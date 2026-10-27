Cum folosesc băncile din România inteligența artificială pentru a depista tentativele de fraudă

Ce date analizează sistemele de inteligență artificială

Când o persoană se conectează în aplicația bancară, confirmă un transfer sau modifică anumite setări, sistemul poate analiza mai mulți indicatori pentru a identifica activități neobișnuite. Printre aceștia se numără frecvența autentificărilor, istoricul dispozitivului, momentul efectuării operațiunilor și informațiile geografice disponibile.

Datele sunt corelate pentru calcularea unui scor de risc. Dacă acesta depășește un prag prestabilit, sistemul generează o alertă în timp aproape real, iar activitatea poate fi verificată suplimentar.

O astfel de abordare poate ajuta la identificarea unor schimbări subtile de comportament, care nu se încadrează în tiparele de fraudă cunoscute. Un telefon compromis poate deveni o cale de acces către contul bancar, iar identificarea timpurie a semnalelor de risc poate oferi băncii mai mult timp pentru a evalua situația.

De ce nu sunt suficiente regulile clasice antifraudă

Multe sisteme de securitate se bazează pe reguli stabilite în avans, rapoarte analizate ulterior și investigații declanșate după apariția unor indicii de fraudă. Aceste mecanisme rămân importante, dar pot să nu identifice toate variațiile comportamentale folosite în tentativele de atac.

Inteligența artificială poate analiza simultan mai mulți indicatori și poate semnala combinații de date care ar trece neobservate dacă fiecare ar fi verificată separat. Modelul funcționează alături de regulile tradiționale, nu în locul lor.

Proiectul din România a pornit de la mecanismul de autentificare strictă a clienților, cunoscut drept Strong Customer Authentication (SCA). Acesta presupune verificări suplimentare pentru anumite operațiuni sensibile, conform cerințelor de reglementare. Datele generate în timpul autentificării pot oferi indicii utile și pentru evaluarea riscurilor de securitate.

Potrivit lui Vikram Tikoo, directorul de tehnologie al Salt Bank, primele rezultate ale implementării au indicat o creștere de aproximativ 60% a capacității de detectare a activităților suspecte și o reducere cu 30% a alertelor fals pozitive. Comunicatul nu precizează perioada de măsurare sau volumul de tranzacții analizate pentru calcularea acestor indicatori.