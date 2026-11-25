Uber testează curse în care călătoria este filmată automat. Cum pot refuza înregistrarea pasagerii și șoferii
Uber testează în Statele Unite o nouă categorie de curse în care înregistrarea video este activată de la început. Opțiunea, numită „Recorded Rides”, va putea fi selectată direct din aplicație și este gândită în special pentru deplasările de noapte sau pentru cursele comandate pentru adolescenți.
Înregistrarea este realizată cu ajutorul camerei frontale a telefonului șoferului, care filmează pe durata călătoriei. Compania susține că măsura face parte din eforturile de îmbunătățire a siguranței, însă atât șoferii, cât și pasagerii pot refuza folosirea funcției.
Testul a început în patru orașe americane: Baltimore, Raleigh, Indianapolis și St. Louis. Uber intenționează să extindă treptat disponibilitatea opțiunii și în alte zone, scrie TechCrunch.
Cum funcționează cursele Uber înregistrate video
Noua categorie apare în aplicație sub denumirea „Recorded Rides”. Spre deosebire de o cursă obișnuită, aceasta presupune că șoferul a activat funcția „Record My Ride”, care folosește camera frontală a telefonului pentru a înregistra întreaga deplasare.
Pasagerii pot vedea înainte de a comanda cursa că aceasta presupune înregistrare video. Astfel, opțiunea nu este prezentată ca o funcție ascunsă, activată fără ca persoana transportată să fie informată.
Programul-pilot se desfășoară momentan în Baltimore, Raleigh, Indianapolis și St. Louis. Uber nu a anunțat un calendar exact pentru extinderea serviciului, dar a precizat că intenționează să îl introducă și în alte localități.
Compania testează această variantă în special pentru cursele comandate târziu în noapte și pentru deplasările adolescenților. Înregistrările ar putea oferi informații suplimentare în cazul unor incidente sau al unor sesizări privind comportamentul celor implicați în călătorie.
Șoferii și pasagerii pot refuza filmarea
Deși funcția este asociată cu această categorie de curse, înregistrarea nu este obligatorie pentru toate deplasările. Șoferii pot dezactiva opțiunea „Record My Ride” din secțiunea de setări a aplicației Uber.
Pasagerii au, la rândul lor, posibilitatea de a refuza înregistrarea. Aceștia primesc o notificare în aplicație prin care li se solicită acordul pentru filmarea călătoriei și pot respinge solicitarea.
Prin urmare, sistemul presupune acordul ambelor părți, iar simpla existență a opțiunii în aplicație nu înseamnă că toate cursele Uber vor fi înregistrate video. Deocamdată, testarea este limitată la cele patru orașe americane menționate de companie.
Rămân însă importante detaliile privind gestionarea materialelor video, inclusiv perioada de păstrare, persoanele care pot avea acces la înregistrări și condițiile în care acestea pot fi folosite. Informațiile disponibile despre test nu oferă toate aceste clarificări.
Uber testează și înregistrarea automată în cazul unor incidente
Noua categorie de curse face parte dintr-o serie mai amplă de experimente prin care Uber încearcă să folosească înregistrările audio și video pentru siguranța călătoriilor. Compania a testat anterior înregistrarea audio pentru anumite curse de noapte, în unele orașe americane.
În august 2026, platforma a introdus și o funcție de transmisie video în direct pentru cursele comandate prin conturile adolescenților. Aceasta reprezintă o abordare diferită față de înregistrarea realizată cu telefonul șoferului, dar urmărește tot creșterea nivelului de supraveghere și siguranță în timpul deplasării.
Uber mai testează un sistem care poate porni înregistrarea atunci când aplicația detectează că mașina se abate de la traseul stabilit sau când există indicii că vehiculul ar fi fost implicat într-un accident. În acest caz, activarea ar fi legată de identificarea unei situații neobișnuite în timpul cursei.