Testul a început în patru orașe americane: Baltimore, Raleigh, Indianapolis și St. Louis. Uber intenționează să extindă treptat disponibilitatea opțiunii și în alte zone, scrie TechCrunch.

Cum funcționează cursele Uber înregistrate video

Noua categorie apare în aplicație sub denumirea „Recorded Rides”. Spre deosebire de o cursă obișnuită, aceasta presupune că șoferul a activat funcția „Record My Ride”, care folosește camera frontală a telefonului pentru a înregistra întreaga deplasare.

Pasagerii pot vedea înainte de a comanda cursa că aceasta presupune înregistrare video. Astfel, opțiunea nu este prezentată ca o funcție ascunsă, activată fără ca persoana transportată să fie informată.

Programul-pilot se desfășoară momentan în Baltimore, Raleigh, Indianapolis și St. Louis. Uber nu a anunțat un calendar exact pentru extinderea serviciului, dar a precizat că intenționează să îl introducă și în alte localități.

Compania testează această variantă în special pentru cursele comandate târziu în noapte și pentru deplasările adolescenților. Înregistrările ar putea oferi informații suplimentare în cazul unor incidente sau al unor sesizări privind comportamentul celor implicați în călătorie.

Șoferii și pasagerii pot refuza filmarea

Deși funcția este asociată cu această categorie de curse, înregistrarea nu este obligatorie pentru toate deplasările. Șoferii pot dezactiva opțiunea „Record My Ride” din secțiunea de setări a aplicației Uber.

Pasagerii au, la rândul lor, posibilitatea de a refuza înregistrarea. Aceștia primesc o notificare în aplicație prin care li se solicită acordul pentru filmarea călătoriei și pot respinge solicitarea.