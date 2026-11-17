Tehnologia este utilizată de zeci de ani în industria cinematografică, în producțiile de televiziune și în realizarea efectelor speciale. Acum, însă, poate fi folosită inclusiv de creatorii de conținut pentru TikTok, Instagram sau YouTube, direct de pe telefon ori calculator, fără cunoștințe avansate de editare.

Cum pregătești videoclipul pentru funcția Chroma Key

Pentru a obține un rezultat cât mai convingător, trebuie să filmezi subiectul în fața unui fundal care are o culoare uniformă. Verdele este utilizat cel mai frecvent, deoarece contrastează cu majoritatea nuanțelor naturale ale pielii, însă funcția Chroma Key poate elimina și alte culori.

Încearcă să iluminezi uniform suprafața din spatele subiectului și să eviți umbrele puternice. De asemenea, dacă filmezi o persoană, asigură-te că aceasta nu poartă haine sau accesorii în aceeași culoare cu fundalul. În caz contrar, CapCut ar putea elimina inclusiv anumite porțiuni ale vestimentației.

Dacă nu ai un ecran verde la dispoziție, există și posibilitatea de a elimina automat fundalul unui videoclip în CapCut, cu ajutorul instrumentelor de identificare a subiectului.

Cum elimini fundalul verde din CapCut, pas cu pas

Deschide CapCut și creează un proiect nou. Importă atât videoclipul filmat în fața ecranului verde, cât și imaginea sau secvența video pe care vrei să o folosești drept fundal.

Dacă lucrezi pe calculator, plasează noul fundal pe pista principală din timeline, iar videoclipul cu ecran verde pe pista superioară. Selectează videoclipul de deasupra și caută funcția Chroma Key în secțiunea Video – Remove BG, denumită în anumite versiuni și Cutout.

Activează funcția și folosește instrumentul de selectare a culorii, reprezentat de obicei printr-o pipetă. Apasă pe suprafața verde din videoclip pentru a-i indica programului ce culoare trebuie să elimine. Fundalul ar trebui să dispară, lăsând vizibil materialul video aflat pe pista inferioară.

În aplicația pentru telefon, adaugă videoclipul cu fundal verde prin meniul Overlay, selectează-l și caută opțiunea Chroma Key în secțiunea dedicată eliminării fundalului.

Poți ajusta parametrii Intensity sau Strength și Shadow pentru a controla modul în care programul elimină culoarea selectată și aspectul marginilor subiectului.

Cum faci noul fundal să pară cât mai realist

Eliminarea culorii verzi reprezintă doar prima etapă a editării. Pentru ca rezultatul final să fie credibil, trebuie să existe o anumită coerență între subiect și decorul ales.

Dacă persoana a fost filmată într-o încăpere puternic iluminată, iar noul fundal reprezintă o stradă întunecată, diferențele vor fi imediat vizibile. Folosește instrumentele de ajustare a luminozității, contrastului, saturației și temperaturii culorilor pentru a apropia aspectul celor două secvențe.

Verifică și dimensiunea subiectului raportată la elementele din decor. O persoană disproporționat de mare în raport cu mobilierul din fundal poate compromite întregul efect.

Redă videoclipul integral înainte de export și urmărește în special marginile părului, ale mâinilor și ale hainelor. Eventualele urme de verde pot deveni mai vizibile atunci când subiectul se mișcă.

Poți completa proiectul cu subtitrări personalizate în CapCut, efecte sonore sau animații, în funcție de tipul de conținut pe care îl pregătești.

La final, exportă videoclipul la rezoluția dorită. Pentru majoritatea materialelor destinate rețelelor sociale, rezoluția Full HD este suficientă, însă poți opta și pentru 4K dacă materialele originale permit acest lucru.