Cum generezi subtitrări automate în CapCut pe telefon

Pentru a începe, trebuie instalată aplicația CapCut pe un telefon cu Android sau iOS. După deschiderea acesteia, se selectează opțiunea pentru crearea unui proiect nou și se alege videoclipul din memoria dispozitivului. Materialul este încărcat în editor, unde pot fi făcute și alte modificări, precum tăierea unor secvențe sau ajustarea imaginii.

Următorul pas este accesarea funcției „Captions” sau „Subtitrări”, în funcție de limba interfeței. Din meniul afișat trebuie aleasă opțiunea „Auto Captions” sau „Subtitrări automate”. Aplicația va solicita selectarea limbii în care se vorbește în înregistrare. Este important ca aceasta să fie aleasă corect, deoarece recunoașterea vocală pornește de la limba indicată.

După confirmarea setărilor, se apasă butonul de generare. CapCut analizează sunetul și creează automat fragmente de text, pe care le poziționează în momentele corespunzătoare din videoclip. Durata procesării depinde de lungimea materialului și de performanța dispozitivului.

Cum corectezi și personalizezi textul generat

Subtitrările automate nu sunt întotdeauna perfecte. Numele proprii, termenii tehnici, cuvintele rostite repede sau replicile acoperite de zgomot de fundal pot fi recunoscute greșit. De aceea, verificarea textului rămâne o etapă importantă, chiar dacă aplicația a făcut cea mai mare parte a muncii.

În CapCut, fiecare fragment de subtitrare poate fi selectat individual. Astfel, un cuvânt greșit poate fi înlocuit, iar textul poate fi ajustat dacă nu corespunde exact cu ceea ce se aude în înregistrare. Pot fi modificate și momentele în care apare sau dispare fiecare replică, pentru ca textul să rămână sincronizat cu vocea.

Aplicația permite și personalizarea aspectului. Se pot schimba fontul, dimensiunea literelor, culoarea și poziția subtitrărilor pe ecran. Pentru videoclipurile publicate pe rețelele sociale, un text suficient de mare și cu un contrast bun față de imagine este mai ușor de citit pe telefon. Este recomandată evitarea unor efecte prea încărcate, care pot distrage atenția de la conținut.

Cum creezi subtitrări și pe calculator sau direct în browser

Cei care preferă să lucreze pe un ecran mai mare pot folosi CapCut Desktop, disponibil pentru Windows și macOS. După deschiderea unui proiect și importarea videoclipului, trebuie accesată secțiunea „Captions”, apoi opțiunea „Auto Captions”. Se selectează limba înregistrării și sursa audio, după care se pornește generarea subtitrărilor.