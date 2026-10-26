Inteligența artificială nu aduce profitul promis companiilor. Economistul unui gigant financiar american: investițiile uriașe în AI nu se văd în rezultate

Potrivit TechCrunch, Torsten Slok, economistul-șef al companiei americane de investiții Apollo Global Management, a analizat evoluția veniturilor generate de fiecare angajat și a marjelor de profit în rândul marilor corporații americane. Concluzia sa este surprinzător de pesimistă: în ciuda investițiilor masive în inteligență artificială, companiile din afara sectorului tehnologic nu prezintă deocamdată dovezi clare ale unor câștiguri financiare semnificative.

Marile companii investesc în AI, dar productivitatea nu crește vizibil

Analiza realizată de Torsten Slok pornește de la o comparație între două grupuri de companii listate la bursă.

Primul este format din cele șapte mari companii tehnologice americane, cunoscute drept „Magnificent Seven”: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla.

Al doilea grup, denumit S&P 493, cuprinde restul companiilor din indicele S&P 500, după excluderea celor șapte giganți.

Diferența dintre cele două categorii este semnificativă. În cazul marilor companii tehnologice, veniturile generate per angajat au crescut, iar marjele de profit au înregistrat o evoluție pozitivă.

În schimb, pentru celelalte 493 de companii, indicatorii analizați au rămas relativ constanți. Cu alte cuvinte, investițiile în inteligență artificială nu sunt însoțite, la nivel agregat, de o creștere evidentă a eficienței economice.

În analiza publicată pe site-ul Apollo Global Management, Slok susține că tehnologia nu a produs încă beneficiile financiare așteptate în economia corporativă americană din afara sectorului tech.

Acest lucru nu înseamnă că niciuna dintre cele 493 de companii nu a obținut rezultate pozitive datorită AI. Datele analizate reflectă evoluția medie a grupului și nu permit identificarea contribuției exacte a inteligenței artificiale la rezultatele fiecărei firme.

Totuși, concluzia pune sub semnul întrebării una dintre cele mai repetate promisiuni ale industriei: aceea că introducerea AI în activitățile zilnice va produce rapid creșteri spectaculoase ale productivității.

De ce AI nu reușește să transforme automat eficiența în profit

Economistul Apollo consideră că una dintre problemele fundamentale este diferența dintre capacitatea inteligenței artificiale de a procesa informații și abilitatea companiilor de a transforma această capacitate în rezultate comerciale.

Un sistem AI poate genera texte, analiza documente, scrie cod sau rezuma rapoarte într-un timp mult mai scurt decât un angajat. Însă faptul că o sarcină este executată mai repede nu înseamnă automat că firma obține venituri mai mari.

În activitatea unei companii, deciziile implică mult mai mult decât prelucrarea datelor. Contează relațiile cu clienții, reputația, cultura organizațională, încrederea și capacitatea conducerii de a evalua situații complexe.

Slok consideră că inteligența artificială poate funcționa foarte bine ca instrument de calcul și analiză, dar nu înțelege în mod autentic responsabilitatea, încrederea sau compromisurile etice care influențează deciziile de afaceri.

De asemenea, introducerea AI implică propriile costuri. Companiile trebuie să plătească abonamente, infrastructură, integrarea sistemelor și pregătirea angajaților. În anumite situații, rezultatele generate automat necesită verificări și corecturi, ceea ce reduce economiile de timp anticipate.

Concluziile economistului sunt în concordanță cu alte cercetări recente. Așa cum Playtech a relatat anterior, un studiu McKinsey arăta că numai 6% dintre companiile analizate obțineau beneficii financiare importante din utilizarea AI.

Același studiu indica însă că numeroși angajați consideră instrumentele AI utile pentru activitatea individuală. Diferența dintre productivitatea percepută și profitul efectiv al organizației rămâne una dintre marile provocări ale adoptării tehnologiei.

Entuziasmul pentru AI se lovește de realitatea din companii

Analiza Apollo apare într-un moment în care marile corporații încearcă să integreze inteligența artificială în aproape toate departamentele, de la marketing și servicii pentru clienți până la contabilitate, resurse umane și dezvoltare software.

În multe cazuri, implementarea este prezentată drept o oportunitate de reducere a costurilor și de reorganizare a forței de muncă. Totuși, beneficiile nu sunt întotdeauna evidente pentru angajații care trebuie să utilizeze noile instrumente.

Un studiu Glassdoor, prezentat anterior de Playtech, a arătat că tot mai mulți angajați reclamă presiunea de a folosi AI la serviciu, chiar și în situațiile în care tehnologia nu le simplifică activitatea.

Mai mult, utilizarea intensă a instrumentelor AI poate produce efecte neașteptate. O cercetare prezentată în Harvard Business Review a identificat fenomenul numit „AI brain fry”, o formă de oboseală cognitivă asociată suprasolicitării provocate de gestionarea simultană a mai multor sisteme inteligente.

Aceste constatări nu demonstrează că inteligența artificială este inutilă pentru companii. Ele sugerează însă că simpla introducere a tehnologiei nu garantează rezultate economice mai bune.

De asemenea, analiza Apollo nu poate stabili că AI este cauza stagnării indicatorilor economici. Marjele de profit și veniturile per angajat sunt influențate de numeroși factori, inclusiv inflație, cerere, costurile salariale, investiții și particularitățile fiecărui sector.

Este posibil ca unele beneficii ale automatizării să apară cu întârziere, după ce organizațiile își adaptează procesele și reușesc să integreze tehnologia în activitățile esențiale.

Cu toate acestea, mesajul economistului este clar: promisiunile despre transformarea economiei prin inteligență artificială trebuie evaluate în raport cu rezultatele financiare concrete, nu doar cu sumele investite sau cu numărul companiilor care declară că folosesc AI.

În prezent, avantajele economice vizibile par concentrate în special în rândul marilor companii tehnologice. Pentru restul mediului corporativ, provocarea rămâne transformarea unei tehnologii impresionante într-un instrument care contribuie efectiv la creșterea veniturilor și a profitabilității.