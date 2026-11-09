Cum ascunzi fața unei persoane aflate în mișcare în CapCut. Trucul care face blurul să urmărească automat subiectul

Din fericire, CapCut oferă instrumente care permit estomparea unei fețe și urmărirea mișcării acesteia pe parcursul videoclipului. Cu ajutorul funcțiilor de mascare și tracking, efectul poate rămâne poziționat peste fața persoanei fără să fie nevoie să modifici manual fiecare cadru. Potrivit documentației oficiale CapCut, editorul permite atât urmărirea automată a măștilor, cât și ajustarea manuală a poziției acestora prin keyframes.

Cum aplici efectul de blur pe fața unei persoane în CapCut

Pentru început, trebuie să imporți videoclipul în CapCut și să identifici persoana a cărei identitate vrei să o ascunzi. Metoda funcționează atât pentru filmări realizate cu telefonul, cât și pentru videoclipuri înregistrate cu o cameră video.

În versiunea desktop a aplicației, una dintre cele mai flexibile metode presupune folosirea a două copii ale videoclipului: una normală și una asupra căreia aplici efectul de estompare.

Urmează acești pași:

Deschide CapCut pe calculator și creează un proiect nou. Apasă pe Import și selectează videoclipul pe care vrei să îl editezi. Trage videoclipul pe timeline. Duplică materialul video și poziționează copia pe o pistă deasupra originalului. Selectează videoclipul de pe pista inferioară, accesează Effects → Video effects și caută efectul Blur. Aplică efectul și ajustează intensitatea acestuia. Selectează copia video de pe pista superioară și accesează secțiunea Mask. Alege o mască circulară și poziționeaz-o peste fața persoanei. Activează opțiunea Reverse sau Invert, astfel încât zona feței să permită afișarea imaginii estompate de dedesubt.

În acest moment, fața persoanei ar trebui să fie neclară, în timp ce restul videoclipului rămâne vizibil normal.

Poți ajusta dimensiunea măștii și marginile acesteia pentru a obține un rezultat mai natural. Totuși, dacă persoana se deplasează, masca trebuie să îi urmărească mișcarea.

Cum faci blurul să urmărească automat fața unei persoane în mișcare

Aici intervine funcția de tracking. CapCut poate analiza deplasarea unui obiect sau a unei persoane și poate modifica automat poziția măștii aplicate.

După ce ai configurat efectul de blur și masca, selectează clipul care conține masca și caută opțiunea Track mask. Dacă aceasta este disponibilă în versiunea ta de CapCut, apasă pe Track pentru a începe analiza mișcării.

Aplicația va încerca să urmărească fața persoanei și să deplaseze masca odată cu aceasta. Durata procesului depinde de lungimea videoclipului, de complexitatea mișcărilor și de performanțele calculatorului.

Tehnologia este asemănătoare cu cea utilizată pentru urmărirea automată a persoanelor și obiectelor prin Motion Tracking în CapCut.

Totuși, urmărirea automată nu funcționează perfect în orice situație. Dacă persoana se întoarce brusc, iese parțial din cadru sau este acoperită de un alt obiect, masca poate pierde poziția corectă.

În asemenea situații, poți utiliza keyframes, adică puncte de animație care stabilesc poziția măștii în anumite momente ale videoclipului.

Deplasează cursorul pe timeline până în momentul în care masca nu mai acoperă corect fața, adaugă un keyframe și repoziționează masca. Repetă operațiunea acolo unde este necesar. CapCut va interpola mișcarea între punctele stabilite.

Dacă vrei să controlezi mai precis aceste ajustări, poți consulta și tutorialul despre utilizarea keyframes în CapCut.

Cum ascunzi o față în CapCut pe telefon și ce trebuie să verifici înainte de export

Poți realiza aceeași operațiune și în aplicația CapCut pentru Android sau iPhone, deși interfața și instrumentele disponibile pot fi diferite față de versiunea desktop.

Importă videoclipul într-un proiect nou, apoi adaugă o a doua copie prin funcția Overlay. Aplică efectul Blur pe unul dintre straturi și utilizează o mască circulară, împreună cu opțiunea de inversare, pentru a limita estomparea la zona feței.

Dacă versiunea mobilă nu oferă urmărire automată pentru masca respectivă, poți folosi keyframes pentru a modifica manual poziția și dimensiunea acesteia pe măsură ce persoana se deplasează.

Este important să verifici întregul videoclip înainte de export, nu doar primele secunde. O mască ce funcționează corect la început poate lăsa fața vizibilă ulterior, mai ales în cazul mișcărilor rapide.

De asemenea, pentru protejarea identității, folosește un nivel suficient de puternic de blur. O estompare discretă poate lăsa vizibile trăsături faciale care permit recunoașterea persoanei. În anumite situații, un efect de pixelare puternică sau acoperirea completă a feței poate fi mai potrivită.

După verificarea rezultatului, apasă pe Export, selectează rezoluția și numărul de cadre pe secundă, apoi salvează videoclipul.

Dacă filmarea originală este instabilă, poți folosi și funcția de stabilizare video din CapCut, pentru a facilita urmărirea subiectului.

În final, combinația dintre blur, mască și tracking reprezintă una dintre cele mai practice metode pentru ascunderea fețelor în videoclipuri. Funcția este utilă mai ales pentru materiale publicate pe rețelele sociale, interviuri sau filmări în care protejarea identității persoanelor este importantă.