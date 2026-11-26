De ce a părut un om costumat în robot

Comparația vine din noiembrie 2025, când imaginile cu generația anterioară au provocat neîncredere pe rețelele sociale. Postura, mișcarea șoldurilor și felul în care pășea au făcut ca unii dintre cei care urmăreau demonstrația să creadă că pe scenă se află un actor. Asemănarea nu ținea doar de forma corpului, ci și de mișcările care păreau prea naturale pentru un robot.

XPeng a răspuns printr-o demonstrație neobișnuită: inginerii au deschis învelișul lui IRON, lăsând mecanismele la vedere. În clipul publicat atunci de producător, acoperirea unui picior este tăiată pentru a arăta structura din interior. Episodul aparține prezentării de anul trecut, nu lansării din această săptămână.

Ce tehnologie îl ajută să se miște atât de natural

Noua versiune are 76 de grade de libertate, inclusiv câte 21 pentru fiecare mână. Termenul descrie posibilitățile de mișcare independentă ale mecanismelor sale, nu numărul de articulații. Pentru mâini, această mobilitate permite gesturi mai fine și manipularea obiectelor.

XPeng descrie, într-un comunicat despre noul IRON, peste 1.500 de puncte de detectare a atingerii și trei cipuri AI Turing. Senzorii îi permit robotului să detecteze contactul și să ajusteze forța aplicată când manevrează un obiect, explică producătorul.

Sistemul AI împarte activitatea în trei etape: înțelegerea cerinței și stabilirea pașilor necesari, reacția la ce se întâmplă în jur și controlul efectiv al corpului. Astfel, o comandă verbală trebuie transformată într-o succesiune de mișcări, ținând cont de obstacole și de obiectele din apropiere.