația vine din noiembrie 2025, când imaginile cu generația anterioară au provocat neîncredere pe rețelele sociale. Postura, mișcarea șoldurilor și felul în care pășea au făcut ca unii dintre cei care urmăreau demonstrația să creadă că pe scenă se află un actor. Asemănarea nu ținea doar de forma corpului, ci și de mișcările care păreau prea naturale pentru un robot.
XPeng a răspuns printr-o demonstrație neobișnuită: inginerii au deschis învelișul lui IRON, lăsând mecanismele la vedere. În clipul publicat atunci de producător, acoperirea unui picior este tăiată pentru a arăta structura din interior. Episodul aparține prezentării de anul trecut, nu lansării din această săptămână.
Ce tehnologie îl ajută să se miște atât de natural
Noua versiune are 76 de grade de libertate, inclusiv câte 21 pentru fiecare mână. Termenul descrie posibilitățile de mișcare independentă ale mecanismelor sale, nu numărul de articulații. Pentru mâini, această mobilitate permite gesturi mai fine și manipularea obiectelor.
XPeng descrie, într-un comunicat despre noul IRON, peste 1.500 de puncte de detectare a atingerii și trei cipuri AI Turing. Senzorii îi permit robotului să detecteze contactul și să ajusteze forța aplicată când manevrează un obiect, explică producătorul.
Sistemul AI împarte activitatea în trei etape: înțelegerea cerinței și stabilirea pașilor necesari, reacția la ce se întâmplă în jur și controlul efectiv al corpului. Astfel, o comandă verbală trebuie transformată într-o succesiune de mișcări, ținând cont de obstacole și de obiectele din apropiere.
Când ar putea ajunge IRON în magazine
După pornirea liniei dedicate de asamblare în septembrie, XPeng programează producția de serie pentru ianuarie 2027. Pregătirea roboților în magazinele proprii ar urma să înceapă în primul trimestru, iar lansarea publică este vizată pentru trimestrul al doilea. Acestea sunt termenele anunțate de companie.
Producătorul spune că IRON poate primi sarcini prin voce sau printr-o aplicație, se poate deplasa autonom și poate reveni singur la încărcare. Obiectivul de disponibilitate permanentă include aceste pauze de alimentare; nu înseamnă că bateria ține 24 de ore fără întrerupere.
Modelul comercial propus combină vânzarea robotului cu abonamente pentru software și servicii. Primele utilizări anunțate sunt în spații comerciale, pentru activități precum întâmpinarea clienților și prezentarea produselor. Cât de bine se descurcă IRON într-o zi obișnuită de lucru va putea fi evaluat odată cu aceste implementări.