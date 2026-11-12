SelfPay și Salt Bank anunță un parteneriat prin care clienții pot depune cash în conturile Salt Bank

Două opțiuni care acum merg împreună: bankingul digital și numerarul.

Tot mai multe servicii bancare sunt disponibile direct pe telefon, iar plățile digitale fac deja parte din viața de zi cu zi. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu mai folosesc numerar. Și nici că trebuie să aleagă între cash și banking digital.

Pornind de la această idee, SelfPay și Salt Bank au găsit o soluție prin care cele două pot funcționa împreună. Clienții Salt Bank se bucură în continuare de o experiență bancară 100% digitală, dar au și posibilitatea de a depune numerar în conturi prin rețeaua SelfPay.

Pentru clienții Salt Bank, asta înseamnă încă o modalitate simplă de a-și alimenta conturile. Pentru SelfPay, parteneriatul este un nou pas în dezvoltarea serviciilor oferite prin rețeaua sa și în colaborarea cu băncile și instituțiile financiare.

„Infrastructura SelfPay reprezintă un activ strategic, care susține dezvoltarea serviciilor financiare și bancare și extinde accesul la acestea pentru milioane de români. Parteneriatul cu Salt Bank demonstrează cum cea mai extinsă infrastructură fizică de plată din România poate completa un model de banking 100% digital, generând noi oportunități pentru ambele companii și beneficii concrete pentru utilizatori. Aceasta este direcția în care ne dorim să dezvoltăm SelfPay: ca partener strategic pentru instituțiile financiare și bancare, contribuind la construirea unui ecosistem mai accesibil, mai conectat și mai incluziv”, a declarat Adrian Badea, CEO SelfPay.

„La Salt, facem «Banking, dar cum vrei tu». Adică simplu, rapid și digital. Dar «cum vrei tu» mai înseamnă ceva. Să ai opțiuni. Și dacă oamenii vor să folosească și cash, de ce nu? Așa că, împreună cu SelfPay, am găsit o soluție prin care pot face banking digital, dar pot folosi și cash atunci când au nevoie. Pentru că digital, cash sau amândouă. Important e să fie «cum vrei tu»”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Peste 15.000 de Stații de Plată SelfPay, în toată România

SelfPay are peste 15.000 de Stații de Plată în peste 4.400 de localități din România. Prin această rețea, milioane de oameni pot folosi peste 300 de servicii, de la plata facturilor, taxelor, impozitelor, amenzilor și ratelor, până la reîncărcări electronice și servicii auto.

Pe lângă Stațiile de Plată, SelfPay are și aplicația mobilă SelfPay Now, prin care utilizatorii au acces la peste 200 de servicii digitale. Printre acestea se numără și depunerea instant de numerar pe card, folosind Stațiile de Plată SelfPay.