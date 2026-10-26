Browserul care ar putea înlocui Chrome și Arc, fără inteligență artificială. Zen Browser promite o experiență mai simplă, gratuită și orientată spre confidențialitate

Potrivit unei analize publicate de The Verge, Zen Browser preia unele dintre cele mai apreciate funcții ale Arc, eliminând în același timp elementele considerate inutile de utilizatorii care își doresc doar o experiență de navigare eficientă. Jurnalistul Terrence O’Brien, care a testat browserul, susține că a renunțat la Arc în favoarea Zen și că, în ciuda anumitor limitări, noua alternativă i se potrivește mai bine.

Zen Browser preia cele mai bune funcții ale Arc, dar renunță la AI

Arc a devenit cunoscut datorită unei abordări diferite asupra navigării pe internet. În locul filelor clasice poziționate în partea superioară a ferestrei, browserul a introdus o bară laterală, spații de lucru separate și numeroase opțiuni de personalizare.

Zen Browser adoptă o filosofie asemănătoare. Interfața include file verticale, site-uri fixate permanent și posibilitatea organizării activităților în spații de lucru independente, denumite Workspaces.

Astfel, paginile folosite pentru serviciu pot fi separate de cele destinate cumpărăturilor, divertismentului sau proiectelor personale, fără să fie necesară deschiderea mai multor browsere.

Una dintre funcțiile apreciate este Glance, care permite deschiderea temporară a unui link într-o fereastră suprapusă peste pagina curentă. Aceasta poate fi utilă atunci când sunt comparate produse, consultate informații sau verificate rapid anumite pagini, fără pierderea contextului.

Browserul oferă și o bară de comandă accesibilă prin combinația Ctrl+T pe Windows sau Command+T pe macOS. Aceasta permite deschiderea unei pagini, căutarea printre filele existente sau utilizarea unor extensii.

Zen pune la dispoziție și Zen Mods, un sistem de personalizare prin care utilizatorii pot modifica aspectul interfeței și anumite comportamente ale browserului.

Diferența majoră față de numeroși concurenți este lipsa unui asistent AI integrat. Zen nu încearcă să navigheze autonom, să execute cumpărături sau să analizeze activitatea utilizatorului printr-un agent conversațional.

Această alegere contrastează cu direcția industriei. De exemplu, Google dezvoltă funcții care transformă Chrome într-un agent AI capabil să navigheze și să efectueze sarcini online.

De ce dispariția Arc ar putea aduce mai mulți utilizatori către Zen

Popularitatea Zen Browser ar putea crește în contextul închiderii Arc, programată pentru 22 decembrie 2026.

The Browser Company, dezvoltatorul Arc, a fost achiziționată de Atlassian în 2025, pentru aproximativ 610 milioane de dolari. Compania și-a orientat ulterior resursele către Dia, un browser construit în jurul inteligenței artificiale.

Arc a continuat să primească actualizări de întreținere, însă dezvoltarea funcțiilor noi a fost abandonată, iar compania a anunțat în cele din urmă închiderea aplicației.

Pentru persoanele care apreciau organizarea filelor și aspectul minimalist al Arc, Zen poate reprezenta o alternativă familiară.

Un avantaj important este faptul că Zen Browser este construit pe tehnologia Mozilla Firefox, nu pe Chromium, motorul utilizat de Chrome, Edge și numeroase alte browsere.

Acest lucru permite folosirea extensiilor compatibile cu Firefox și oferă o alternativă tehnologică într-o piață dominată de produsele construite pe infrastructura Google.

De altfel, Mozilla încearcă să atragă noi utilizatori Firefox prin modificări de design și printr-un control mai mare asupra funcțiilor AI.

Zen este disponibil gratuit și este dezvoltat ca proiect open-source, fiind susținut prin contribuțiile comunității și donații.

Dezvoltatorii promovează confidențialitatea drept una dintre valorile principale ale proiectului. Totuși, lipsa inteligenței artificiale integrate nu garantează automat anonimatul online, iar protecția datelor depinde în continuare de setările browserului, extensiile instalate și site-urile accesate.

Zen Browser are și limitări importante. Netflix și alte servicii de streaming nu funcționează

În ciuda avantajelor, Zen Browser nu este încă o alternativă perfectă pentru toate categoriile de utilizatori.

Una dintre cele mai importante limitări semnalate de The Verge este lipsa suportului pentru redarea anumitor tipuri de conținut protejat prin DRM, tehnologia utilizată de platformele de streaming pentru a controla accesul la filme, seriale și muzică.

Din acest motiv, servicii precum Netflix, Disney+, HBO și Spotify nu pot fi utilizate corespunzător în Zen Browser, în configurația disponibilă la momentul analizei.

Echipa de dezvoltare încearcă să obțină o licență Widevine de la Google, necesară pentru redarea anumitor materiale protejate. Până atunci, utilizatorii care urmăresc filme și seriale pe aceste platforme trebuie să păstreze un alt browser compatibil.

Există și alte limitări. Pentru anumite aplicații muzicale care folosesc tehnologia Web MIDI, compatibilitatea este mai redusă decât în Chrome, deoarece Zen moștenește unele restricții ale platformei Firefox.

În plus, sistemul de personalizare a paginilor web nu este la fel de accesibil precum funcția Boosts din Arc, chiar dacă Zen a introdus o opțiune asemănătoare.

Pe de altă parte, proiectul a evoluat considerabil față de versiunile sale inițiale, care erau afectate de erori și probleme de stabilitate.

Interesul pentru browsere alternative este tot mai mare, inclusiv în România. Recent, Playtech a prezentat Cronos, un browser dezvoltat la Iași, care promite protecția datelor și funcții AI executate local.

Zen Browser se diferențiază însă tocmai prin faptul că nu încearcă să transforme navigarea pe internet într-o experiență dominată de inteligența artificială.

Pentru cei care caută organizarea și designul Arc, dar preferă un instrument gratuit, personalizabil și fără asistenți AI integrați, Zen poate fi o alternativă interesantă. Pentru utilizatorii care depind de serviciile de streaming sau de compatibilitatea completă cu aplicațiile web, limitările actuale rămân însă un argument important în favoarea browserelor consacrate.

Zen Browser poate fi descărcat de pe site-ul oficial al proiectului.